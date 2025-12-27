再睡5分鐘全新無咖啡因慢焙蕎麥系列 參與集章活動第2杯半價/不限次數免費加配料

再睡5分鐘以以無咖啡因慢焙蕎麥為賣點，推出3款全新蕎麥系列飲品。新系列全部採用無咖啡因配方，包括「慢焙蕎麥」、「棉被慢焙蕎麥」及「慢焙蕎麥燕麥歐蕾」，即使在晚上或睡前飲用亦毋須擔心影響睡眠。同時，品牌亦推出《NAP TEA 療癒列車》全港門市集章活動，集齊指定數量印章，即可獲期間限定飲品第2杯半價或不限次數免費加配料優惠，即睇以下詳情。