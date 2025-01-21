農曆新年將至，不少人開始準備過年必備的利是封。今年香港各大商場已經推出一系列趣味可愛的利是封，即睇下文！ 利是封｜新都會廣場 可愛大熊貓 新都會廣場由即日起推出「「熊」福喜樂利是封」和「大展「熊」圖利是封」利是封套裝。每款利是封以立體技術呈現香港6隻大熊貓的萌態，融化不少人的心。燙金祝賀語更將祝福無限放大。於指定商戶消費滿$1000即可換領1套利是封。 由即日起至2月28日，香港6隻大熊貓齊集新都會廣場，與各位打卡合照，留下溫馨回憶。特設的「熊」運當頭海洋公園期間限定店推出100款限量熊貓精品，部分首次獨家公開發售。於場內消費滿指定金額即可換領全港獨家熊貓產品，讓熊貓陪伴你過新春。

利是封｜ The ONE x 日本人氣表情包燦子 由1月10日至2月16日，THE ONE CLUB會員於THE ONE任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額即可換領2套共8個利是封。顧客只要讚好或追蹤The ONE及SHO-CHAN官方社交平台各一個帳號，即可換領「蛇年『燦』你揮春套裝」一套。 利是封以經典紅色為主調，配上燙金祝福語，加上有燦子、小琪及KUMA化身為精靈招財貓及為食吃貨，趣味及可愛倶備，絕對成為今年粉絲必搶的利是封。

利是封｜荷里活廣場 Sesame Street x LINE FRIENDS 荷里活廣場準備兩款Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封，包括「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝（1套6款，每款1個）及「甜蜜美滿利是封」套裝（1套6款，每款1個）。「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝以角色的大頭造型為主軸，打開利是封便是印有賀年祝福語的揮春，Sesame Street x LINE FRIENDS聯乘造型的Sesame Street Elmo、Cookie Monster、Big Bird、LINE FRIENDS BROWN、 CONY 及 SALLY 將會藏身於揮春不同位置，送上「熊福齊天」、「熊運當頭」及「兔氣揚眉」等祝福，別具心意和特色。

利是封｜荃灣廣場 x PIXAR 幸運達『 MORE 』 達摩是開運招福的象徵，荃灣廣場特意以「幸運達摩」為主題，設計2套共8款限量版的一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」。圓滾滾的達摩外型配上PIXAR成員，包括三眼仔、胡迪、翠絲、勞蘇、美美、阿Boo及火腿7大人氣角色，當中三眼仔更有2 款限定顏色，極具收藏價值。每款達摩身上都配上凹凸浮雕及精緻燙金工藝打印，盛載不同祝福賀語，而利是封的達摩雙眼都已點睛，意味着願望定能成真。 荃灣廣場 一物兩用「 PIXAR 達摩幸運利是封•座枱揮春」換領詳情： 換領日期：2024年1月10日至1月28日 換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心 換領詳情：於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿$800(發票數量不限，惟每張發票金額須達$100或以上。)即可換領「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」一套 (一套4 款，每款2個共8個)。 套裝1 (幸運套裝)：三眼仔 (紫色)、胡迪、火腿、美美 或 套裝2 (如意套裝)： 三眼仔 (紅色)、勞蘇、翠絲、阿Boo

利是封｜沙田新城市廣場 特別桔子利是袋 新城市廣場新年呈獻1套4款「開運福貼利是封」，其中如意「竹」福利是封及桃花嫣然利是封分別以竹子及桃花作為主題，寓意節節高升及催旺人緣。桃花嫣然利是封打開後，更有半立體的蝴蝶躍現，寓意人脈擴闊。開運大「桔」利是封以橙及金色作為主調，配上寓意吉祥的桔子。新年時不妨透過4款設計獨特的利是封為對方送上最美好的祝福。 新年逗或派利是又怎少得了利是袋？象徵吉祥如意的如意「桔」祥利是袋選用熱門的針織手挽袋款式，點綴新年造型及增添喜慶氛圍。

由1月7日起，顧客只需於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$1,000，即可換領利是封套裝；滿HK$3,000換領如意「桔」祥利是袋。

