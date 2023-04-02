前海香港跨境巴士 超旬優惠！ 首兩個月提供買1送1

近日，前海至香港跨境直通巴士在前海萬象天地正式開通。由即日起，香港及前海乘客可以乘搭跨境巴士，經深圳灣口岸換乘來回直達香港各區。前海香港跨境巴士開通後首兩個月提供買去程送回程超旬優惠。

前海巴士設多個落客點 方便乘客上落

前海香港跨境巴士首站為萬象前海東門廣場，途徑前海嘉里中心、前海深港青年創業夢工場中區，抵達深圳灣口岸。過關後，乘客可轉乘環島中港通巴士直達港島、九龍、新界、迪士尼、機場等多個落客點。乘客在香港同樣可以在環島中港通各上車點乘搭跨境巴士前往深圳灣口岸，過關後轉乘到達前海各區的專綫巴士。每天各有四班車由前海和深圳灣口岸開出。票價方面由人民幣40元至150元不等。