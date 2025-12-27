再睡5分鐘全新無咖啡因慢焙蕎麥系列 參與集章活動第2杯半價/不限次數免費加配料

再睡5分鐘以以無咖啡因慢焙蕎麥為賣點，推出3款全新蕎麥系列飲品。新系列全部採用無咖啡因配方，包括「慢焙蕎麥」、「棉被慢焙蕎麥」及「慢焙蕎麥燕麥歐蕾」，即使在晚上或睡前飲用亦毋須擔心影響睡眠。同時，品牌亦推出《NAP TEA 療癒列車》全港門市集章活動，集齊指定數量印章，即可獲期間限定飲品第2杯半價或不限次數免費加配料優惠，即睇以下詳情。
3款無咖啡因蕎麥新品
「慢焙蕎麥」以無咖啡因蕎麥作茶底，透過炒焙工藝帶出蕎麥的焙火香氣，並加入大麥穀物香，口感輕盈；「棉被慢焙蕎麥」則配搭招牌鹹奶蓋，微鹹綿密的奶香與蕎麥焙香交織，層次更豐富；「慢焙蕎麥燕麥歐蕾」加入 Oatside 燕麥奶調製，入口充滿茶韻與穀香，口感柔順。
《NAP TEA 療癒列車》集章活動
凡購買任1杯慢焙蕎麥系列飲品，並向店員說出指定通關密語：「我要搭NAP TEA療癒列車！」，即可獲贈《NAP TEA Pazzzport》集章冊一本（數量有限）。活動於全港10間指定門市進行，集齊指定數量印章可換領不同優惠。
集滿5個門市章，可享期間限定飲品第二杯半價（每人限領一次，需加入官方 Ocard 會員領取）；集滿10個門市章，則可於2026年2月期間享「不限次數免費加配料」優惠。活動期為2025年12月15日至2026年2月28日，僅適用於再睡5分鐘全港實體門市。
再睡5分鐘全港門市
以下為參與活動的 10 間門市地址：
- 旺角：豉油街 50 號 富達大廈 地舖。
- 灣仔：茂蘿街 7 號 G05 舖。
- 葵芳：興芳路 233 號 新都會廣場 180 舖。
- 觀塘：觀塘道 418 號 APM UC-3 舖。
- 尖東：K11 MUSEA B2 樓 B201-18 號舖。
- 堅尼地城：吉席街 78-86 號 娛樂樓 地下 C 舖。
- 銅鑼灣：白沙道 1 號 地下 A1 舖。
- 屯門：屯門市廣場二期 1 樓 10-11 舖。
- 元朗：YOHO 1 期 1 樓 1087 號舖。
- 啟德：協調道 2 號 Airside B1 樓 B126 號舖。