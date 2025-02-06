凱悅酒店集團推春日禮賞 低至5折歎酒店自助餐/Spa水療按摩

凱悅酒店集團推出全新春日禮賞，即日起可於凱悅酒店官方網店上，低至5折選購旗下四間酒店的精選餐飲及水療產品。當中必搶自助晚餐買二送二優惠，以及水療中心深層按摩58折！即睇詳請。
凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店，由即日起至2月19日晚上11時59分期間將推出餐飲及水療產品優惠，優惠產品可於凱悅酒店官方網上商店上購買。
凱悅酒店官方網上商店：請按此
香港君悅酒店優惠
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1
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咖啡廳自助晚餐買三送二
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每位淨價
港幣$580.8 起
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2
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茶園自助午餐買三送二
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每位淨價
港幣$367.8 起
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3
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茶園週日自助早午餐買三送二
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每位淨價
港幣$587.9
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4
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茶園下午茶買三送二
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每位淨價
港幣$261.3 起
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5
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茶園自助晚餐買三送二
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每位淨價
港幣$595 起
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6
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露天池畔餐廳港幣$1,000餐飲禮券七五折優惠
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每張淨價
港幣$750
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7
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鹿悅日本餐廳港幣$1,000餐飲禮券七五折優惠
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每張淨價
港幣$750
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8
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Grand Hyatt Steakhouse 港幣$1,000餐飲禮券七五折優惠
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每張淨價
港幣$750
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9
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靜水沁園水療中心港幣$1,000水療禮券七五折優惠
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每張淨價
港幣$750
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10
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90分鐘雙人靜水沁園身體按摩 第二位半價優惠（星期日至五）
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每位淨價
港幣$1,445
香港維港凱悅尚萃酒店優惠
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1
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The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐 買一送一
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每位淨價
港幣$220.9起
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2
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The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐 買三送一
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每位淨價
港幣$331.3起
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3
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Cruise 空中餐廳及酒吧 FEED US! 晚市套餐 買二送二
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每位淨價
港幣$368.6
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4
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Cruise 空中餐廳及酒吧 迎春接福賀年週末雙人下午茶 七折優惠
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每位淨價
港幣$388.8
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5
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Cruise 空中餐廳及酒吧 X Umu Jeju 週末雙人下午茶 七折優惠
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每位淨價
港幣$278.7
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6
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The Farmhouse Deli 餅店 Hyatt Centric Blend 咖啡 買一送一
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每杯淨價
香港沙田凱悅酒店優惠
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1
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咖啡廳自助午餐買二送二
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每位淨價
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2
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咖啡廳自助晚餐買二送二
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每位淨價
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3
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咖啡廳自助晚餐連飲品套餐買二送二
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每位淨價
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4
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餅店指定原個蛋糕半價 (1磅)
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每個淨價
港幣$220
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5
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餅店指定原個蛋糕 (1磅) 及氣泡酒套餐半價
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每套淨價
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6
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Melo Spa 水療中心 60 分鐘港式深層按摩五八折優惠
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每位淨價
港幣$592
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7
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Melo Spa 水療中心 90 分鐘Melo特色按摩六五折優惠 (星期一至四)
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每位淨價
港幣$974
香港尖沙咀凱悅酒店優惠
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1
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咖啡廳自助晚餐買二送二
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每位淨價
港幣$448.8 起
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2
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咖啡廳餅店自家製原個蛋糕 (1磅) 八折優惠
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每個淨價
港幣$238.4
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3
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希戈餐廳燒美國頂級牛肋骨肉三道菜午市套餐買二送二
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每位淨價
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4
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希戈餐廳五道菜經典晚市套餐買二送二 (星期二及情人節除外)
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每位淨價
港幣$874.8
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5
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希戈餐廳週末早午餐連酒精無限暢飲買三送一
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每位淨價
港幣$754.8
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6
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凱悅軒早鳥點心放題買二送二
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每位淨價
港幣$263.6
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7
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凱悅軒晚市尊貴套餐六折優惠
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每位淨價港幣$901.6
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8
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請請吧港幣$500餐飲禮券六折優惠
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每張淨價
港幣$300