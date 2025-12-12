冷氣機唔止夏天用！一文教你揀啱四季舒適空調系統｜蝸居最愛窗口機｜冷暖隨心｜1級慳電

香港的冬天一向「濕凍」，雖然室內溫度雖不算極低，但高濕度加上東北季風，即使置身室內，亦會凍到打冷顫！尤其是長者、小朋友或免疫力較弱人士，容易着涼而生病。不少家庭會額外購買暖爐，但其實暖爐耗電量高，長時間使用更容易令室內空氣乾燥，甚至增加安全隱患。與其添置多部設備，不如選擇一部「冷暖兼備」的變頻窗口機，不但四季皆可使用，既慳位又慳電！

1. 分體式 VS 窗口式

市面上不少冷暖空調採用分體式設計，雖然外觀簡潔，但安裝需額外鋪設管線，維修成本亦較高。相較之下，窗口式冷氣機安裝簡便，適合香港小單位或舊樓，搬遷時更容易拆卸，而近年亦有品牌推出變頻冷暖窗口機。

2. 遙控操作 VS 遠距操作

傳統冷氣機只能透過面板或遙控操作，若外出忘記關機，只可以回家手動關機。現時不少型號支援Wi-Fi連接，配合手機應用程式，無論身處何地都能遙距操控，回家前預先調節溫度，而且此功能亦十分適合有寵物的家庭。

3. 機身材質

香港氣候潮濕，海風及雨水容易令機身生鏽，影響機械壽命。選購時應留意機身是否採用防腐蝕塗層或耐候材質，能有效減少維修，延長使用年限。

4. 功能配置

冷氣機不只是降溫工具，愈來愈多現代型號會加入空氣淨化功能，例如UV紫外線裝置，有助抑制細菌，改善室內空氣質素，特別適合冬季長時間緊閉門窗的環境。

5. 能源效益

冷暖空調使用頻率高，能源效益直接影響電費。選擇獲一級能源標籤的型號，不僅節能環保，長時間使用亦能降低開支，兼顧經濟與環保。