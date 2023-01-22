凍齡必備｜踏入新一年 肌膚更年輕 抗衰老護膚品推介

不少女生總覺得「抗衰老」離自己很遠，其實面部皮膚踏入25歲便會開始出現衰老跡象，出現缺水、膚色暗啞、毛孔粗大、細紋皺紋等問題，緊致度亦會隨之下降。趁着新的一年，不妨提前做好抗老準備，以下介紹多款嶄新科技配方的抗衰老新品，以年輕活力的肌膚踏入新一年。
凍齡抗衰老護膚品推介｜嬌蘭 御庭蘭花微精粹眼霜 $2,630/20ml
眼霜萃取雙蘭的再生和提升力量，首度使用納米技術，讓活性成分直達肌底，更可持續在肌膚擴散，提升效能，包括提升雙眸輪廓，減輕浮腫、減退黑眼圈及皺紋，更可撫平唇周肌膚和表情紋。
凍齡抗衰老護膚品推介｜fresh 紅茶凝時煥活面霜 $860/50ml
品牌首度研發出紅茶多效抗老複合成分，這款獨特的雙重茶葉萃取首度使用於紅茶凝時煥活面霜，可明顯減少皺紋，同時改善肌膚緊緻度，光澤度亦有提升。面霜質感輕柔如天鵝絨，配方溫和，適用於所有肌膚。
凍齡抗衰老護膚品推介｜POLA 肌底蛋白袪皺精華 $820/40g
品牌的研究發現，肌膚的蛋白質數量影響緊緻度，富含保濕複合物蛋白精華，更首創「動態貼合薄膜」配方，針對面部表情帶來的壓力，減退因乾燥引起的細紋，締造緊緻飽滿的肌膚。
凍齡抗衰老護膚品推介｜Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 $950/50ml
面霜注入獨有的TET8基因逆轉專利技術，結合白藜蘆醇萃專利，全面修復衰老及受損的基因，從而促進膠原蛋白及透明質酸自我再生，高效強化肌膚防禦屏障，深層滋養並鎖緊細胞養分，逆轉皺紋、細紋、暗啞、鬆弛等老化跡象。
凍齡抗衰老護膚品推介｜ARMANI Beauty 極致再生高效修護眼膜 $1,460/6對
眼膜蘊含王牌抗衰老成分非洲再生植物精華，結合眼精華及眼霜功效，有助恢復皮膚細胞新陳代謝，特別是眼部肌膚的黑色素細胞，有效减淡黑眼圈及長效保濕鎖水，同時緊緻眼部肌膚，撫平皺紋細紋。
凍齡抗衰老護膚品推介｜Origins 悅肌再生全效凍齡木精華 $510/30ml、$760/50ml
加入3D凍齡技術，針對性增強彈性蛋白及膠原蛋白，提升肌膚的自然彈性和緊緻，並以天然凍齡木(非洲長青木)修護肌底原纖維蛋白，激活肌膚修復力量，有效緊緻毛孔、減少幼紋及皺紋，提升彈性，改善鬆弛外觀。
凍齡抗衰老護膚品推介｜The Body Shop 皇牌雪絨花抗氧活肌精華 $399/30ml、$559/50ml
蘊含蘊含2x雪絨花萃取，即「雪絨花酸」及「雪絨花幹細胞」，前者具高度抗氧、抗污鎖水特質，抗氧化能力比護膚界明星成分Retinol，能有效抵禦環境中各種氧化危機；而後者則能修復自癒受損細胞，深層滋養肌膚。配合大米提煉而成的天然胜肽，取代市面上的合成肽，有助啟動肌膚防護機制，滋養更新細胞，全面提升肌膚質素。精華有99%天然成份及英國Vegan Society純素認證。
凍齡抗衰老護膚品推介｜Acaderma 月光瑩透精華露 $959/30ml
採用諾貝爾獎自噬科技專利成分ProPhagy，深透淨化細胞内部環境，延缓衰老，包括加速修護肌膚損傷、改善膚色不均，更有效提拉緊致，增强肌膚彈性，令肌膚重現光澤緊致。