冷氣｜夏季長開冷氣電費貴？！ 整理5個冷氣慳電法

近日正值香港的「熱浪」期間，天氣特別炎熱，因此無法避免開冷氣。但是夏天長期開冷氣會令電費特別昂貴，以下就教大家5個冷氣慳電法，只要在日常多做一步便可以節省不少能源和電費！

冷氣慳電｜配合風扇、窗簾使用 在家中使用冷氣的時候，可以配合風扇來令室內冷空氣加速循環及冷氣分布均勻，從而不用降低冷氣溫度亦可達到舒適的冷氣效果。而且還可以更大面積地使用冷氣，即使只打開客廳的冷氣亦足夠全家使用。而且使用冷氣的時候亦建議關上窗簾以幫助遮擋太陽，減少陽光對室溫造成的影響，讓冷氣在平均溫度中亦可以發揮最大的作用，避免過度用電，增加電費。

冷氣慳電｜定期清潔隔塵網 冷氣隔塵網除了在轉季前應清洗一次外，之後亦應該隔半個月清潔，以避免因積塵太多而令冷氣無法正常地運作。清洗的時候只需要簡單用清水清洗乾淨即可，但切記需要吹乾後才放回冷氣，經常清潔不但可以確保冷氣的送風暢順，從而降低能源消耗，而且對人體的健康亦有正面的影響。

冷氣慳電｜提前熄冷氣 不少人都有在睡前打開冷氣的習慣，而直至第二天出門的時候才會關冷氣，讓耗電量大大增加。因此建議最好在起床的時候便關閉冷氣，如果真的沒辦法忍受，便在出門前10分鐘關閉，屆時冷氣的餘溫應該足夠讓人仍然感到涼爽，小小的改變已經可以節省不少電費。

冷氣慳電｜使用睡眠模式 一般分體式的冷氣都具有睡眠模式，而利用睡眠模式，則可以達到大約20%的省電效果。此外，睡眠模式一般都會在睡眠期間逐步調高溫度，有助防止睡覺的時候過涼而感冒，同時還有定時關機的功能，讓冷氣的餘溫仍然可以發揮作用。除了睡眠模式外，亦可以利用定時功能，調校起床時間前一至兩小時關閉冷氣，不但可以利用餘溫來省電，還可以減少賴床機會。