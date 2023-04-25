利園區 Spring up Beauty賞高達$2,700電子優惠禮券 美容消費更可獲額外禮遇

利園區更推出Spring up Beauty解鎖『美』力」消費禮遇，為顧客送上超過HK$2,700的消費回贈優惠及各個品牌的精彩體驗。

利園區鄰近銅鑼灣港鐵站，讓你輕鬆一步直達香港購物天堂的中心命脈，暢遊希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道壹號及利園其他店舖，盡情體驗一站式美容及購物體驗。你更可以在利園區搜羅各國奢華精緻到價廉物美等不同價格的美妝產品，讓你的皮膚與妝容盡情感受來自新生盎然的氣息！由即日起至2023年5月10日，利園區更推出Spring up Beauty解鎖『美』力」消費禮遇，為你送上超過HK$2,700的消費回贈優惠及各個品牌的精彩體驗，出示有效證件的旅客更可享額外專享禮遇，讓本地人及旅客一同迎接最亮麗鮮明的美麗人生！當你畫上精緻的妝容後，亦能在利園區各處打卡合照，留下美麗的回憶！

利園區雲集美妝及美髮品牌 豐富你的變美旅程 全方位釋放你的個人魅力

為了提升自我，當然由頭靚到「美」！利園區囊括Chanel Beauté、@COSME STORE、mtm labo、DFS、M Plus Salon、BEYORG、Joyce Beauty等多個美妝品牌，讓你與閨蜜把臂同遊，在云云品牌中找到最適合自己的產品，以全新形態迎接新生！