利是封｜ AIRSIDE 經典蛇棋設計利是封 AIRSIDE於1月16日至28日推出各款利是封供顧客換領，當中最為引人注目必屬特別版「蛇來運到」瑞獸蛇棋利是封套裝，以童年經典蛇棋遊戲作為設計靈感，一套8個利是封能拼成棋盤，設計加入瑞獸麒麟、鳳凰、龍及靈龜4大瑞獸插畫，讓整套利是封極具收藏價值。另外，AIRSIDE同樣推出「金蛇獻瑞」及「可愛靈蛇」利是封。 NF Touch會員可以HK$150購買或以6,888 NF Points換領「蛇來運到」瑞獸蛇棋利是封套裝。

利是封｜ Mikiki X 將軍澳中心 X 卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封 新鴻基地產旗下3大商場Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場聯手推出「喜蛇迎春」利是封套裝，以經典電子遊戲「貪食蛇」為靈感，並融入金元寶、桔、糖果及迎春花等賀年喜慶元素，精心打造長、短封身合共4款新春利是封。精靈活潑而靈巧多變的「貪食蛇」利是封，取其邁向目標持續成長和進步，寓意新年步步高陞，3D浮雕印刷及蛋殼紙，增添獨特觸感。利是封更巧妙融入動態機關，向上拉開將會展現「招財進寶」、「大吉大利」及「甜甜蜜蜜」等祝福語句。

利是封｜皇室堡 Pingu 利是封、揮春及保溫手提袋 皇室堡聯乘 Pingu 推出「五福豐收利是封」、「家有福氣揮春」及「幸福暖意保溫袋」，以團聚鈎織中的企鵝家族圖案迎接暖意融融的新春季節。粉絲只要於場內任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額或完成指定步驟，即可換領聯乘禮品乙份；每日名額有限，先到先得，送完即止。

利是封｜東港城 X 錦薈坊 X life@KCC 「雍容華貴 矜貴閃爍」限量手工利是封 新鴻基地產旗下的將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC特別推出「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封，以中國傳統衣飾為設計靈感，推出4款優雅造型的利是封(2款長封及2款短封)，分別展現女性東方之美的旗袍，以及盡顯男士儒雅風範的唐裝，寓意豐衣足食，珠光寶氣。由即日起至1月28日，The Point會員於東港城或錦薈坊或顧客於life@KCC即日電子消費滿$800 (最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿$100)，即可換領「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封一套（每套4款各2個）。

利是封｜紅磡 Malls 今期至「熊」大熊貓 置富Malls以近日熱度最高的大熊貓作為主題，推出1套2款的「置富 Malls X Mr. PA『熊』運當頭絨毛利是封套裝」。利是封以紅色及橙色作主題，以經典燙金印上極大的祝福語「福氣滿滿」及「天天置富」，配上Mr. PA的可愛萌態及金元寶，蛇年必定橫財就手，熊足一年。 於1月11日起，Fortune+會員凡於置富 Malls 以下指定商場內任何2間商戶消費滿 HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，即可換領1套8個「置富 X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封。

利是封｜東薈城名店倉 ×KITKAT 東薈城名店倉聯乘KITKAT推出利是封，5款設計不一的利是封以環保紙張製造，齊齊度過環保新年。另外，利是封上的達摩雙眼已經點睛，意味願望必定達成。利是封套裝則附有和式棉質旅行證件套及新春刺繡章貼，讓KITKAT與你走過每段旅程。 顧客消費滿HKD3000，即可換領東薈城名店倉x雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝。

利是封｜新地 5 大商場 刺繡利是封 北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場透過福鵲、錦鯉及蝴蝶3大吉祥物，再融入立體刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝，呈獻限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封。 由1月11日起，於北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，憑即日消費滿HK$1,200單據，可換領「瑰麗刺繡尊貴版 (盒裝) 」利是封一套。每套6個3款設計不同的利是封，每款2個，數量有限，先到先得，換完即止。

利是封｜ MOKO 新世紀廣場 × 本地人氣插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子 MOKO聯乘Cheeky Cheeky厚面子推出一式兩款「厚」有福氣利是封、升級版「厚」有面子利是封禮盒及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡。利是封選擇經典新年配色紅色作為背景，配上厚面子Cosplay新年吉祥物招財貓和熱門話題的大熊貓，以玩味及盞鬼的構圖，送上窩心的祝福。厚面熊貓和招財 MEOW 就會在「熊MEOW」火柴盒造型年曆卡陪伴各位度過每一日。 The Point會員以即日消費滿HK$800，即可換領『厚』有福氣利是封1套8個。

