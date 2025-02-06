凱悅酒店集團推春日禮賞 低至5折歎酒店自助餐/Spa水療按摩

凱悅酒店集團推出全新春日禮賞，即日起可於凱悅酒店官方網店上，低至5折選購旗下四間酒店的精選餐飲及水療產品。當中必搶自助晚餐買二送二優惠，以及水療中心深層按摩58折！即睇詳請。

凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店，由即日起至2月19日晚上11時59分期間將推出餐飲及水療產品優惠，優惠產品可於凱悅酒店官方網上商店上購買。 凱悅酒店官方網上商店：請按此 香港君悅酒店優惠 1 咖啡廳自助晚餐買三送二 每位淨價 港幣$580.8 起 2 茶園自助午餐買三送二 每位淨價 港幣$367.8 起 3 茶園週日自助早午餐買三送二 每位淨價 港幣$587.9 4 茶園下午茶買三送二 每位淨價 港幣$261.3 起 5 茶園自助晚餐買三送二 每位淨價 港幣$595 起 6 露天池畔餐廳港幣$1,000餐飲禮券七五折優惠 每張淨價 港幣$750 7 鹿悅日本餐廳港幣$1,000餐飲禮券七五折優惠 每張淨價 港幣$750 8 Grand Hyatt Steakhouse 港幣$1,000餐飲禮券七五折優惠 每張淨價 港幣$750 9 靜水沁園水療中心港幣$1,000水療禮券七五折優惠 每張淨價 港幣$750 10 90分鐘雙人靜水沁園身體按摩 第二位半價優惠（星期日至五） 每位淨價 港幣$1,445

香港維港凱悅尚萃酒店優惠 1 The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐 買一送一 每位淨價 港幣$220.9起 2 The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐 買三送一 每位淨價 港幣$331.3起 3 Cruise 空中餐廳及酒吧 FEED US! 晚市套餐 買二送二 每位淨價 港幣$368.6 4 Cruise 空中餐廳及酒吧 迎春接福賀年週末雙人下午茶 七折優惠 每位淨價 港幣$388.8 5 Cruise 空中餐廳及酒吧 X Umu Jeju 週末雙人下午茶 七折優惠 每位淨價 港幣$278.7 6 The Farmhouse Deli 餅店 Hyatt Centric Blend 咖啡 買一送一 每杯淨價

港幣$24.3

香港沙田凱悅酒店優惠 1 咖啡廳自助午餐買二送二 每位淨價

港幣$253起 2 咖啡廳自助晚餐買二送二 每位淨價

港幣$418 3 咖啡廳自助晚餐連飲品套餐買二送二 每位淨價

港幣$493.9 4 餅店指定原個蛋糕半價 (1磅) 每個淨價 港幣$220 5 餅店指定原個蛋糕 (1磅) 及氣泡酒套餐半價 每套淨價

港幣$300 6 Melo Spa 水療中心 60 分鐘港式深層按摩五八折優惠 每位淨價 港幣$592 7 Melo Spa 水療中心 90 分鐘Melo特色按摩六五折優惠 (星期一至四) 每位淨價 港幣$974

香港尖沙咀凱悅酒店優惠 1 咖啡廳自助晚餐買二送二 每位淨價 港幣$448.8 起 2 咖啡廳餅店自家製原個蛋糕 (1磅) 八折優惠 每個淨價 港幣$238.4 3 希戈餐廳燒美國頂級牛肋骨肉三道菜午市套餐買二送二

(星期一至五，情人節除外) 每位淨價

港幣$436.8 4 希戈餐廳五道菜經典晚市套餐買二送二 (星期二及情人節除外) 每位淨價 港幣$874.8 5 希戈餐廳週末早午餐連酒精無限暢飲買三送一 每位淨價 港幣$754.8 6 凱悅軒早鳥點心放題買二送二 每位淨價 港幣$263.6 7 凱悅軒晚市尊貴套餐六折優惠 每位淨價港幣$901.6 8 請請吧港幣$500餐飲禮券六折優惠 每張淨價 港幣$300