冷泡茶做法｜荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音/熱情果等5款特飲夏天消暑

天氣炎熱，不妨製作冷泡茶吧！咖啡因含量少之外，亦健康解渴，以下就為大家介紹冷泡茶做法及荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音/熱情果等5款特色的冷泡茶配方，每一款都是夏天出門必備！

冷泡茶做法

第一步：準備材料

茶葉的量需要按為瓶的容量，1g茶葉（散茶）就要配100mL的水，如果使用茶包的話，750mL水加入1-2個茶包即可。建議容器使用可密實的玻璃樽作沖泡，一般不建議重複使用膠樽，先確定容器的材質才使用。

第二步：加水

製作冷泡茶的時候，最重要的便是水溫控制，放在雪櫃進行低溫冷泡，可減少茶葉咖啡因的釋放，令冷泡茶的苦澀減少。而進行室溫冷泡的話，味道則會比較接近平日以熱水沖泡後放涼的口感，茶香會更明顯。因此最佳的泡法便是使用溫水將茶葉浸泡後，直接放進雪櫃即可。

第三步：靜置

想喝到茶香濃郁的冷泡茶，便需要留意其冷泡時間，而不同茶葉就有不同的冷泡時間，常用來做冷泡茶的茶葉有綠茶(4至6小時)；白茶(6至8小時)；紅茶、烏龍茶及普洱茶(8至10小時)。喜歡純茶的話可以直接冷泡，而喜歡果茶的話則可加入各種配料一起冷泡。