冰上迪士尼匯演《Disney On Ice presents 100 Years of Wonder》迪士尼音樂劇@灣仔會展

在米奇和一眾迪士尼好友的帶領下， 齊來踏上 《 Disney On Ice presents 100 Years of Wonder 》 奇幻歷險之旅，一幕幕您最喜愛的經典迪士尼故事呈現眼前：《魔雪奇緣》、《魔海奇緣》、《阿拉丁》、《獅子王》、《反斗奇兵4》、《超人特工隊2》及《魔法保姆》以及一眾迪士尼公主和明星！

米奇、米妮、唐老鴨、高飛與觀眾們展開親切互動，帶您穿梭於迪士尼的各個時空，締造難忘回憶。與《魔法保姆》的瑪莉波萍絲、傑克和街燈者們一起探索倫敦霧都下的天空；跟隨慕安娜揚帆前往陽光普照的蒙圖努爾島，展開一段驚濤駭浪的海上歷險，將迪菲娣之心放回原位；踏上野外荒漠的冒險歷程，在辛巴、丁滿和澎澎的陪伴下與獵豹和猴子一起重回榮耀大地，一同見證辛巴成為真正的獅子王！加入阿拉丁的王子巡遊行列，體驗全新國度，感受教人讚嘆的特技表演、與精靈一同綻放魔法魅力，茉莉公主更帶來的全新歌曲《Speechless》，叫人耳目一新；再來遊走於超現實的巨型嘉年華派對，與胡迪和寶貝尋找他們的新朋友小叉，一起盡慶狂歡。當米奇和好友們高歌迪士尼心愛的曲目時，熱烈歡迎梅莉達、貝兒、艾莉奧、花木蘭以及蒂安娜加入這場盛大的冰上舞會！觀眾們請準備好迎接一個充滿連場驚喜，近距離與迪士尼明星互動的精彩之旅！