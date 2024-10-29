冬天保暖｜改善手腳冰冷的6個升温穴位　學識按摩方法打開「身體暖氣」！

香港天氣開始轉涼了，雖然冬天無法避免寒冷的狀況，但是如果無論穿多少衣服仍覺得手腳冰冷的話，可能源於體虛，而按摩身體的穴位則能夠幫助改善問題。以下為大家盤點6個升温穴位，並附有按摩方法，大家感到寒冷時不妨跟着按摩，打開「身體暖氣」吧！

大椎穴位於低頭時的後頸正中，最明顯的突出處下方的四陷位置。 大椎穴主要有升陽、益氣等作用，按摩大椎穴即代表打開「暖氣」的總開關，可以讓身體迅速升溫。而按摩大椎穴同時有助舒緩肩頸僵硬的問題，對經常低頭的上班族或「低頭族」特別有效。

肩井穴位於兩邊肩膀從頸部計起約3隻手指距離的位置，按摩肩井穴的話，除了能放鬆緊繃的肌肉，身體亦會暖和不少。不過按摩肩井穴的時候最好有別人幫忙，才能掌握準確的位置。

陽池穴位於手背橫紋的中間處，屬手上的「暖氣開關」，與名字的「陽」相關，屬手上陽氣聚集之處，按摩能幫助身體變暖。

保暖穴位｜湧泉穴

湧泉穴位於腳底中間的凹陷處，在腳掌的前三分之一的位置。冬天睡覺的時候經常會有足部冰冷的感覺，但睡覺卻不宜穿上襪子，因此可以按摩腳上的湧泉穴代替。長期按摩更可使人變得精力充沛，並可提高機體禦寒能力，對適應冬天十分重要！

按摩方法：

用雙腳腳掌對搓至發熱即可。 以雙手拇指進行按摩，約3-5分鐘即可。

保暖穴位｜耳朵

人的耳朵藏有不少穴位，而冬天經常按摩雙耳的話，不但能預防「凍瘡」的出現，還有助腎臟的保健和氣血順暢，令身體變得暖和。

按摩方法：