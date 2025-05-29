冷氣慳電貼士｜專家分享8招保養省電技巧 自行洗冷氣可代替專業服務？

踏入初夏，天氣已經變得炎熱潮濕，相信不少人已經在家開冷氣。如果想舒服嘆冷氣之餘，又能有效慳電，不妨參考在冷氣機行業工作18年、對冷氣機保養及省電技巧瞭如指掌的白健倫白Sir的分享！
問：如何延長冷氣機的使用壽命？
白Sir：定期清洗隔塵網及洗冷氣有助延長冷氣機的使用壽命。用家應每2至3個月清洗隔塵網，每2年檢查及洗冷氣。但可視乎機器使用量或居家環境調整頻密程度，如家中有養寵物或冷氣機安裝於睡房內，可以每月清洗隔塵網，若居所附近空氣污濁應該每年檢查及清洗冷氣機。
清洗冷氣機時，用家可了解清洗冷氣機服務公司是否使用環保非強酸性清潔劑。由於帶強酸性的清潔劑有機會侵蝕熱交換器表面或銅管。我們建議使用環保非強酸性清潔劑洗冷氣，以免過度損耗室內機熱交換器表面。
問：自行洗冷氣可否代替專業的洗冷氣服務？
白Sir：一般不建議用家自行清洗冷氣。清洗冷氣機須接受專業訓練及取得認可資格方可處理。專業人員會先檢查冷氣機狀態，確保冷氣機狀態後把電源關上，再把冷氣機外殼及部分零件拆下，讓整個熱交換器及風扇能完全清洗。最重要是專業人員可以保證零件不被水花濺濕，避免使用時冷氣機出現異常情況。
問：其他慳電貼士？
白Sir：市民不妨選用變頻式冷氣機。變頻式冷氣機的變頻技術可以精確控制壓縮機或風扇摩打轉速，達致「節能慳電」 的目的。相反，非變頻冷氣機只能提供簡單的開/關按鈕以控制溫度。換言之，假如用家將非變頻冷氣機設定為25度，當冷氣機達到25度時，便會停止運轉；當設定溫度升高時，就會開始運轉。
變頻冷氣機達到預設溫度前可全功率運行，但達到預設溫度後則轉為低速運行，與非變頻冷氣機相比，可有效減低耗電量，非常適合家用居住環境使用。
• 選擇合適匹數冷氣機，以免造成機器過凍或長時間超負荷。
• 優先選擇強制性能源標籤計劃1級產品，1級產品的能源效益較5級產品節省約37%電量。
• 定期清潔冷氣機，以確保冷氣機維持最佳狀態。
• 避免將冷氣機調較至最低溫度，應調較至適合用家身體的溫度有助慳電及提升舒適度。
•注意出風口及吸風口是否受到裝潢或雜物阻礙，確保機器有足夠氣流分布，有效提高冷氣機使用效能。
問：近期北上消費大熱，假如有市民打算在內地買冷氣機，有何注意事項？
白Sir： 我們不建議市民從內地買冷氣機回港使用及安裝。由於內地能源效益標準與香港不同，根據香港《能源效益（產品標籤）條例》（第598章）的規定，製造商或進口商供應的訂明產品必須屬已獲機電工程署按其姓名或名稱編配參考編號的表列型號，並附有符合指明規格的能源標籤。
同時根據強制性標籤計劃，在香港供應的訂明產品須貼上能源標籤，讓消費者知悉有關產品的能源效益表現。此外，機電工程署對電氣產品安全規格亦有所要求，製造商或進口商必須有符合安全規格證明書，以保障消費者使用的安全性。
因此，市民應在香港可靠零售商選購冷氣機，以確保獲得製造商或進口商的保養及售後服務。