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生活
2024-03-26 11:54:00

冷氣唔洗易惹病！長期不清潔易影響易對嬰幼兒、孕婦、老人(附清洗教學)

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冷氣｜唔洗冷氣易惹病！5個長期不清潔冷氣影響+洗冷氣教學

冷氣｜唔洗冷氣易惹病！5個長期不清潔冷氣影響+洗冷氣教學

大部份家庭都會在夏天長開冷氣機，但在使用冷氣的同時，還需要謹記定期清洗冷氣，以防冷氣對身體造成不良的影響。以下就盤點5個長期不清潔冷氣的影響，並附上洗冷氣教學，不妨趁假日清洗冷氣吧！

洗冷氣機教學｜正確方法+工具 6步洗走灰塵（am730製圖） 洗冷氣機教學｜冷氣要多久洗一次？（am730製圖） 洗冷氣機教學｜洗冷氣需要甚麼工具？（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第1步 關掉總電源（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第2步 拆開隔塵網沖水（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第3步 掃走表面塵埃（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第4步 噴冷氣清潔劑（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第5步 用噴水壺再次清潔（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第6步 裝回冷氣機（am730製圖）

不清潔冷氣影響｜引起疾病

長期不清洗冷氣不但會令冷氣內部積聚大量灰塵、塵蟎和細菌，還會在使用冷氣的時候讓病菌分散在室內環境中，從而引起過敏、皮膚病或呼吸道疾病等問題，容易對嬰幼兒、孕婦或老人家的健康造成更深遠的影響。

夏天期間室內基本上會長開冷氣。 長期不清洗冷氣，冷氣中的灰塵容易惹起呼吸道疾病。 對於免疫力低的嬰幼兒來說，灰塵對呼吸道的影響更甚。

不清潔冷氣影響｜縮短冷氣壽命

當機器內部聚集灰塵，便有機會堵塞冷氣內部零件，從而對零件造成磨損，加速冷氣機的老化，使冷氣壽命因而縮短。

長期清洗冷氣會縮短冷氣壽命，需要更換冷氣才可解決問題。 冷氣內部容易積聚各種灰塵或細菌。 定期清潔才可以減慢冷氣老化的速度。

不清潔冷氣影響｜增加電費

冷氣灰塵過多的時候，冷空氣便較難排出室內環境中，因此需要花費更多時間才能令炎熱的室內達到設定的溫度，從而浪費更多電力，最終變成增加電費。

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冷氣積聚過多灰塵時，需要用更長時間或更低溫度才能令空間變冷。 冷氣的溫度越低，耗用的能源便越多，電費亦因而增加。 如果收到高額的電費賬單，最好留意會否因冷氣未經清潔而造成耗電增加。

不清潔冷氣影響｜影響製冷效果

當冷氣的過濾網積聚大量灰塵、塵蟎等雜質的時候，冷氣的換熱效果會因而降低，使製冷製熱的效果亦會變差，嚴重還會令冷氣失去其發出冷空氣的功能，需要維修才能解決問題。

不清潔冷氣影響｜安全隱憂

長時間不清潔冷氣， 灰塵有機會流入水管並形成污垢，不但有機會導致冷氣漏水，還會影響冷氣運行，甚至有機會形成線路短路，造成安全問題。

長期不清潔冷氣還會影響冷氣的製冷效果。 不清洗冷氣有機會導致冷氣漏水問題出現。 最好定期自覺清洗冷氣，以防得不償失。

洗冷氣教學

除了尋找專業的師傅幫助清洗冷氣機，其實自己在家中亦可定期清潔冷氣中的過濾網，讓冷氣可以維持潔淨的狀態 。

步驟：

1.清洗冷氣前，需要完全關閉冷氣的電源，例如拔掉插頭或關上電掣，以防在拆除過程中有觸電問題出現。

2.打開冷氣的面板，取出冷氣內的過濾網。

3.用冷氣專用清潔劑清洗過濾網，再用清水沖乾淨，然後放置在陰涼位置晾乾，切記不可在太陽下暴曬。

4.用濕毛巾以上下擦拭的形式擦拭冷氣冷凝管上的扇片，切勿左右擦拭以防造成扇片損壞。

5.最後待過濾網晾乾後安裝到原來的位置即可。

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長期未經清洗的冷氣過濾網會佈滿灰塵。 冷氣內部亦可能被灰塵掩蓋。 情況嚴重的話，需要尋找專業的師傅清洗。
冷氣病 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖）
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