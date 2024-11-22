冬日假期留港staycation人均HK$790起 飽覽維港跨年煙花匯演+歎盡聖誕大餐

雖然香港冬天不會下雪，但每年聖誕節，維港兩岸都會添上璀璨耀眼的節日燈飾，加上精彩多樣的節慶活動、餐飲優惠、限定購物體驗等，留港過聖誕一樣氣氛十足！今個冬日假期，灣景國際特別推出「樂『饗』聖誕新年自助餐盛宴」及「閃亮冬日住宿假期」優惠，讓大家可以輕鬆安排舒適且難忘的聖誕跨年staycation，留港與親朋好友一同為2024年畫上圓滿句號！

灣景國際 樂「饗」聖誕新年自助餐盛宴

灣景國際以「『醇香滋味』微醺誘惑」為主題，推出節日自助晚餐。精選美饌包括香辣惹味的威士忌青胡椒炒蟹、金黃酥脆的麥皮奶油啤酒蝦、選用匈牙利國寶級食材慢煮而成的玫瑰露蜜餞匈牙利鬈毛豬、以瑪沙娜意大利甜餐酒入饌的瑪沙娜酒燴羊膝、傳統德國櫻桃冧酒黑森林蛋糕，以及用梅酒製作的梅酒果凍等。