別注聯乘｜MEKO x SOU・SOU推限量陶瓷碟 網上買指定金額免費換領

喜歡SOU・SOU的朋友留意，MEKO與SOU・SOU聯乘，由即日起至8月31日推出花漾夏日換領活動，購買MEKO飲品滿$30，即可以$89換購一套3款的陶瓷碟套裝，為日常生活增添清新的夏日氛圍。

經典和式印花 夏日感滿分

日本京都知名設計品牌SOU．SOU以「創造新式日本文化」為品牌概念，創造出融合傳統和風與現代時尚感的印花，深受大眾歡迎。是次MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟，採用SOU・SOU品牌經典和式印花及自然繽紛的色調，打造花漾夏日的感覺，陶瓷碟的右邊印有白色細字「SOU・SOU」，提升設計感，每款配色更是經細心思量而成，包括藍綠色拼黃白色花花款、粉紅色拼藍白色花花款及綠色拼橙白色花花款，予人小清新的感覺，充滿療癒感。陶瓷碟不僅外表可愛又有質感，充分展現日本傳統印花工藝之美。