冬至禁忌｜避免6大事項 不要行房/湯丸食單數 誤犯隨時全年行衰運

俗語有云「冬至大過年」，這天是一年中黑夜最長、最冷的日子，也是陰陽轉換的日子，象徵著一個新循環即將開始。如果想來年順順利利，就要小心不要誤觸禁忌，避免影響自身氣場，導致明年被衰運纏身。
冬至是中國二十四節氣之一，「陰極陽生」是陰陽轉化的重要時刻，這天太陽幾乎直射在南迴歸線，是北半球一年中白晝最短、黑夜最長的一日，也是冬天最冷的一天，從此陽光逐漸回升，所以冬至被視為新的開始。冬至的時間每年略有不同，通常在12月21日至12月23日之間，而2025的冬至就在12月21日（周日）。以下為冬至禁忌！
冬至禁忌｜1. 不宜熬夜晚睡
冬至夜晚天氣較寒冷，到了深夜陽氣會開始下降，如果再加上熬夜晚睡，會導致陰氣旺盛，令氣場欠佳，因而影響來年運勢。
冬至禁忌｜2. 晚上避免外出
冬至這天夜長晝短、氣溫偏低，在《周禮春官神仕》中有提到「以冬日至，致天神人鬼」，這時也有祭祖祭鬼的習俗，對於古人而言為「鬼節」，建議晚上9點後避免外出。但若逼不得已外出，可攜帶鹽巴。
冬至禁忌3｜湯圓要食雙數
冬至其中一個習俗是吃湯圓，但數量相當重要，記住必需要吃雙數湯圓。因為雙數代表成雙成對、幸福圓滿的意思，吃雙數的湯圓不但可以添歲外，同時亦會添福； 反之，單數代表孤單，因此可能讓人在新一年形單影隻，容易孤獨寂寞。
冬至禁忌4｜不宜行房
由於冬至氣溫較低，陰氣較重，男女過度操勞，容易陽氣外洩，讓陰氣進入身體，容易導致體虛生病。
冬至禁忌5｜不宜與人起爭執
冬至是節氣變化的日子，無論是家人、同事或情人，都要避免大動肝火吵架，以免影響氣場轉換壞了磁場，這天應盡量心平氣和。
冬至禁忌6｜嫁出去的女兒不要回娘家
冬至天氣凍，女兒回娘家路途遙遠，萬一在途中生病，回家可能會傳染給老爺奶奶，年長人士要是冬天生病，會更加嚴重，因此嫁出去的女兒應避免在冬至日回娘家。