生活
2025-12-12 14:00:00

冷氣機唔止夏天用！一文教你揀啱四季舒適空調系統｜蝸居最愛窗口機｜冷暖隨心｜1級慳電

資料由客戶提供

香港的冬天一向「濕凍」，雖然室內溫度雖不算極低，但高濕度加上東北季風，即使置身室內，亦會凍到打冷顫！尤其是長者、小朋友或免疫力較弱人士，容易着涼而生病。不少家庭會額外購買暖爐，但其實暖爐耗電量高，長時間使用更容易令室內空氣乾燥，甚至增加安全隱患。與其添置多部設備，不如選擇一部「冷暖兼備」的變頻窗口機，不但四季皆可使用，既慳位又慳電！

 

選購冷氣機 5大貼士必睇！

選購冷氣機之前，必睇5大「揀冷氣」貼士！

1. 分體式 VS 窗口式

市面上不少冷暖空調採用分體式設計，雖然外觀簡潔，但安裝需額外鋪設管線，維修成本亦較高。相較之下，窗口式冷氣機安裝簡便，適合香港小單位或舊樓，搬遷時更容易拆卸，而近年亦有品牌推出變頻冷暖窗口機。

2. 遙控操作 VS 遠距操作

傳統冷氣機只能透過面板或遙控操作，若外出忘記關機，只可以回家手動關機。現時不少型號支援Wi-Fi連接，配合手機應用程式，無論身處何地都能遙距操控，回家前預先調節溫度，而且此功能亦十分適合有寵物的家庭。

3. 機身材質

香港氣候潮濕，海風及雨水容易令機身生鏽，影響機械壽命。選購時應留意機身是否採用防腐蝕塗層或耐候材質，能有效減少維修，延長使用年限。

4. 功能配置

冷氣機不只是降溫工具，愈來愈多現代型號會加入空氣淨化功能，例如UV紫外線裝置，有助抑制細菌，改善室內空氣質素，特別適合冬季長時間緊閉門窗的環境。

5. 能源效益

冷暖空調使用頻率高，能源效益直接影響電費。選擇獲一級能源標籤的型號，不僅節能環保，長時間使用亦能降低開支，兼顧經濟與環保。

格力變頻窗口機升級冷暖雙模式 告別忽冷忽熱天氣

市面上多為分體式冷暖機，安裝繁複。格力GREE特別為香港家庭推出變頻冷暖兼備的窗口式空調，安裝簡便，適合大多數蝸居。配合升級版變頻技術，冷暖切換流暢，溫度控制更精準，降低震動及運作噪音，全年舒適無間斷。

格力變頻窗口機升級冷暖雙模式，助大家告別忽冷忽熱天氣。

G-Diamond塗層 內外加倍堅固耐用 無懼日曬雨淋

格力變頻冷暖窗口機GWH系列採用「G-Diamond星級雙黑鑽塗層」，機內蒸發器及機外冷凝器均覆蓋高防腐蝕塗層，完美配合令污染物質不易積聚，能有效抵禦香港變幻莫測的天氣，對抗潮濕及雨水侵蝕，延長機身壽命，減少維修煩惱。

全系列窗口機採用 G-Diamond 星級雙黑鑽塗層，強化自我保護及耐用性，減少污染物積聚。

不只是冷氣機 更守護室內空氣質素 抑制致敏原

香港位處沿海地區，全年潮濕，令室內空氣容易積聚細菌。GREE變頻冷暖窗口機配備UVC紫外線空氣淨化裝置，置於蒸發器上，透過照射經過的空氣，有效去除空氣中常見菌種，並抑制室內細菌滋生，降低病原體繁殖機率，守護家人健康，特別適合有長者或小朋友的家庭。

窗口機內置3合1空氣淨化過濾網、UV紫外綫空氣淨化裝置，有效阻擋大顆粒灰塵及抗菡除臭功能，同時去除空氣中常見的菌種，抑制室內的各種菌種滋生。

Wi-Fi遙距操控 智能生活一按即享

支援GREE+手機應用程式，無論身處何地，都可隨時開啟或關閉冷氣機，並輕鬆調節運作模式及溫度，達至理想舒適度。功能包括：

遠程控制：外出時亦可操作

預校開機：回家前預先暖房或降溫

溫度調節：精準控制空調溫度

時間設定：24小時預約，生活更便利

只要下載GREE+ 應用程式，用戶能於在不同地方都可以開啟或關閉冷氣機，任何時間輕鬆掌控運作模式及溫度達至理想舒適度。

一級慳電 『格』外慳『力』

GREE G-Diamond變頻冷暖窗口機選用新一代R32環保雪種，其全球暖化係數僅為傳統R410A雪種的三分之一，此系列全線匹數更獲一級能源效益認證。同時，R32雪種製冷效率提升約3-5%，能效比提高約5%，配合AUTO INVERTER升級版變頻技術，溫度控制更穩定，節能效果顯著，長時間使用亦能降低電費。

格力G-Diamond變頻冷暖窗口機

多款匹數選擇 滿足不同空間需求

GREE提供多款匹數選擇，適合不同面積的房間：

3/4匹：小房間或書房

1匹至2.5匹：客廳或大型睡房

格力變頻冷暖窗口機GWH系列均配備冷暖雙模式，全年適用，並獲一級能源效益認證，兼顧經濟與環保。

限時冬季推廣】保養升級！下單即送5年保養！

即日起至2026228以發票日計，購買「Gree格力變頻冷暖窗口機」系列，可獲贈保養升級送你特長5年全機保^！

歡迎到各大電器銷售點購買

🔻型號一覽🔻

GWH07PZ（3/4匹）

GWH09PZ（1

GWH12PZ（1.5

GWH18PZ（2

GWH24PZ (2.5

>>產品資訊<<

^優惠受推廣條款及細則約束

 

由太平家庭電器代理

【限時冬季推廣】即日起至2026年2月28日（以發票日計），購買「Gree格力變頻冷暖窗口機」系列，即送5年保養！

