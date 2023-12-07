冰島童話飄雪世界賀聖誕 D2 Place四大打卡位尋貓蹤

佔地超過50萬呎的D2 Place，是西九龍區的旗艦商場。今年D2 Place將會舉辦特色飄雪活動，特意引入冰島童話及針織元素，以及「巨頭貓」為故事的元素，於一、二期商場不同地方設置4大可愛打卡位，包括冰島飄雪花園、巨頭貓即影即有照相館、抱抱躲躲貓及毛毛酒吧等，為顧客帶來一個夢幻的聖誕佳節。

D2 Place於今個聖誕，以冰島民間童話故事為主幹，將傳說中「巨頭貓」身體不同部份巨大化，呈現於商場內外。除了一期商場天台花園的飄雪活動及主要打卡位，一、二期商場不同地方，均可以找到毛茸茸巨頭貓足跡。而「巨頭貓」身體每個部份，都象徵不同祝福及相應的聖誕禮物，客人想得到祝福，就要在商場內找出巨頭貓。

此外，D2 Place 更與香港本地品牌「羅氏針織」合作，以紅色聖誕襪及浪漫燈飾布置商場對出長義街街道，為大家拆解紅色聖誕襪的起源及意義！在指定日子，更會有聖誕老人及D2Place吉祥物「JellyB」到場和大家合照及送上祝福，將浪漫聖誕氣氛推到最高。