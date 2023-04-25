利園區 Spring up Beauty賞高達$2,700電子優惠禮券 美容消費更可獲額外禮遇

利園區鄰近銅鑼灣港鐵站，讓你輕鬆一步直達香港購物天堂的中心命脈，暢遊希慎廣場、利園一至六期、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道壹號及利園其他店舖，盡情體驗一站式美容及購物體驗。你更可以在利園區搜羅各國奢華精緻到價廉物美等不同價格的美妝產品，讓你的皮膚與妝容盡情感受來自新生盎然的氣息！由即日起至2023年5月10日，利園區更推出Spring up Beauty解鎖『美』力」消費禮遇，為你送上超過HK$2,700的消費回贈優惠及各個品牌的精彩體驗，出示有效證件的旅客更可享額外專享禮遇，讓本地人及旅客一同迎接最亮麗鮮明的美麗人生！當你畫上精緻的妝容後，亦能在利園區各處打卡合照，留下美麗的回憶！
利園區雲集美妝及美髮品牌 豐富你的變美旅程 全方位釋放你的個人魅力
為了提升自我，當然由頭靚到「美」！利園區囊括Chanel Beauté、@COSME STORE、mtm labo、DFS、M Plus Salon、BEYORG、Joyce Beauty等多個美妝品牌，讓你與閨蜜把臂同遊，在云云品牌中找到最適合自己的產品，以全新形態迎接新生！
希慎廣場DFS
喜愛國際星級品牌的你，可到位於希慎廣場的DFS體驗環球購物體驗！DFS囊括多個 美妝及個人護理等國際品牌，你可以盡情閱覽來自世界各地最頂尖的奢侈品，輕鬆駕 馭任何風格的妝容，從打扮將自身價值提升到更高層次！
利園六期mtm labo
想畫上精緻又貼面的妝容，當然亦要從肌底開始喚醒每個細胞，讓你的皮膚維持最佳 狀態！位於利園六期的mtm labo為你的皮膚把關，「量膚定制」 匹配你需求的草本原液、清潔及防曬等護膚品，讓你從基礎做起，由內到外散發個人光芒！
希慎廣場BEYORG
崇尚使用有機護膚及美妝產品的你，當然不能錯過在希慎廣場的BEYORG！無論個人 護理、彩妝、美容療程、母嬰護理或香薰等產品都一應俱全，並專門為細膩的亞洲膚 質製作最高效產品，令你無時無刻展現天然美！
利園三期M Plus Salon
一個適合自己的髮型除了可以帶來新鮮感，更可充分修飾臉形，令你看起來更俏麗！ 想知道今季最流行什麼髮型和髮色？不妨從「頭」做起，到利園三期的M Plus Salon讓髮型師為你度身訂造專屬你的髮型，更可以做頭髮護理療程，讓頭髮根部重獲新生！
Spring up Beauty驚喜禮遇！利園區送出高達$2,700電子優惠禮券
你準備好向大眾綻放更光鮮、更美麗的一面嗎？利園區匯聚各式美容美妝品牌，助你細意呵護每寸肌膚，畫上喜愛的妝容，換上輕快明媚的心情，展現全新形象。現凡於利園區購物滿指定金額，即可換領高達HK$2,700利園區電子優惠禮券，憑有效旅遊證件或指定美容護理消費單據，更可獲贈額外禮遇及精彩體驗。
換領地點及時間
換領地點：利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部
換領時間：上午11時至晚上10時30分