凍齡必備｜踏入新一年 肌膚更年輕 抗衰老護膚品推介

不少女生總覺得「抗衰老」離自己很遠，其實面部皮膚踏入25歲便會開始出現衰老跡象，出現缺水、膚色暗啞、毛孔粗大、細紋皺紋等問題，緊致度亦會隨之下降。趁着新的一年，不妨提前做好抗老準備，以下介紹多款嶄新科技配方的抗衰老新品，以年輕活力的肌膚踏入新一年。

凍齡抗衰老護膚品推介｜嬌蘭 御庭蘭花微精粹眼霜 $2,630/20ml

眼霜萃取雙蘭的再生和提升力量，首度使用納米技術，讓活性成分直達肌底，更可持續在肌膚擴散，提升效能，包括提升雙眸輪廓，減輕浮腫、減退黑眼圈及皺紋，更可撫平唇周肌膚和表情紋。