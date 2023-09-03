冷氣｜唔洗冷氣易惹病！5個長期不清潔冷氣影響+洗冷氣教學

大部份家庭都會在夏天長開冷氣機，但在使用冷氣的同時，還需要謹記定期清洗冷氣，以防冷氣對身體造成不良的影響。以下就盤點5個長期不清潔冷氣的影響，並附上洗冷氣教學，不妨趁假日清洗冷氣吧！

不清潔冷氣影響｜引起疾病 長期不清洗冷氣不但會令冷氣內部積聚大量灰塵、塵蟎和細菌，還會在使用冷氣的時候讓病菌分散在室內環境中，從而引起過敏、皮膚病或呼吸道疾病等問題，容易對嬰幼兒、孕婦或老人家的健康造成更深遠的影響。

不清潔冷氣影響｜縮短冷氣壽命 當機器內部聚集灰塵，便有機會堵塞冷氣內部零件，從而對零件造成磨損，加速冷氣機的老化，使冷氣壽命因而縮短。

不清潔冷氣影響｜增加電費 冷氣灰塵過多的時候，冷空氣便較難排出室內環境中，因此需要花費更多時間才能令炎熱的室內達到設定的溫度，從而浪費更多電力，最終變成增加電費。

不清潔冷氣影響｜影響製冷效果 當冷氣的過濾網積聚大量灰塵、塵蟎等雜質的時候，冷氣的換熱效果會因而降低，使製冷製熱的效果亦會變差，嚴重還會令冷氣失去其發出冷空氣的功能，需要維修才能解決問題。 不清潔冷氣影響｜安全隱憂 長時間不清潔冷氣， 灰塵有機會流入水管並形成污垢，不但有機會導致冷氣漏水，還會影響冷氣運行，甚至有機會形成線路短路，造成安全問題。