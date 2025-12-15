冬至禁忌｜避免6大事項 不要行房/湯丸食單數 誤犯隨時全年行衰運

俗語有云「冬至大過年」，這天是一年中黑夜最長、最冷的日子，也是陰陽轉換的日子，象徵著一個新循環即將開始。如果想來年順順利利，就要小心不要誤觸禁忌，避免影響自身氣場，導致明年被衰運纏身。

冬至是中國二十四節氣之一，「陰極陽生」是陰陽轉化的重要時刻，這天太陽幾乎直射在南迴歸線，是北半球一年中白晝最短、黑夜最長的一日，也是冬天最冷的一天，從此陽光逐漸回升，所以冬至被視為新的開始。冬至的時間每年略有不同，通常在12月21日至12月23日之間，而2025的冬至就在12月21日（周日）。以下為冬至禁忌！