利是封｜利東街 喜慶燈海利是封 利是封設計靈感來自利東街的燈籠海裝飾，採用燙金縷空技術，呈現燈籠海的剪影。「內金外紅」的經典新年配色，加上壓紋工藝製作的大紅燈籠，令利是封倍感質感，送上祝福時讓人留下深刻印象。

喜慶燈海利是封

利是封｜時代廣場 × 北澤平祐 「幸運棋緣」利是封 時代廣場聯乘日本插畫大師北澤平祐，推出「幸運棋緣」利是封。利是封以馬、風車、繁花及招財貓作設計主題，配合繽紛歡樂配色，寓意萬事如意、好運常伴。Team Times會員消費滿HKD2000，即可換領1套8個時代廣場x北澤平祐「幸運棋緣」利是封。

利是封｜LCX x M&M’S 慶新年．樂無限利是封/揮春 趣怪可愛的一眾M&M’S角色聯乘商場推出一系列的活動及賀年禮品。利是封及揮春選用M&M’S角色不同角色的專屬顏色，配上搞怪的祝福語，為新年增添一些趣味。 顧客消費滿HKD1000，即可換領一式五款 (共10個)利是封。

利是封｜SOUTHSIDE 「富貴有餘 迎豐年」利是封 SOUTHSIDE利是封選用新年經典紅橙配色，印上象徵年年有餘的燙金金魚圖案，整體簡潔大方。

利是封｜香港ifc 「錦繡如意」利是封 「錦繡如意」賀年利是封透過立體燙金山水美景點綴大紅利是封，蘊含著豐盛吉祥、繁榮似錦、幸福滿盈的美好寓意。由即日起至2月4日期間，成為 CLUB ic會員，並以電子貨幣同日消費滿指定金額，即可獲贈價值高達港幣 1,500 元ifc商場電子禮券、ifc x Pierre Hermé Paris朱古力禮盒乙份及別富藝術氣息的「錦繡如意」賀年利是封乙份。

ifc x Pierre Hermé Paris朱古力禮盒及「錦繡如意」賀年利是封

利是封｜西沙GO PARK GO賀新禧利是封 西沙GO PARK聯乘本地插畫家Zoie Lam (@zlism)，推出一套兩款的「GO賀新禧利是封套裝」，以西沙GO PARK優美的大自然環境及豐富的運動設施作設計靈感，透過鮮艷顏色及燙金技術，盡顯西沙GO PARK生機盎然。顧客由即日起至1月28日期間於西沙GO PARK消費滿HK$388，即可換領「GO賀新禧利是封套裝」乙套 (每套2款設計，共8個利是封)。

GO賀新禧利是封套裝

利是封｜朗豪坊 x Cheap Century 蛇王到！ 朗豪坊舉辦「白紙市集 x Cheap Century - 蛇王到！」新春市集，推出各款利是封及揮春。賀年商品延續Cheap Century - 蛇王到！的趣味風格，以搞怪精美的插圖為各位送上祝福。

利是封｜朗豪坊 魚樂無限利是封套裝 朗豪坊和本地藝術家李寧觀塘推出「魚樂無限利是封套裝」，利是封是獨特的金魚缸及金魚袋造型，容易讓人留下印象。水藍色和桃粉色配搭特別貝殼光印刷，營造水波粼粼效果。LP CLUB 會員即日消費滿 HK$2,000，即可換領「魚樂無限利是封套裝」（12個）及總值 HK$250 電子優惠券禮包。

魚樂無限利是封套裝

利是封｜太古廣場 「幸福交織」利是封 太古廣場以精緻的吉祥結花紋和活潑的編織圖案，結合現代及傳統風格，推出「幸福交織」利是封。每套利是封包含2款不同顏色、糅合傳統與現代美學設計的利是封，每款5個。套裝附贈的多功能的編織利是袋，為新年造型添加一份優雅。顧客消費滿HKD2800，即可換領1套「幸福交織」利是封及其他新春禮品。