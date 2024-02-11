冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT 2月限定優惠 全線產品75折/送$580潤唇膏

BIOEFFECT蓓歐菲是冰島國寶級生物科技護膚品牌，由冰島科學家生物及基因研發，發現皮膚衰老的奧秘並驗證了皮膚的逆轉能力，成為世界上首個個利用生物工程大麥生產生長因子生產的護膚品牌。
BIOEFFECT科學家研發了EGF，在大麥中提取生長因子，這是一種強大的成分，有助於恢復肌膚，回復年輕。不論是哪種膚質，大麥EGF都能停留在表皮層，並向真皮傳遞訊號，激發成纖維細胞，進而促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，增加肌膚的厚度和密度。
BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 $2,500 /15ml (3x5ml)
特別推介BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露，內有9種明星成分，包括透明質酸鈉、大麥種子提取物、大麥sh寡肽-1、IL-1a（大麥sh多肽-17）和KGF（大麥sh多肽-3），在冬天呵護肌膚，刺激自身膠原蛋白和彈性蛋白的生成，增加肌膚的厚度和彈性，同時減少細紋和皺紋的出現，透明質酸鈉亦是一種極強的保濕成分，結合大麥種子提取的精華，能抗氧、滋養和修復肌膚。不含苯甲類防腐劑、芳香劑、酒精和油脂，低過敏性，適合敏感肌膚，以及35歲以上人士使用。
優惠1：
BIOEFFECT更於2月推出限定優惠。凡於2024年2月內於BIOEFFECT蓓歐菲官網內消費滿HK$1800或以上，您將獲得全新BIOEFFECT蓓歐菲潤唇膏一支，價值HK$580，數量有限，僅限100枝，送完即止，優惠期到2024年3月31日。這款全新的潤唇膏能夠持久保濕和滋養雙唇，充滿舒緩和保濕功效的荷荷巴油、保濕酪梨油和透明質酸成分，使您的雙唇獲得終極保濕效果。這款日常必需品非常適合在任何時間、任何地點使用，讓您的雙唇在冬季保持柔軟光滑的觸感。
優惠2：
2月新年優惠，凡於BIOEFFECT蓓歐菲官網購買全線產品75折，優惠期至2月29日。