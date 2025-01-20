利是錢︱子女利是錢點管理好？ 專家親授4錦囊 上繳利是錢=剝奪學習機會

蛇年將至，相信不少小朋友已經磨拳擦掌，準備好逗利是。不過收到利是後，如何管理子女的利是錢成為家長新年一大煩惱，到底將利是錢全部上繳還是下放小朋友。香港教育大學及國際學術期刊主編陳中傑博士接受訪問時，認為家長直接收走子女利是錢是剝奪他們的學習機會，建議父母與孩子一同討論管理方法，同時利用記賬簿等工具，培養他們的儲蓄習慣。
管理利是錢︱幾時可以學理財？
大多數家長不清楚何時讓子女學習理財，總覺得要待他們長大後才理解理財觀念。陳中傑表示，小朋友於幼稚園階段已有基本金錢觀，幼稚園老師會教導他們認識香港不同硬幣、紙幣及電子消費工具，同時課程涵蓋分辨需要及想要的概念。不過，普遍幼稚園學生消費決定權仍在父母手上，要待小學階段擁有自己的零用錢後，才可實踐所學的理財觀。
同時，不少家長要求子女做家務換取零用錢，希望讓他們珍惜每分錢。但陳中傑認為，家長避免使用過多物質獎勵子女，過分強調金錢獎勵可能導致子女與親朋戚友比較獎勵的金額，甚至用金額衡量父母對孩子的愛。
管理利是錢︱包利是學理財
新年前包利是為家家戶戶必做準備之一。陳中傑認為，家長可先教導利是錢背後的意義及歷史，讓子女了解中華文化。陳中傑同時指出，包利是屬兒童學習理財的好時機，於電子支付盛行的時代中，他們可於包利是期間認識不同紙幣，將課堂所學貫通日常之中，家長亦可趁此機會，教導小朋友每分錢是父母辛苦賺的，為未來理財打下基礎。
管理利是錢︱共同討論
收到利是錢後，上繳或下放往往成為親子拉鋸戰。陳中傑建議家長應與子女一同商討如何處理利是錢，如果家庭有經濟需要，應與子女坦誠解釋，亦可從中培養同理心及家庭責任。陳中傑建議，父母可使用我的訊息作表達技巧，以我作開首，例如爸爸我需要小明的利是錢交屋租，透過說明自己的困難，讓對方了解及更易接受自己的感受，避免威迫利誘。
他提醒，父母切勿直接沒收子女利是錢，除了讓小朋友不開心，影響親子關係，更是剝奪他們學習機會。小朋友能從管理利是錢中，學習不同理財觀念，例如分辨需要及想要等概念。父母亦可教導子女將利是錢分成三份：儲蓄、分享及消費，讓小朋友明白如何平衡各方面的需求。
管理利是錢︱培養良好理財觀
陳中傑認為，家長不妨下放管理利是錢的權力，藉著機會教導子女良好理財習慣，包括量入為出、將消費分為需要及需要、先儲後用及培養記賬習慣等。他指出，從學習良好理財觀中能學習如何克制衝動、延遲享樂及自律，預防日後打機課金成癮及賭博失調等問題，有利孩子的生涯規劃。
電子支付是大勢所趨，但電子支付容易令人消費超支的副作用，不禁讓某些父母擔心能否讓孩子自主管理八達通等電子支付工具。陳中傑提議，父母可於子女小學階段時放手予他們自主管理八達通，切勿開通自動增值功能，讓小朋友明白買東西需付款及金錢有限的概念。當子女消費超支時，在安全情況下，不妨讓他們承擔適當效果。