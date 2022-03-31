出門防疫｜3階段放寬防疫措施 出門人數必大增！ 盤點出門防疫6妙招

香港第五波疫情至今已經3個月，政府計劃在四月中旬開始逐步放寬本港現時的防疫措施，包括重開晚市堂食、開放受規管的設施等，因此預計出門人數大增。但即使防疫措施放寬，也不可以忘記保護自己，以下就跟大家重溫出門防疫6妙招，讓大家出門的時候可以減少感染機會。

減少接觸｜保持社交距離 雖然防疫措施將會在四月中旬開始逐步放寬，但是人多聚集仍是會增加感染的風險。因此建議即使與家人朋友相約出門，仍要保持適當的社交距離，盡量減少多人聚會，不要出入人多擠迫的地方。而出門在外時亦不要隨處亂碰物品，以免接觸後受到感染。

保護自己｜正確佩戴口罩 從疫情開始以來，大部份人都有佩戴口罩的習慣，但是並非每個人都會正確佩戴口罩，令感染風險大增。正確佩戴口罩的方法應該是將口罩準確地覆蓋鼻子和嘴巴位置，並且緊按口罩上的貼鐵絲，讓口罩可以貼合在臉上，口罩太大或太小都會影響功效，因此必須選擇適合自己大小的口罩，以免黏膜受到感染。 而市面上有各種款式的口罩，一般以醫用外科口罩才有足夠的阻隔力，以阻擋飛沫及病毒傳播。若想增加防禦力，亦可以選擇購買KF99、KF94或N95等具有高阻隔能力的口罩使用，不建議使用棉布、活性炭、水洗口罩等防禦力較低的口罩。

杜絕感染｜不要隨意碰臉和口罩 出門在外總會經常碰到陌生的物件，讓雙手有機會沾染病毒，而口罩亦有機會存在病菌，若果再隨意碰觸五官，有機會造成感染，因此出門的時候不要隨意碰臉和口罩，以減低感染的風險。如果想更全面地保護自己，建議隨身攜帶消毒潔手液、消毒濕紙巾、消毒噴霧等防疫用品，當碰觸扶手、電梯按鈕等多人接觸的物件時，可以先消毒潔手，讓保護更加全面。

有備無患｜準備出門防疫包 不少人都會在進入餐廳或商場的時候直接使用該處的消毒用品，但其實可以自己準備出門用的防疫包，有備無患，以策安全。防疫包內可以準備備用口罩、酒精棉片、消毒潔手液和消毒噴霧，備用口罩可以在用餐後更換；酒精棉片可以用來擦拭電話、耳機等小物品；消毒潔手液用來清潔雙手；消毒噴霧則用來噴灑在門把、椅子等地方，有需要的話緊可以準備消毒濕紙巾用來擦拭枱面、餐具等。

外出回家｜洗手消毒 外出回家後的防疫工作同樣重要，回家後先將鞋子脫在玄關位置，然後什麼都不要碰，立刻使用潔手液洗手。洗手後便可以脫下口罩進行消毒工作，而脫下的口罩亦應用紙巾包好才放入垃圾箱，以保護自己及清潔工人。如果鞋子無法放在家門外，可以先用消毒噴霧噴灑鞋底再放回鞋櫃，而門把亦須用消毒濕紙巾清潔。若果不會立刻換衣服或洗澡，建議先用消毒噴霧消毒自己的衣服，買回來的東西亦須先消毒，擦乾後才放好或使用。手提電話和耳機等隨身物品的建議先用消毒濕紙巾消毒一遍才使用，以避免造成接觸感染。