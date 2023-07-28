冷氣｜26 °C唔係最慳電？！一文睇清最慳電冷氣模式+使用貼士 輕鬆慳一半電費！

今年夏天特別炎熱，冷氣成了室內必開電器之一。然而長開又會浪費電源，以下就教大家調校最慳電冷氣模式及使用冷氣貼士，讓大家可以在夏天涼爽地節省電費！比起將冷氣調校至26 °C，其實使用睡眠模式更有效慳電，而且噪音亦較少，特別適合在睡眠時間使用。

剛開啟冷氣的時候，屬於冷氣的初始階段，需要時間將空間降溫，如果開啟冷氣後直接使用睡眠模式，不但會讓降溫速度變慢，亦會影響之後睡眠模式的運行，建議最好在冷氣正常運行半小時後，才開啟睡眠模式。

一般而言，睡眠模式的運行時間只有6～8小時，因此建議準備入睡才將冷氣轉做睡眠模式，以防起床前冷氣已經關掉。

睡眠時最適合的溫度為25～28℃，而使用睡眠模式時每2小時便會升高1℃，所以建議初始溫度應設置在23～24℃左右，這樣便可以確保不會因為冷氣溫度提升而熱醒。

不少人都會先關好門窗再開冷氣，但如果房間本身一直處於緊閉密封的狀態，建議可以在開冷氣同時打開窗15分鐘讓翳焗的空氣排走，不但可以促進空氣流通，還可以增加室內的含氧量，從而令室內變得舒適。不過記得15分鐘後便需要關上窗戶，以免浪費電力。

根據原理，熱空氣會向上走，而冷空氣則向下走，因此使用冷氣的時候可以將風向調整至向上，這樣便可以讓冷空氣由上而下地自然循環，令空間可以更快降溫。

使用貼士｜關窗後拉上窗簾

當通風過後，除了要關上窗戶外，還需要拉上窗簾，以避免陽光直射房間令室內空氣變熱，不但可以加速室內降溫，還可以節省電費，不用太低的溫度也可以令室內便得涼快。

使用貼士｜避免頻繁開關冷氣

比起長時間開啟冷氣，頻繁地開關冷氣更耗電，而且更會損耗冷氣內部，縮減冷氣的壽命。建議如果離開家中的時間不超過4小時，可以將冷氣長開並調校至低風模式及26 ℃，以減少消耗電力。