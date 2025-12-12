冷氣機唔止夏天用！一文教你揀啱四季舒適空調系統｜蝸居最愛窗口機｜冷暖隨心｜1級慳電

香港的冬天一向「濕凍」，雖然室內溫度雖不算極低，但高濕度加上東北季風，即使置身室內，亦會凍到打冷顫！尤其是長者、小朋友或免疫力較弱人士，容易着涼而生病。不少家庭會額外購買暖爐，但其實暖爐耗電量高，長時間使用更容易令室內空氣乾燥，甚至增加安全隱患。與其添置多部設備，不如選擇一部「冷暖兼備」的變頻窗口機，不但四季皆可使用，既慳位又慳電！
選購冷氣機 5大貼士必睇！
1. 分體式 VS 窗口式
市面上不少冷暖空調採用分體式設計，雖然外觀簡潔，但安裝需額外鋪設管線，維修成本亦較高。相較之下，窗口式冷氣機安裝簡便，適合香港小單位或舊樓，搬遷時更容易拆卸，而近年亦有品牌推出變頻冷暖窗口機。
2. 遙控操作 VS 遠距操作
傳統冷氣機只能透過面板或遙控操作，若外出忘記關機，只可以回家手動關機。現時不少型號支援Wi-Fi連接，配合手機應用程式，無論身處何地都能遙距操控，回家前預先調節溫度，而且此功能亦十分適合有寵物的家庭。
3. 機身材質
香港氣候潮濕，海風及雨水容易令機身生鏽，影響機械壽命。選購時應留意機身是否採用防腐蝕塗層或耐候材質，能有效減少維修，延長使用年限。
4. 功能配置
冷氣機不只是降溫工具，愈來愈多現代型號會加入空氣淨化功能，例如UV紫外線裝置，有助抑制細菌，改善室內空氣質素，特別適合冬季長時間緊閉門窗的環境。
5. 能源效益
冷暖空調使用頻率高，能源效益直接影響電費。選擇獲一級能源標籤的型號，不僅節能環保，長時間使用亦能降低開支，兼顧經濟與環保。
格力變頻窗口機升級冷暖雙模式 告別忽冷忽熱天氣
市面上多為分體式冷暖機，安裝繁複。格力GREE特別為香港家庭推出變頻冷暖兼備的窗口式空調，安裝簡便，適合大多數蝸居。配合升級版變頻技術，冷暖切換流暢，溫度控制更精準，降低震動及運作噪音，全年舒適無間斷。
G-Diamond塗層 內外加倍堅固耐用 無懼日曬雨淋
格力變頻冷暖窗口機GWH系列採用「G-Diamond星級雙黑鑽塗層」，機內蒸發器及機外冷凝器均覆蓋高防腐蝕塗層，完美配合令污染物質不易積聚，能有效抵禦香港變幻莫測的天氣，對抗潮濕及雨水侵蝕，延長機身壽命，減少維修煩惱。
不只是冷氣機 更守護室內空氣質素 抑制致敏原
香港位處沿海地區，全年潮濕，令室內空氣容易積聚細菌。GREE變頻冷暖窗口機配備UVC紫外線空氣淨化裝置，置於蒸發器上，透過照射經過的空氣，有效去除空氣中常見菌種，並抑制室內細菌滋生，降低病原體繁殖機率，守護家人健康，特別適合有長者或小朋友的家庭。
Wi-Fi遙距操控 智能生活一按即享
支援GREE+手機應用程式，無論身處何地，都可隨時開啟或關閉冷氣機，並輕鬆調節運作模式及溫度，達至理想舒適度。功能包括：
遠程控制：外出時亦可操作
預校開機：回家前預先暖房或降溫
溫度調節：精準控制空調溫度
時間設定：24小時預約，生活更便利
一級慳電 『格』外慳『力』
GREE G-Diamond變頻冷暖窗口機選用新一代R32環保雪種，其全球暖化係數僅為傳統R410A雪種的三分之一，此系列全線匹數更獲一級能源效益認證。同時，R32雪種製冷效率提升約3-5%，能效比提高約5%，配合AUTO INVERTER升級版變頻技術，溫度控制更穩定，節能效果顯著，長時間使用亦能降低電費。
多款匹數選擇 滿足不同空間需求
GREE提供多款匹數選擇，適合不同面積的房間：
3/4匹：小房間或書房
1匹至2.5匹：客廳或大型睡房
格力變頻冷暖窗口機GWH系列均配備冷暖雙模式，全年適用，並獲一級能源效益認證，兼顧經濟與環保。
【限時冬季推廣】保養升級！下單即送5年保養！
即日起至2026年2月28日（以發票日計），購買「Gree格力變頻冷暖窗口機」系列，可獲贈保養升級！送你特長5年全機保用^！
歡迎到各大電器銷售點購買
🔻型號一覽🔻
GWH07PZ（3/4匹）
GWH09PZ（1匹）
GWH12PZ（1.5匹）
GWH18PZ（2匹）
GWH24PZ (2.5匹）
^優惠受推廣條款及細則約束
由太平家庭電器代理