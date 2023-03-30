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2023-03-30 10:00:00

凱悅酒店春季快閃餐飲禮遇 低至半價預訂茶園 / The Grill / The Farmhouse自助餐 $183歎到沙田凱悅咖啡廳下午茶

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凱悅酒店春季快閃餐飲禮遇

凱悅酒店春季快閃餐飲禮遇

酒店環境舒適，食物質素高有保證，是不少人相約朋友吹水歡聚的好選擇！現在凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店將，同時於今日起(2023330日至45日)期間推出春季快閃餐飲禮遇，大家可以低至半價購買超值餐飲禮遇包括自助餐、下午茶及吧酒暢飲優惠套餐！快閃優惠由2023330日至45中午12時起凱悅官方網上商店上開售，人均消費百多二百元起就可以享受到一頓豐富的下午茶或自助餐，優惠適用於 202345月享用，激抵！

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食盡各大自助午晚餐   沙田凱悅酒店$183下午茶至抵    最新The Farmhouse「和風べつばら」下午茶

當中包括以半價預訂香港君悅酒店茶園下午茶自助餐，每位港幣$220.8(每個預訂供2位及4位享用)；以低至半價預訂The Grill露天池畔餐廳燒烤自助晚餐， 每個預訂供4位享用，每位港幣$361.9；以低至半價享用香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse 咖啡廳平日自助午餐及晚餐每位港幣$230.6起及以75享用最新「和風べつばら」下午茶；85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Crunch」菜單連「I Own The Boat 」無限暢飲2小時，每預訂供2位用，每位港幣$756.5 香港尖沙咀凱悅酒店75折預訂下午茶餐或下午茶自助餐，每個預訂供2位用每位港幣$229起，及香港沙田凱悅酒店65折預訂下午茶餐，每個預訂供2位用，每位港幣$183。

官方開售網站 https://bit.ly/3nvJ6Ol

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