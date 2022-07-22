冷氣機｜全新日立Frost Wash結霜淨化系統 自動清潔*室外機及室內機 全面潔淨家居氣息

近日天氣持續「熱焫焫」，相信不少人踏入家門後第一件事就是開冷氣降溫，大家又有沒有定期清洗冷氣？冷氣機的熱交換器有可能積聚大量污垢塵埃，若不定期清理，或會令冷氣機效能下降，更容易滋生細菌、霉菌或有異味，影響全家人的健康。清洗冷氣機，特別是室外機，往往需要人力、時間和金錢，麻煩程度叫人卻步。全新日立Frost Wash結霜淨化纖巧420變頻冷暖分體式冷氣機系列，除了採用纖巧420的室外機設計；更特有「Frost Wash結霜淨化系統」，透過結霜、封鎖再融化排走過程，洗淨冷氣熱交換器中隱藏的塵埃污垢，不只室內機，連平日難以清洗的室外機也可輕鬆照顧到，由內到外全面潔淨家居氣息，從此一年四季無憂享受舒爽時刻。
自動清潔*省時、省錢又方便
「Frost Wash 結霜淨化系統」應用於HNK系列的室外機，自動執行「Frost Wash結霜淨化」程序，透過冷卻室外機熱交換器，將空氣中的水份凍結成霜，封鎖微塵污垢，在霜雪融化時把冰封的微塵污垢沖洗排走，保持潔淨。從此，或可免卻一般清洗室外機的煩惱和時間，輕鬆清洗室外機，同時維持冷氣效能，適合忙碌又注重潔淨的香港家庭。
另外，此系列的室內機除了可以手動一按遙控啟動「Frost Wash 結霜淨化系統」外，更可調校至自動執行模式。經日本研究測試證實，有效去除99%病毒1，防菌防霉2，令室內空氣加倍健康。
ZPT空氣過濾網及不銹鋼淨化系統V 除菌率高達99%
疫情下，大眾特別關注室內空氣質素。此系列採用全新ZPT空氣過濾網，利用Zinc Pyrithione過濾空氣中的病毒和細菌，經研究測試證實，有效去除病毒和細菌達99%3, 4 ，包括新冠病毒5、金黃葡萄球菌、大腸桿菌，保持室內空氣清新潔淨；而冷氣內籠採用不銹鋼送風管道、送風板及不銹鋼塗層前置過濾網，有效除菌防塵。不銹鋼物料的金屬離子面層顯著有效抑制細菌滋生，經防菌測試證實可減少99%細菌6，更可減少塵埃積聚，時刻保持雙倍潔淨，方便又易潔。
查詢產品詳情：2770 0377 I www.hitachi-homeappliances.com.hk
參考資料
1. 根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告，操作Frost Wash結霜淨化程序後的清除病毒（大腸桿菌噬菌體）測試結果。
2. 根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告，經4次Frost Wash結霜淨化程序後的抗菌及防霉效果。
3. 病毒樣本（A型流感病毒H3N2）在2小時內被去除達99%，根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184：2019進行測試。
4. 細菌樣本（金黃葡萄球菌及大腸桿菌）在18小時內被去除達99%，根據Nissenken Quality Evaluation Center以JIS L1902：2015進行測試。
5. 病毒樣本（新型冠狀病毒SARS-CoV-2）在8小時內被去除達99%，根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019 進行測試。
6. 適用於不銹鋼送風管道及送風板。根據Boken Quality Evaluation Institute的JIS Z 2801測試報告。（報告來源：Hitachi Environmental Test Laboratory）
* 自動清潔是指室內機與室外機的熱交換器。
V 不銹鋼淨化系統不適用於RASDX18HNK。