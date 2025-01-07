到台必買手信 台灣大熱面膜品牌TTM提提研進駐Sephora

平日去台灣旅行，總會買幾盒面膜做手信。來自當地的TTM提提研日前進駐香港Sephora，品牌主打高效的生物纖維面膜，設計最初是為燒燙傷患者而研發，能精準且密集地導入精華，確保養分有效吸收，令護膚功效最大化，最適合講求效率及CP值的香港女生。

提提研因高品質和高功效，不僅在台灣當地熱賣，也是日韓女生到台的必買手信，更是首個進駐法國頂級百貨Le Bon Marché的台灣面膜品牌。王牌的生物纖維面膜之所以在多地熱銷，關鍵在於其高CP值及顯著效果。生物纖維的設計最初是為燒燙傷患者而研發，其纖維細度比頭髮直徑小1/1000，能深入皮膚溝縫，精準且密集地導入精華液。生物纖維面膜不僅獲得歐盟PIF品質認證，更堅持不添加任何表列防腐劑，確保產品的安全性和有效性。