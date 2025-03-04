冷氣抽濕貼士｜5個回南天除濕設定 做錯一步易變霉！

回南天｜冷氣=抽濕？ 5個冷氣除濕設定貼士 做錯一步易變霉！

回南天時特別潮濕，甚至會經常出現濕度100%的情況，因此不少人都會使用冷氣機的除濕模式進行抽濕，不過如果設定錯誤，不但有機會影響除濕效果，甚至會影響冷氣的功能。以下為大家整合了5個冷氣除濕設定的貼士，為室內除濕的同時亦不用擔心冷氣發霉！

冷氣除濕慳電設定｜合適溫度 除濕模式的原理其實是通過降溫來收集空氣中的水份，從而令室內的濕度下降，因此使用除濕模式時所設置的溫度需低於室內溫度才出現除濕的效果。由於溫度過高時便失去作用，溫度過低則會影響室溫，所以冷氣的溫度設置低於室溫2至3度即可，而且最好按照室內溫度進行調節，如果室溫降低後仍未完全達致理想的除濕效果，便需要再將冷氣溫度降低。

冷氣除濕慳電設定｜控制濕度於60% 一般而言，除濕功能使用2至3小時便可達到除濕效果，但回南天時室內的濕度有機會達致100%，因而需要延長除濕時間來控制室內濕度，建議將室內濕度控制在50至60%即可。

冷氣除濕慳電設定｜安排除濕時段 通常清晨及晚間時段濕度都較重，因此若使用除濕功能的話，最好將冷氣的除濕時段控制在濕氣較重的清晨及晚上時段，從而發揮更好的效果。反之，在濕度相對較低的中午則可以使用正常的冷氣模式，以防造成能源浪費。

冷氣除濕慳電設定｜除濕後送風 不少人都不愛使用冷氣機的送風模式，但其實送風模式有助將房間內污濁的空氣換成新鮮的空氣，從而保持室內通風，降低室內的濕度。因此建議在使用除濕模式後，需要使用送風模式來幫助空氣流通，不但可以令房間的濕度變得均衡，還可避免室內溫度與冷氣溫度的差異過大，從而防止冷氣發霉。