冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT 2月限定優惠 全線產品75折/送$580潤唇膏

BIOEFFECT蓓歐菲是冰島國寶級生物科技護膚品牌，由冰島科學家生物及基因研發，發現皮膚衰老的奧秘並驗證了皮膚的逆轉能力，成為世界上首個個利用生物工程大麥生產生長因子生產的護膚品牌。

BIOEFFECT科學家研發了EGF，在大麥中提取生長因子，這是一種強大的成分，有助於恢復肌膚，回復年輕。不論是哪種膚質，大麥EGF都能停留在表皮層，並向真皮傳遞訊號，激發成纖維細胞，進而促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，增加肌膚的厚度和密度。