冷氣機｜全新日立Frost Wash結霜淨化系統 自動清潔*室外機及室內機 全面潔淨家居氣息

近日天氣持續「熱焫焫」，相信不少人踏入家門後第一件事就是開冷氣降溫，大家又有沒有定期清洗冷氣？冷氣機的熱交換器有可能積聚大量污垢塵埃，若不定期清理，或會令冷氣機效能下降，更容易滋生細菌、霉菌或有異味，影響全家人的健康。清洗冷氣機，特別是室外機，往往需要人力、時間和金錢，麻煩程度叫人卻步。全新日立Frost Wash結霜淨化纖巧420變頻冷暖分體式冷氣機系列，除了採用纖巧420的室外機設計；更特有「Frost Wash結霜淨化系統」，透過結霜、封鎖再融化排走過程，洗淨冷氣熱交換器中隱藏的塵埃污垢，不只室內機，連平日難以清洗的室外機也可輕鬆照顧到，由內到外全面潔淨家居氣息，從此一年四季無憂享受舒爽時刻。

日立Frost Wash結霜淨化纖巧420變頻冷暖分體式冷氣機HNK系列採用特有「Frost Wash 結霜淨化系統」自動清潔*室內室外機。

自動清潔 * 省時、省錢又方便 「Frost Wash 結霜淨化系統」應用於HNK系列的室外機，自動執行「Frost Wash結霜淨化」程序，透過冷卻室外機熱交換器，將空氣中的水份凍結成霜，封鎖微塵污垢，在霜雪融化時把冰封的微塵污垢沖洗排走，保持潔淨。從此，或可免卻一般清洗室外機的煩惱和時間，輕鬆清洗室外機，同時維持冷氣效能，適合忙碌又注重潔淨的香港家庭。

另外，此系列的室內機除了可以手動一按遙控啟動「Frost Wash 結霜淨化系統」外，更可調校至自動執行模式。經日本研究測試證實，有效去除99%病毒1，防菌防霉2，令室內空氣加倍健康。

ZPT 空氣過濾網及 不銹鋼淨化系統 V 除菌率高達 99% 疫情下，大眾特別關注室內空氣質素。此系列採用全新ZPT空氣過濾網，利用Zinc Pyrithione過濾空氣中的病毒和細菌，經研究測試證實，有效去除病毒和細菌達99%3, 4 ，包括新冠病毒5、金黃葡萄球菌、大腸桿菌，保持室內空氣清新潔淨；而冷氣內籠採用不銹鋼送風管道、送風板及不銹鋼塗層前置過濾網，有效除菌防塵。不銹鋼物料的金屬離子面層顯著有效抑制細菌滋生，經防菌測試證實可減少99%細菌6，更可減少塵埃積聚，時刻保持雙倍潔淨，方便又易潔。