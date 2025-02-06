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生活
2025-02-06 15:00:00

凱悅酒店集團推春日禮賞 低至5折歎酒店自助餐/Spa水療按摩

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凱悅酒店集團推出全新春日禮賞，即日起可於凱悅酒店官方網店上，低至5折選購旗下四間酒店的精選餐飲及水療產品。當中必搶自助晚餐買二送二優惠，以及水療中心深層按摩58折！即睇詳請。

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凱悅酒店集團推出全新春日禮賞，即日起可於凱悅酒店官方網店上，低至5折選購旗下四間酒店的精選餐飲及水療產品。當中必搶自助晚餐買二送二優惠，以及水療中心深層按摩58折！即睇詳請。

凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店，由即日起至2月19日晚上11時59分期間將推出餐飲及水療產品優惠，優惠產品可於凱悅酒店官方網上商店上購買。

凱悅酒店官方網上商店：請按此

香港君悅酒店優惠

1

咖啡廳自助晚餐買三送二

每位淨價

港幣$580.8

2

茶園自助午餐買三送二

每位淨價

港幣$367.8

3

茶園週日自助早午餐買三送二

每位淨價

港幣$587.9

4

茶園下午茶買三送二

每位淨價

港幣$261.3

5

茶園自助晚餐買三送二

每位淨價

港幣$595

6

露天池畔餐廳港幣$1,000餐飲禮券七折優惠

每張淨價

港幣$750

7

鹿悅日本餐廳港幣$1,000餐飲禮券七折優惠

每張淨價

港幣$750

8

Grand Hyatt Steakhouse 港幣$1,000餐飲禮券七折優惠

每張淨價

港幣$750

9

靜水沁園水療中心港幣$1,000水療禮券七折優惠

每張淨價

港幣$750

10

90分鐘雙人靜水沁園身體按摩 第二位半價優惠星期至五

每位淨價

港幣$1,445
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香港維港凱悅尚萃酒店優惠

1

The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐 買一送一

每位淨價

港幣$220.9

2

The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐 買三送一

每位淨價

港幣$331.3

3

Cruise 空中餐廳及酒吧 FEED US! 晚市套餐 買二送二

每位淨價

港幣$368.6

4

Cruise 空中餐廳及酒吧 迎春接福賀年週末雙人下午茶 優惠

淨價

港幣$388.8

5

Cruise 空中餐廳及酒吧 X Umu Jeju 週末雙人下午茶 優惠

淨價

港幣$278.7

6

The Farmhouse Deli 餅店 Hyatt Centric Blend 咖啡 買一送一

每杯淨價
港幣$24.3
Klook.com

香港沙田凱悅酒店優惠

1

咖啡廳自助午餐買二送二

每位淨價
 港幣$253

2

咖啡廳自助晚餐買二送二

每位淨價
 港幣$418

3

咖啡廳自助晚餐連飲品套餐買二送二

每位淨價
 港幣$493.9

4

餅店指定原個蛋糕半價 (1磅)

每個淨價

港幣$220

5

餅店指定原個蛋糕 (1磅) 及氣泡酒套餐半價

每套淨價
 港幣$300

6

Melo Spa 水療中心 60 分鐘港式深層按摩五八折優惠

每位淨價

港幣$592

7

Melo Spa 水療中心 90 分鐘Melo特色按摩六折優惠 (星期一至四)

每位淨價

港幣$974

香港尖沙咀凱悅酒店優惠

1

咖啡廳自助晚餐買二送二

每位淨價

港幣$448.8

2

咖啡廳餅店自家製原個蛋糕 (1) 折優惠

每個淨價

港幣$238.4

3

希戈餐廳燒美國頂級牛肋骨肉三道菜午市套餐買二送二
(星期一至五，情人節除外)

每位淨價
港幣$436.8

4

希戈餐廳五道菜經典晚市套餐買二送二 (星期二及情人節除外)

每位淨價

港幣$874.8

5

希戈餐廳週末早午餐連酒精無限暢飲買

每位淨價

港幣$754.8

6

凱悅軒早鳥點心放題買二送二

每位淨價

港幣$263.6

7

凱悅軒晚市尊貴套餐折優惠

每位淨價港幣$901.6

8

請請吧港幣$500餐飲禮券折優惠

每張淨價

港幣$300

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