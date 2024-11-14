利東街聖誕戶外飄雪回歸 以比利時傳統蕾絲工藝打造燈飾/8米高聖誕樹 呈獻Dazzling Christmas

利東街向每年聖誕節均有各種精彩活動，是不少人聖誕必訪之地。利東街今年聖誕攜手比利時駐港總領事館推出不同比利時文化特色主題活動，當中包括來自比利時國際得獎設計團隊GLOBALL Concept打造的聖誕燈光裝置「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」。以比利時經典漫畫《藍精靈》為題的「Love with Smurfs 慈善藝術日」率先為一年一度的比利時日揭開序幕。萬眾期待的戶外大型飄雪匯演亦於12月上映，絕對成為節日打卡必到之處。最後由歐式聖誕化妝舞會及比利時傳統聖誕老人Sinterklaas與各位渡過聖誕佳節。

由即日起至明年1月1日，利東街呈獻「 Dazzling Christmas」，首次聯乘比利時藝術燈飾設計團隊GLOBALL Concept打造括橫越中庭半空、闊達27米，以布魯日傳統蕾絲工藝為設計藍本的聖誕燈光裝置「幻影雪鹿」和8米高、樹身掛滿逾千個聖誕裝飾的「蕾絲裝飾聖誕樹」。200 米的林蔭步道更滿佈點綴著蕾絲圖案的聖誕樹與巨型聖誕花環，讓人彷彿置身歐洲之中。此裝置同時是「2024比利時日」及「設計營商周城區活動」的推薦活動之一，不妨與家人至愛在璀璨奪目聖誕裝飾下合照，留住冬日回憶。

此外，全城囑目的利東街「聖誕飄雪匯演」，每逢星期五、六、日、公眾假期及除夕上演，屆時利東街將落下一陣陣「細雪」，與親友走在街頭盡情享受聖誕浪漫氛圍。12月25日的飄雪匯演將伴隨聖誕化妝舞會進行，一系列豐富的娛樂表演包括魔術、舞蹈及飄雪匯演等伴各位度過聖誕夜，詳情請留意利東街社交平台公布。

一系列比利時日慶祝活動

今個周末11月16至17日，不但有「聖誕飄雪匯演」，利東街更攜手比利時駐港總領事館帶來「比利時日」慶祝活動。比利時經典漫畫《藍精靈》為主題的「Love with Smurfs 慈善藝術日」，屆時香港著名藝術家兼動畫電影導演簡耀宗為藍精靈設計全新造型LOVEFY將首次亮相，必定勾起不少人對藍精靈的回憶。同場亦將舉辦「藍精靈 Art Jamming慈善工作坊」，向公眾推廣比利時文化藝術特色之餘，亦會所得收益將扣除成本後全數捐贈予福幼基金會，支援社區有需要兒童，將藍精靈的熱情愛心延續開去。

來自比利時的DUO HABANERA將為大家帶來精彩的長笛及手風琴二重奏演出，組合由長笛演奏家Marc Grauwels及手風琴家Christophe Delporte組成，擅長以嶄新的手法重新編曲，演奏從巴赫到皮亞佐拉的多樣化曲目。當日更有比利時著名魔術師Elliot帶來精彩絕倫的魔術表演，眾多節目必定讓到訪者沉醉於比利時歡樂節慶氣氛之中。