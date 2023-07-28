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2023-07-28 14:00:00

冷氣｜26 °C唔係最慳電？！一文睇清最慳電冷氣模式+使用貼士 輕鬆慳一半電費！

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冷氣｜26 °C唔係最慳電？！一文睇清最慳電冷氣模式+使用貼士 輕鬆慳一半電費！

冷氣｜26 °C唔係最慳電？！一文睇清最慳電冷氣模式+使用貼士 輕鬆慳一半電費！

今年夏天特別炎熱，冷氣成了室內必開電器之一。然而長開又會浪費電源，以下就教大家調校最慳電冷氣模式及使用冷氣貼士，讓大家可以在夏天涼爽地節省電費！比起將冷氣調校至26 °C，其實使用睡眠模式更有效慳電，而且噪音亦較少，特別適合在睡眠時間使用。

慳電冷氣模式｜半小時後轉睡眠模式 

剛開啟冷氣的時候，屬於冷氣的初始階段，需要時間將空間降溫，如果開啟冷氣後直接使用睡眠模式，不但會讓降溫速度變慢，亦會影響之後睡眠模式的運行，建議最好在冷氣正常運行半小時後，才開啟睡眠模式。

 

冷氣通常都設有各種模式，而睡眠模式就特別適合睡眠及省電使用。 建議在開啟冷氣，最少半小時後才轉用睡眠模式。 睡眠模式既少噪音又能省電，特別適合睡覺時使用。

慳電冷氣模式｜睡前才開啓睡眠模式 

一般而言，睡眠模式的運行時間只有6～8小時，因此建議準備入睡才將冷氣轉做睡眠模式，以防起床前冷氣已經關掉。

建議在入睡前才轉用睡眠模式。 太早使用睡眠模式，冷氣機有機會在起床前已經關閉。 冷氣太早關閉有機會熱醒。

慳電冷氣模式｜初始溫度不要太高 

睡眠時最適合的溫度為25～28℃，而使用睡眠模式時每2小時便會升高1℃，所以建議初始溫度應設置在23～24℃左右，這樣便可以確保不會因為冷氣溫度提升而熱醒。

可以因應平日睡眠時調校的溫度調整睡眠模式的初始溫度。 如果一開始設定太高，有機會因逐步提升的溫度而熱醒。 但溫度太低不但有機會感到不適，還會增加耗電。

使用貼士｜風向向上

根據原理，熱空氣會向上走，而冷空氣則向下走，因此使用冷氣的時候可以將風向調整至向上，這樣便可以讓冷空氣由上而下地自然循環，令空間可以更快降溫。

使用貼士｜先開冷氣後關窗

不少人都會先關好門窗再開冷氣，但如果房間本身一直處於緊閉密封的狀態，建議可以在開冷氣同時打開窗15分鐘讓翳焗的空氣排走，不但可以促進空氣流通，還可以增加室內的含氧量，從而令室內變得舒適。不過記得15分鐘後便需要關上窗戶，以免浪費電力。

可以使用擋風板令冷氣向上流動。 開啟冷氣後可以短暫打開窗戶，幫助通風。 不過記得15分鐘後需要關緊窗戶。

使用貼士｜關窗後拉上窗簾 

當通風過後，除了要關上窗戶外，還需要拉上窗簾，以避免陽光直射房間令室內空氣變熱，不但可以加速室內降溫，還可以節省電費，不用太低的溫度也可以令室內便得涼快。

使用貼士｜避免頻繁開關冷氣

比起長時間開啟冷氣，頻繁地開關冷氣更耗電，而且更會損耗冷氣內部，縮減冷氣的壽命。建議如果離開家中的時間不超過4小時，可以將冷氣長開並調校至低風模式及26 ℃，以減少消耗電力。

開啟冷氣後最好關上窗簾。 具有遮光效果的窗簾更利於室內降溫。 頻繁開關冷氣只會增加耗電。
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