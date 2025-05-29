冷氣慳電貼士｜專家分享8招保養省電技巧 自行洗冷氣可代替專業服務？

踏入初夏，天氣已經變得炎熱潮濕，相信不少人已經在家開冷氣。如果想舒服嘆冷氣之餘，又能有效慳電，不妨參考在冷氣機行業工作18年、對冷氣機保養及省電技巧瞭如指掌的白健倫白Sir的分享！

大金冷氣 (香港) 有限公司 – 技術方案部技術專員白健倫（白Sir）

問：如何延長冷氣機的使用壽命？

白Sir：定期清洗隔塵網及洗冷氣有助延長冷氣機的使用壽命。用家應每2至3個月清洗隔塵網，每2年檢查及洗冷氣。但可視乎機器使用量或居家環境調整頻密程度，如家中有養寵物或冷氣機安裝於睡房內，可以每月清洗隔塵網，若居所附近空氣污濁應該每年檢查及清洗冷氣機。 清洗冷氣機時，用家可了解清洗冷氣機服務公司是否使用環保非強酸性清潔劑。由於帶強酸性的清潔劑有機會侵蝕熱交換器表面或銅管。我們建議使用環保非強酸性清潔劑洗冷氣，以免過度損耗室內機熱交換器表面。

問：自行洗冷氣可否代替專業的洗冷氣服務？ 白Sir：一般不建議用家自行清洗冷氣。清洗冷氣機須接受專業訓練及取得認可資格方可處理。專業人員會先檢查冷氣機狀態，確保冷氣機狀態後把電源關上，再把冷氣機外殼及部分零件拆下，讓整個熱交換器及風扇能完全清洗。最重要是專業人員可以保證零件不被水花濺濕，避免使用時冷氣機出現異常情況。 問：其他慳電貼士？ 白Sir：市民不妨選用變頻式冷氣機。變頻式冷氣機的變頻技術可以精確控制壓縮機或風扇摩打轉速，達致「節能慳電」 的目的。相反，非變頻冷氣機只能提供簡單的開/關按鈕以控制溫度。換言之，假如用家將非變頻冷氣機設定為25度，當冷氣機達到25度時，便會停止運轉；當設定溫度升高時，就會開始運轉。 變頻冷氣機達到預設溫度前可全功率運行，但達到預設溫度後則轉為低速運行，與非變頻冷氣機相比，可有效減低耗電量，非常適合家用居住環境使用。 • 選擇合適匹數冷氣機，以免造成機器過凍或長時間超負荷。 • 優先選擇強制性能源標籤計劃1級產品，1級產品的能源效益較5級產品節省約37%電量。 • 定期清潔冷氣機，以確保冷氣機維持最佳狀態。 • 避免將冷氣機調較至最低溫度，應調較至適合用家身體的溫度有助慳電及提升舒適度。 •注意出風口及吸風口是否受到裝潢或雜物阻礙，確保機器有足夠氣流分布，有效提高冷氣機使用效能。