農曆新年將至，不少人開始準備過年必備的利是封。今年香港各大商場已經推出一系列趣味可愛的利是封，即睇下文！ 商場利是封｜新都會廣場 可愛萌寵 新都會廣場由1月9日起推出「萌犬納福」利是封套裝，分為「萌寵駕到」和「愛寵新春」系列，於指定商戶消費滿$1000更可換領1套利是封，消費滿$1800更可換領全套共16個精美版尊貴VIP利是封套裝。 8款利是封以立體淨雕技術呈現一眾寵物的萌態，部分動物的可愛面珠和小屁股更加入植絨質感，融化不少人的心。特大燙金祝賀語更將祝福無限放大。 1月16日至2月28日期間，香港6隻大熊貓齊集新都會廣場，與各位打卡合照，留下溫馨回憶。特設的「熊」運當頭海洋公園期間限定店推出100款限量熊貓精品，部分首次獨家公開發售。於場內消費滿指定金額即可換領全港獨家熊貓產品，讓熊貓陪伴你過新春。

商場利是封｜ The ONE x 日本人氣表情包燦子 由1月10日至2月16日，THE ONE CLUB會員於THE ONE任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額即可換領2套共8個利是封。顧客只要讚好或追蹤The ONE及SHO-CHAN官方社交平台各一個帳號，即可換領「蛇年『燦』你揮春套裝」一套。 利是封以經典紅色為主調，配上燙金祝福語，加上有燦子、小琪及KUMA化身為精靈招財貓及為食吃貨，趣味及可愛倶備，絕對成為今年粉絲必搶的利是封。

商場利是封｜荷里活廣場 Sesame Street x LINE FRIENDS 荷里活廣場準備兩款Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封，包括「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝（1套6款，每款1個）及「甜蜜美滿利是封」套裝（1套6款，每款1個）。「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝以角色的大頭造型為主軸，打開利是封便是印有賀年祝福語的揮春，Sesame Street x LINE FRIENDS聯乘造型的Sesame Street Elmo、Cookie Monster、Big Bird、LINE FRIENDS BROWN、 CONY 及 SALLY 將會藏身於揮春不同位置，送上「熊福齊天」、「熊運當頭」及「兔氣揚眉」等祝福，別具心意和特色。

商場利是封｜荃灣廣場 x PIXAR 幸運達『 MORE 』 達摩是開運招福的象徵，荃灣廣場特意以「幸運達摩」為主題，設計2套共8款限量版的一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」。圓滾滾的達摩外型配上PIXAR成員，包括三眼仔、胡迪、翠絲、勞蘇、美美、阿Boo及火腿7大人氣角色，當中三眼仔更有2 款限定顏色，極具收藏價值。每款達摩身上都配上凹凸浮雕及精緻燙金工藝打印，盛載不同祝福賀語，而利是封的達摩雙眼都已點睛，意味着願望定能成真。 荃灣廣場 一物兩用「 PIXAR 達摩幸運利是封•座枱揮春」換領詳情： 換領日期：2024年1月10日至1月28日 換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心 換領詳情：於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿$800(發票數量不限，惟每張發票金額須達$100或以上。)即可換領「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」一套 (一套4 款，每款2個共8個)。 套裝1 (幸運套裝)：三眼仔 (紫色)、胡迪、火腿、美美 或 套裝2 (如意套裝)： 三眼仔 (紅色)、勞蘇、翠絲、阿Boo

商場利是封｜沙田新城市廣場 特別桔子利是袋 新城市廣場新年呈獻1套4款「開運福貼利是封」，其中如意「竹」福利是封及桃花嫣然利是封分別以竹子及桃花作為主題，寓意節節高升及催旺人緣。桃花嫣然利是封打開後，更有半立體的蝴蝶躍現，寓意人脈擴闊。開運大「桔」利是封以橙及金色作為主調，配上寓意吉祥的桔子。新年時不妨透過4款設計獨特的利是封為對方送上最美好的祝福。 新年逗或派利是又怎少得了利是袋？象徵吉祥如意的如意「桔」祥利是袋選用熱門的針織手挽袋款式，點綴新年造型及增添喜慶氛圍。

由1月7日起，顧客只需於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$1,000，即可換領利是封套裝；滿HK$3,000換領如意「桔」祥利是袋。

商場利是封｜ AIRSIDE 經典蛇棋設計利是封 AIRSIDE於1月16日至28日推出各款利是封供顧客換領，當中最為引人注目必屬特別版「蛇來運到」瑞獸蛇棋利是封套裝，以童年經典蛇棋遊戲作為設計靈感，一套8個利是封能拼成棋盤，設計加入瑞獸麒麟、鳳凰、龍及靈龜4大瑞獸插畫，讓整套利是封極具收藏價值。另外，AIRSIDE同樣推出「金蛇獻瑞」及「可愛靈蛇」利是封。 NF Touch會員可以HK$150購買或以6,888 NF Points換領「蛇來運到」瑞獸蛇棋利是封套裝。

商場利是封｜紅磡 Malls 今期至「熊」大熊貓 置富Malls以近日熱度最高的大熊貓作為主題，推出1套2款的「置富 Malls X Mr. PA『熊』運當頭絨毛利是封套裝」。利是封以紅色及橙色作主題，以經典燙金印上極大的祝福語「福氣滿滿」及「天天置富」，配上Mr. PA的可愛萌態及金元寶，蛇年必定橫財就手，熊足一年。 於1月11日起，Fortune+會員凡於置富 Malls 以下指定商場內任何2間商戶消費滿 HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，即可換領1套8個「置富 X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封。

商場利是封｜東薈城名店倉 ×KITKAT 東薈城名店倉聯乘KITKAT推出利是封，5款設計不一的利是封以環保紙張製造，齊齊度過環保新年。另外，利是封上的達摩雙眼已經點睛，意味願望必定達成。利是封套裝則附有和式棉質旅行證件套及新春刺繡章貼，讓KITKAT與你走過每段旅程。 顧客消費滿HKD3000，即可換領東薈城名店倉x雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝。

商場利是封｜新地 5 大商場 刺繡利是封 北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場透過福鵲、錦鯉及蝴蝶3大吉祥物，再融入立體刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝，呈獻限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封。 由1月11日起，於北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，憑即日消費滿HK$1,200單據，可換領「瑰麗刺繡尊貴版 (盒裝) 」利是封一套。每套6個3款設計不同的利是封，每款2個，數量有限，先到先得，換完即止。