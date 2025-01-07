到台必買手信 台灣大熱面膜品牌TTM提提研進駐Sephora

平日去台灣旅行，總會買幾盒面膜做手信。來自當地的TTM提提研日前進駐香港Sephora，品牌主打高效的生物纖維面膜，設計最初是為燒燙傷患者而研發，能精準且密集地導入精華，確保養分有效吸收，令護膚功效最大化，最適合講求效率及CP值的香港女生。
提提研因高品質和高功效，不僅在台灣當地熱賣，也是日韓女生到台的必買手信，更是首個進駐法國頂級百貨Le Bon Marché的台灣面膜品牌。王牌的生物纖維面膜之所以在多地熱銷，關鍵在於其高CP值及顯著效果。生物纖維的設計最初是為燒燙傷患者而研發，其纖維細度比頭髮直徑小1/1000，能深入皮膚溝縫，精準且密集地導入精華液。生物纖維面膜不僅獲得歐盟PIF品質認證，更堅持不添加任何表列防腐劑，確保產品的安全性和有效性。
明星產品乳香面膜登場
TTM目前正式進駐香港Sephora，推出第一片調理毛孔生物纖維面膜，相等於A醇的效果，卻沒有A醇的刺激性，孕婦也可以使用。這款面膜與瑞士Mibelle Biochemistry合作，萃取自然界的純淨力量，顯著提升生物活性，達到最佳保養效果。內含的得獎成分「希俄斯乳香萃取」可有效改肌膚老化、縮小毛孔、淡化細紋，並控油抗老。採用專利生物纖維技術，面膜無毒、低刺激，完美貼合肌膚，適合各種膚質，特別是25歲以上的肌膚。
TTM為充分發揮生物纖維面膜的最大效能，更獨創超級導入法，簡單3個步驟即可令倍大面膜的護膚功效。
Step 1：面膜喚醒前導噴霧 $200/150ml
TTM認為，完整排列的角質有助高效保養肌膚。這款噴霧來自瑞士高山的礦泉水，運用專利的包覆技術，加快吸收速度，為肌膚持續注入水分。搭配小分子玻尿酸、肌醇和天然保濕因子，能使角質層回復澎潤飽水的最佳狀態，幫助角質整齊排列，極大化後續面膜的保養。噴霧也可作為日常爽膚水使用，令護膚更具效能。
Step 2：希俄斯乳香柔衡生物纖維面膜 $65/片
TTM賦活肌膚的核心產品，能在短時間內給予肌膚深層滋養。第一片毛孔調理生物纖維面膜，含瑞士金獎成分希俄斯乳香，天然替代A醇，有效改善肌膚老化。
Step 3：希俄斯乳香柔衡煥膚乳霜 $375/30ml
敷完面膜後，建議立即使用精華液封存肌膚，進一步加乘面膜的抗老修護和補水舒緩效果。清爽不黏膩的精華質地能牢牢鎖住營養，即使在開冷氣的環境中，也能讓肌膚持續滋養。