冬天保暖｜日本「暖身飲品排行榜」薑茶只係排第3　第一名飲完暖足一個鐘

寒流襲港，不少人都想飲杯暖笠笠的熱茶，不過原來熱茶並非最保暖的飲品！日本TBS電視台的知識型綜藝節目《この差って何ですか？》，就找來寒冬6款人氣熱飲，實測喝完後的體溫變化。
6款人氣熱飲的保暖時間最多相差50分鐘
節目邀請6位年齡介於20至40歲的女生，她們都有手腳冰冷的共同點。工作人員安排她們在室溫20°C的房間內，喝200毫升的60°C熱飲，分別是綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒與薑茶。之後觀察她們的體溫變化，計算她們喝下飲料後，體溫上升再回復到原本平均體溫36.2°所花的時間，越慢回到原始體溫的，就是暖身效果最好的熱飲。
她們喝完飲料的4分鐘後，薑茶和甘酒使體溫上升最高，升至近36.8℃，比其它飲料高出0.2度。但體溫下降的時間則落差很大，不同飲品的保暖時間最多相差50分鐘。
第6名 咖啡（9分鐘）
測試者在飲咖啡9分鐘後，體溫開始降至正常溫度。因為咖啡中含有咖啡因，幫助利尿，也容易使身體快速降溫，所以無法令身體保持長久溫暖。
第5名 綠茶（14分鐘）
綠茶同樣含有咖啡因，所以暖身效果也不會太久，僅比咖啡好一點。
第4名 甘酒（27分鐘）
甘酒是日本傳統飲品之一，是一種以麴發酵的甘酒。甘酒含糖量高、具一定稠度，能延長在胃中停留的時間，所以暖身效果不錯。但甘酒缺少能促進血液循環的成分，因此保暖持久度不長。
第3名 薑茶（47分鐘）
薑中的薑烯酚可迅速升高體溫、引起出汗，但也因出汗會散發熱量的關係，令體溫流失得比較快，使體溫不能再持續升高。
第2名 紅茶（52分鐘）
雖然紅茶也含有咖啡因，但同時也含有茶黃素，具有改善血液循環和提升體溫的作用，能幫助身體暖胃活血。
第1名 熱巧克力（59分鐘）
可可粉能促進血管擴張，具有促進血液循環的作用，同時帶動體溫上升。