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生活
2025-05-29 16:47:00

冷泡茶做法｜荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音/熱情果等5款特飲夏天消暑

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夏天飲品｜消暑簡單食譜　冷泡茶小秘訣+5款特色配方　荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音

夏天飲品｜消暑簡單食譜　冷泡茶小秘訣+5款特色配方　荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音

天氣炎熱，不妨製作冷泡茶吧！咖啡因含量少之外，亦健康解渴，以下就為大家介紹冷泡茶做法及荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音/熱情果等5款特色的冷泡茶配方，每一款都是夏天出門必備！

冷泡茶做法

第一步：準備材料

茶葉的量需要按為瓶的容量，1g茶葉（散茶）就要配100mL的水，如果使用茶包的話，750mL水加入1-2個茶包即可。建議容器使用可密實的玻璃樽作沖泡，一般不建議重複使用膠樽，先確定容器的材質才使用。

第二步：加水

製作冷泡茶的時候，最重要的便是水溫控制，放在雪櫃進行低溫冷泡，可減少茶葉咖啡因的釋放，令冷泡茶的苦澀減少。而進行室溫冷泡的話，味道則會比較接近平日以熱水沖泡後放涼的口感，茶香會更明顯。因此最佳的泡法便是使用溫水將茶葉浸泡後，直接放進雪櫃即可。

第三步：靜置

想喝到茶香濃郁的冷泡茶，便需要留意其冷泡時間，而不同茶葉就有不同的冷泡時間，常用來做冷泡茶的茶葉有綠茶(4至6小時)；白茶(6至8小時)；紅茶、烏龍茶及普洱茶(8至10小時)。喜歡純茶的話可以直接冷泡，而喜歡果茶的話則可加入各種配料一起冷泡。

提早一晚準備，第二天便可以帶着冰涼的飲品出門。 冷泡茶味道清爽，用來配甜食也不錯。 準備一大瓶冷泡茶，可以和家人朋友一起享用。

冷泡茶配方｜荔枝烏龍冷泡茶

荔枝烏龍冷泡茶材料：烏龍茶包 1個／新鮮荔枝 5顆／熱情果 1個／蜜糖 少許

荔枝烏龍冷泡茶做法：

  1. 荔枝去殼去核，熱情果刮出果肉。
  2. 將所有材料放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。
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夏天便是荔枝盛產的季節，用來製作水果冷泡茶一流。 夏天便是荔枝盛產的季節，用來製作水果冷泡茶一流。 夏天便是荔枝盛產的季節，用來製作水果冷泡茶一流。

冷泡茶配方｜青提子檸檬冷泡綠茶

青提子檸檬冷泡綠茶材料：綠茶茶包 1個／青提子 5粒／檸檬3 片／薄荷 少許／蜜糖 少許

青提子檸檬冷泡綠茶做法：

  1. 青提子切半去核，放入瓶子中搗碎。
  2. 將其他材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。
青提子配綠茶特別清新。 青提子配綠茶特別清新。 青提子配綠茶特別清新。

冷泡茶配方｜熱情果冷泡紅茶

熱情果冷泡紅茶材料：紅茶茶包 1個／熱情果 1 個／橙 半個／薄荷 少許／蜜糖 少許

熱情果冷泡紅茶做法：

  1. 熱情果切開刮出果肉。
  2. 先放入橙肉墊底，搗碎橙肉，然後將其他材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。
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熱情果與夏天特別合襯。 熱情果與夏天特別合襯。 熱情果與夏天特別合襯。

冷泡茶配方｜蜜桃冷泡鐵觀音

蜜桃冷泡鐵觀音材料：鐵觀音茶包 1個／蜜桃 1/4個／檸檬 3片／蜜糖 少許

蜜桃冷泡鐵觀音做法：

  1. 蜜桃切片備用。
  2. 將所材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。
想增加蜜桃味的話，可以放入蜜桃果醬。 想增加蜜桃味的話，可以放入蜜桃果醬。 想增加蜜桃味的話，可以放入蜜桃果醬。

冷泡茶配方｜羅勒雪梨青茶

羅勒雪梨青茶材料：青茶茶包 1個／雪梨 1/4個／羅勒葉 3片／蜜糖 少許

羅勒雪梨青茶做法：

  1. 雪梨切片備用。
  2. 將所材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。
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帶一整瓶出門亦很快可以喝光。 羅勒雪梨青茶味道清新。 羅勒雪梨青茶味道清新。

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