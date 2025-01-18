利園顛覆傳統過年 大型街頭活動 走鬼檔比賽/100毛赤口辯論/麻雀挑戰賽

想過一個不一樣的新年？利園由年廿八至年初三（1月27日至1月31日）期間，將於銅鑼灣舉辦「噼哩啪啦新春Party」大型街頭競賽活動，包括「利園 Street Game 」、「走鬼檔競速大賽」、「百人游乾水麻雀挑戰賽」及特備節目100毛「初三赤口辯論」，將傳統注入新意，齊齊度過鬼馬歡樂的節日。

利園在活動期間將化身為大型街頭競賽場地。在年初一，「利園 Street Game 」將於啓超道舉行，活動以香港經典集體遊戲「123 紅綠燈」為藍本，每位勝出者可獲約HKD1500獎品，有得玩又有得拎！活動特別與本地慈善機構點滴是生命合作，在「利園 Street Game 」設立慈善場次，並由慈善大使唐詩詠詠親自發號施令，讓新年過得別具意義。

走鬼檔是香港新年文化之一。利園特設「走鬼檔競速大賽」，參加者需同心協力，於限時內將「走鬼檔」推到終點，途中用最短時間去取得指定食物放在走鬼檔車上。

比賽更設4款「比賽戰車」，分別是：栗子車、魚蛋牛雜車、碗仔翅車及雞蛋仔車，公眾可在戰車前合照打卡，留下紀念。比賽更邀請來羽毛球運動員謝影雪、楊雅婷及楊霈霖、跳遠運動員陳銘泰、賽艇運動員趙顯臻及李嘉文、足球運動員陳肇鈞及前田徑傷健運動員蘇樺偉等著名運動員到場參與，看看一班運動如何鬥智鬥力，贏得比賽！

同場另設「走鬼檔競速大賽之運吉閃電霹靂試煉」，讓現場訪客體驗。參加者只要成功運送指定數量的桔子到終點，途中沒有「掉吉」，即可獲得一份小禮物，成為「新年運吉王」。