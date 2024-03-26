冷氣唔洗易惹病！長期不清潔易影響易對嬰幼兒、孕婦、老人(附清洗教學)

大部份家庭都會在夏天長開冷氣機，但在使用冷氣的同時，還需要謹記定期清洗冷氣，以防冷氣對身體造成不良的影響。以下就盤點5個長期不清潔冷氣的影響，並附上洗冷氣教學，不妨趁假日清洗冷氣吧！
不清潔冷氣影響｜引起疾病
長期不清洗冷氣不但會令冷氣內部積聚大量灰塵、塵蟎和細菌，還會在使用冷氣的時候讓病菌分散在室內環境中，從而引起過敏、皮膚病或呼吸道疾病等問題，容易對嬰幼兒、孕婦或老人家的健康造成更深遠的影響。
不清潔冷氣影響｜縮短冷氣壽命
當機器內部聚集灰塵，便有機會堵塞冷氣內部零件，從而對零件造成磨損，加速冷氣機的老化，使冷氣壽命因而縮短。
不清潔冷氣影響｜增加電費
冷氣灰塵過多的時候，冷空氣便較難排出室內環境中，因此需要花費更多時間才能令炎熱的室內達到設定的溫度，從而浪費更多電力，最終變成增加電費。
不清潔冷氣影響｜影響製冷效果
當冷氣的過濾網積聚大量灰塵、塵蟎等雜質的時候，冷氣的換熱效果會因而降低，使製冷製熱的效果亦會變差，嚴重還會令冷氣失去其發出冷空氣的功能，需要維修才能解決問題。
不清潔冷氣影響｜安全隱憂
長時間不清潔冷氣， 灰塵有機會流入水管並形成污垢，不但有機會導致冷氣漏水，還會影響冷氣運行，甚至有機會形成線路短路，造成安全問題。
洗冷氣教學
除了尋找專業的師傅幫助清洗冷氣機，其實自己在家中亦可定期清潔冷氣中的過濾網，讓冷氣可以維持潔淨的狀態 。
步驟：
1.清洗冷氣前，需要完全關閉冷氣的電源，例如拔掉插頭或關上電掣，以防在拆除過程中有觸電問題出現。
2.打開冷氣的面板，取出冷氣內的過濾網。
3.用冷氣專用清潔劑清洗過濾網，再用清水沖乾淨，然後放置在陰涼位置晾乾，切記不可在太陽下暴曬。
4.用濕毛巾以上下擦拭的形式擦拭冷氣冷凝管上的扇片，切勿左右擦拭以防造成扇片損壞。
5.最後待過濾網晾乾後安裝到原來的位置即可。