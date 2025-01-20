利是錢︱子女利是錢點管理好？ 專家親授4錦囊 上繳利是錢=剝奪學習機會

蛇年將至，相信不少小朋友已經磨拳擦掌，準備好逗利是。不過收到利是後，如何管理子女的利是錢成為家長新年一大煩惱，到底將利是錢全部上繳還是下放小朋友。香港教育大學及國際學術期刊主編陳中傑博士接受訪問時，認為家長直接收走子女利是錢是剝奪他們的學習機會，建議父母與孩子一同討論管理方法，同時利用記賬簿等工具，培養他們的儲蓄習慣。

管理利是錢︱幾時可以學理財？ 大多數家長不清楚何時讓子女學習理財，總覺得要待他們長大後才理解理財觀念。陳中傑表示，小朋友於幼稚園階段已有基本金錢觀，幼稚園老師會教導他們認識香港不同硬幣、紙幣及電子消費工具，同時課程涵蓋分辨需要及想要的概念。不過，普遍幼稚園學生消費決定權仍在父母手上，要待小學階段擁有自己的零用錢後，才可實踐所學的理財觀。 同時，不少家長要求子女做家務換取零用錢，希望讓他們珍惜每分錢。但陳中傑認為，家長避免使用過多物質獎勵子女，過分強調金錢獎勵可能導致子女與親朋戚友比較獎勵的金額，甚至用金額衡量父母對孩子的愛。

管理利是錢︱包利是學理財 新年前包利是為家家戶戶必做準備之一。陳中傑認為，家長可先教導利是錢背後的意義及歷史，讓子女了解中華文化。陳中傑同時指出，包利是屬兒童學習理財的好時機，於電子支付盛行的時代中，他們可於包利是期間認識不同紙幣，將課堂所學貫通日常之中，家長亦可趁此機會，教導小朋友每分錢是父母辛苦賺的，為未來理財打下基礎。