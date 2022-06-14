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2022-06-14 15:30:39

別注聯乘｜MEKO x SOU・SOU推限量陶瓷碟 網上買指定金額免費換領

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別注聯乘｜MEKO x SOU・SOU推限量陶瓷碟 網上買指定金額免費換領

別注聯乘｜MEKO x SOU・SOU推限量陶瓷碟 網上買指定金額免費換領

喜歡SOUSOU的朋友留意，MEKOSOUSOU聯乘，由即日起至831日推出花漾夏日換領活動，購買MEKO飲品滿$30，即可以$89換購一套3款的陶瓷碟套裝，為日常生活增添清新的夏日氛圍。

經典和式印花 夏日感滿分

日本京都知名設計品牌SOUSOU以「創造新式日本文化」為品牌概念，創造出融合傳統和風與現代時尚感的印花，深受大眾歡迎。是次MEKO聯乘SOUSOU別注版8吋陶瓷碟，採用SOUSOU品牌經典和式印花及自然繽紛的色調，打造花漾夏日的感覺，陶瓷碟的右邊印有白色細字「SOUSOU」，提升設計感，每款配色更是經細心思量而成，包括藍綠色拼黃白色花花款、粉紅色拼藍白色花花款及綠色拼橙白色花花款，予人小清新的感覺，充滿療癒感。陶瓷碟不僅外表可愛又有質感，充分展現日本傳統印花工藝之美。

MEKO聯乘SOU・SOU 別注版8吋陶瓷碟套裝 MEKO聯乘SOU・SOU 別注版8吋陶瓷碟套裝 重量 ：1.2kg 尺寸： 210 x 52 x 212 MM 建議零售價︰$199

線上買可免費換領

凡於超級市場、便利店、連鎖日式超市及其他銷售點購買任何MEKO飲品滿$30，包括MEKO 100%純椰青水系列、Balancy系列及Smiley果茶系列，憑單一收據正本於MEKO網頁 https://www.mekoproducts.com/luckydraw/mekosummer.php登記，即可以換購價$89，換購別注版陶瓷碟套裝。

此外，MEKO亦同步推出網上超市限定推廣，凡於Ztore及其他指定網上超市(超市細節容後公佈，請留意MEKO官方Facebook專頁)購買任何MEKO飲品滿所需金額，更可免費獲贈別注版陶瓷碟套裝，SOUSOU粉絲們不要錯過！

MEKO 花漾夏日 SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝換購活動詳情 MEKO 100%純椰青水系列、Balancy系列及Smiley果茶系列
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