創校三十五載繼往開來 都大提供專業多元課程配合社會人才需要

香港都會大學成功獲批為本港首間應用科學大學，致力開辦結合理論和實踐的應用課程。

香港都會大學（都大）成立35年，由昔日的香港公開進修學院，發展為一所具活力、全面的綜合型大學，以教育、研究和服務社會為三大核心範疇。

都大是本港唯一具備自我評審資格的自資大學，會因應市場需求開辦課程，並著重職前培訓，有利學生畢業後投身就業市場。憑藉獨特定位和優勢，都大收生數字理想，今年更成功獲批為本港首間應用科學大學，致力開辦結合理論和實踐的應用課程，培育應用能力和知識兼備的人才，配合社會當前的人力巿場需求，同時積極提升職業專才教育地位。

都大於2025/26學年共開辦48個聯招課程，當中20個為政府「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，共提供1,325個受資助一年級入學學位，獲資助的課程數目為自資院校之冠。根據資助計劃，實驗室為本課程的資助金額可達81,450港元，非實驗室為本課程的資助金額則為46,780港元。

