創校三十五載繼往開來 都大提供專業多元課程配合社會人才需要

香港都會大學（都大）成立35年，由昔日的香港公開進修學院，發展為一所具活力、全面的綜合型大學，以教育、研究和服務社會為三大核心範疇。
都大是本港唯一具備自我評審資格的自資大學，會因應市場需求開辦課程，並著重職前培訓，有利學生畢業後投身就業市場。憑藉獨特定位和優勢，都大收生數字理想，今年更成功獲批為本港首間應用科學大學，致力開辦結合理論和實踐的應用課程，培育應用能力和知識兼備的人才，配合社會當前的人力巿場需求，同時積極提升職業專才教育地位。
都大於2025/26學年共開辦48個聯招課程，當中20個為政府「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，共提供1,325個受資助一年級入學學位，獲資助的課程數目為自資院校之冠。根據資助計劃，實驗室為本課程的資助金額可達81,450港元，非實驗室為本課程的資助金額則為46,780港元。
新推應用戲劇語言研究及建造工程與管理課程
因應社會發展需要，都大於2025/26學年將開辦下列三個全新學士學位課程︰
‧「房地產及測量學榮譽工商管理學士」課程︰主要教授房地產與測量學的理論知識與實務技能，緊貼業界的最新技術與管理技巧，裝備學生面對複雜多變的社會環境。
‧「雙語研究及應用戲劇語言研究榮譽學士」課程︰隨著政府近年來積極推動藝術和文化的發展，戲劇教育成為新趨勢，該課程旨在培養學生把戲劇方法應用於與語文相關的工作上，並透過戲劇提升學生的雙語能力、創造力、溝通能力和合作能力等。
‧「建造工程與管理榮譽理學士」課程︰近年多項大型基建陸續上馬，建造業求才若渴，該課程提供建築設計、施工、維護及管理方面的專業技能與知識，裝備學生投身建造業界，參與涉及不同專業範疇的大型基建項目。
入學要求及獎學金制度
都大的基本入學成績要求為「332A22」，並設有多項獎學金，以表揚及鼓勵學業成績卓越及在非學術領域有傑出表現的學生，包括「香港都會大學入學獎學金」、「香港都會大學海外學生入學獎學金」及「香港都會大學運動員入學獎學金」等，金額由4萬至12萬港元不等。除「香港都會大學運動員入學獎學金」外，入學獎學金毋須自行申請，大學會物色合資格的新生並通知他們獲獎。
有關都大升學的詳情，請瀏覽：香港都會大學網頁
電話 : 3120 2589