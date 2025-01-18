利園顛覆傳統過年 大型街頭活動 走鬼檔比賽/100毛赤口辯論/麻雀挑戰賽

想過一個不一樣的新年？利園由年廿八至年初三（1月27日至1月31日）期間，將於銅鑼灣舉辦「噼哩啪啦新春Party」大型街頭競賽活動，包括「利園 Street Game 」、「走鬼檔競速大賽」、「百人游乾水麻雀挑戰賽」及特備節目100毛「初三赤口辯論」，將傳統注入新意，齊齊度過鬼馬歡樂的節日。
3大焦點活動
利園在活動期間將化身為大型街頭競賽場地。在年初一，「利園 Street Game 」將於啓超道舉行，活動以香港經典集體遊戲「123 紅綠燈」為藍本，每位勝出者可獲約HKD1500獎品，有得玩又有得拎！活動特別與本地慈善機構點滴是生命合作，在「利園 Street Game 」設立慈善場次，並由慈善大使唐詩詠詠親自發號施令，讓新年過得別具意義。
走鬼檔是香港新年文化之一。利園特設「走鬼檔競速大賽」，參加者需同心協力，於限時內將「走鬼檔」推到終點，途中用最短時間去取得指定食物放在走鬼檔車上。
比賽更設4款「比賽戰車」，分別是：栗子車、魚蛋牛雜車、碗仔翅車及雞蛋仔車，公眾可在戰車前合照打卡，留下紀念。比賽更邀請來羽毛球運動員謝影雪、楊雅婷及楊霈霖、跳遠運動員陳銘泰、賽艇運動員趙顯臻及李嘉文、足球運動員陳肇鈞及前田徑傷健運動員蘇樺偉等著名運動員到場參與，看看一班運動如何鬥智鬥力，贏得比賽！
同場另設「走鬼檔競速大賽之運吉閃電霹靂試煉」，讓現場訪客體驗。參加者只要成功運送指定數量的桔子到終點，途中沒有「掉吉」，即可獲得一份小禮物，成為「新年運吉王」。
新年又怎少得了打麻雀，首個街頭「百人游乾水麻雀挑戰賽」就最適合一班麻雀高手。街頭麻雀戰玩法獨特，參加者須每20分鐘與左邊另一枱玩家換位，承繼別人的牌面，直至完場；而在途中更會可以使用不同道具卡，翻轉整個牌局。所有參賽者都可獲得香港特色手雕麻雀1隻，比賽更設多個特色獎項如「最佳服裝獎」、 「最佳牌品獎」 及「最佳陪跑獎」，參賽者均能樂在其中。
新春市集
參加趣味十足的街頭競賽後，不妨逛逛利園區一連五日舉辦的「噼哩啪啦新春市集」。市集活動涵蓋互動求籤遊戲區、輕鬆小酌的Chill Zone、毛孩及主子必到的寵物區及提供美髮美甲服務的Beauty Zone；市集同時雲集不同本地特色品牌，例如Honbo x 裕和合記及森林麵包 x 寵物零食等。
有興趣報名參加街頭競賽活動者可瀏覽利園網站。