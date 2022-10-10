加拿大旅遊｜加拿大冬季極光團合集 雪上摩托車/冰上釣魚/狗拉雪橇【內附優惠碼+預訂連結】

隨著香港放寬入境措施，不少港人都已經買好機票準備出遊。除了日韓台泰等亞洲地區外，歐美國家亦是熱門旅行選擇之一！以下為大家介紹7個加拿大冬季極光團，看極光之餘，更可體驗雪上摩托車、冰上釣魚、狗拉雪橇等。 凡購買加拿大旅遊商品(指定商品除外)滿HK$800，輸入優惠碼「CANADA50」即減HK$50。凡購買加拿大旅遊商品(指定商品除外) HK$2,000，輸入優惠碼「CANADA50OFF」即享額外95折，最多享HK$200折扣優惠。

加拿大黃刀鎮｜極光之旅 & 自由行 ( 三天兩夜 / 四天三夜 / 五天四夜 ) 旅行團分為三天兩夜、四天三夜及五天四夜。其中白天為自由行，大家可自安排行程，探索黃刀鎮。晚上由專業導遊帶領出發尋找極光，最無光害的極光最佳觀賞地點，一邊聆聽導遊講解極光的科學成因和浪漫的極光傳說。導遊還會教授捕捉神秘極光的拍攝技巧，欣賞美麗的極光，留下深刻回憶。 雙人房 秋季 8-10 月 ( 另設單人房 / 三人房 / 四人房 ) KKday 優惠: (成人)HK$5,892/兩位，平均 HK$2,946/位 雙人房 冬季 11-4 月 ( 另設單人房 / 三人房 / 四人房 ) KKday 優惠: (成人)HK$7,270/兩位，平均 HK$3,635/位

加拿大黃刀鎮｜ 五天四夜極光團 + 卡梅倫瀑布 + 狗狗拉車 五天四夜極光團將會到訪黃刀鎮不同景點，欣賞極光的絕佳地點，一邊飽覽美景，一邊聆聽導遊講解極光的科學成因和浪漫的極光傳說。導遊更會帶領深入了解黃刀鎮的歷史與迷人之處，走訪冰路、老城區、威爾士王子遺跡館、卡梅倫瀑布等。喜歡戶外運動的你更可以搭乘雪橇，沿著北方森林小徑與雪橇犬一起體驗穿梭在森林中的快感。 雙人房 ( 另設單人房 / 三人房 / 四人房 ) KKday 優惠: (成人)HK$16,474/兩位，平均 HK$8,237/位

加拿大黃刀鎮｜ 雪上摩托車半日體驗 等待極光之餘，大家更可以在黃刀鎮體驗雪上摩托車。當地旅行社將至黃刀鎮市區的飯店，接駁前往目的地。由當地導遊帶領，穿越雪景環繞的森林至冰封的湖面上，自由馳騁、享受騎乘的樂趣。騎乘雪上摩托車不需駕照，也有提供免費安全帽，過程中有機會能見到白尾雷鳥、狐狸、雪鞋兔和猞猁。雪上摩托車體驗因湖泊的冰層厚度和冬季天氣條件影響，僅在 11 月底至 4 月初冬季提供。 Snowmobile Tour KKday 優惠: (成人)HK$1,050/位，(兒童)HK$738/位 集合時間：09:30 最早出發日期：2022 年 12 月 15 日

加拿大黃刀鎮｜ 冰上釣魚半日體驗 更可以體驗冰上釣魚！當地旅行社將至黃刀鎮市區的飯店，前往 Walsh lake 的釣魚棚內，裡面提供暖氣和舒適的長椅，有機會釣到白斑狗魚 (jackfish) 或湖鱒 (Lake trout)。如在安全的情況下且天氣允許，導遊將一邊解說，一邊示範如何在湖上鑽洞，學習冰釣的技術，還能在導遊的指導下親自動手，體驗將魚捕撈上岸的成就感，品嚐令人垂涎三尺、新鮮的魚料理當作午餐！ ＊導遊可能將釣魚湖區更改為以下湖泊 Great Slave Lake、Welsh Lake 或 Prelude，導遊將依天氣和安全等情況下自行決定，恕不另行通知。 ＊因應當地規範，每筆訂單需酌收 $25 CAD 環境費用，請務必於現場支付，並於訂購時提供以下資訊（每位旅客皆須填寫）： 姓名/ 出生年月日/ 原居住國英文地址（於訂單備註填寫） Ice Fishing Tour KKday 優惠: (成人)HK$1,050/位，(兒童)HK$738/位 (另收$25 CAD 環境費用) 集合時間：11:00 最早出發日期：2022 年 12 月 19 日

加拿大黃刀鎮｜ 極光五天四夜團 + 雪鞋體驗 + 狗拉雪橇 行程分為5天，除了看極光之外，導遊將帶領前往黃刀鎮冰路體驗，到加拿大第二大湖——大奴湖，更是世界著名的釣魚勝地，冬天時整個湖面都會結上厚冰，冰封的湖面還可以駕車、舉行不同的冰上活動。更可體驗狗拉雪橇，訓練師帶著一團訓練有素的雪地犬，沿著白雪皚皚的賽道進行緊張刺激的狗拉雪橇，進入森林帶您一同奔馳並欣賞冰天雪地的浪漫景緻！ 另有雪鞋探險之旅，大家將穿上大腳雪鞋、帶上手杖，體驗如何在結冰湖面上行走，若當天天氣允許穿過湖面、越過雪地小徑，即可前往並欣賞到黃刀特殊的自然景觀－冰洞。 標準雙人房 ( 另設單人房 / 三人房 / 四人房 ) KKday 優惠: (成人)HK$17,530/兩位，平均 HK$8,765 最早出發日期：2023 年 1 月 1 日

加拿大黃刀鎮｜ 追尋極光之旅半日遊 歷時 4 小時的黃刀鎮極光之旅中，參觀世界上最著名的自然現象之一：極光。北極光是由電磁風暴所引起，這些電磁風暴以鮮豔的色彩塗鴉天空，並根據某些變量例如：天氣、位置等，您可能因此會看到紅色或黃綠色不同的極光景象，偶爾還有機會出現深紅色，此景美不勝收。 極光之旅 KKday 優惠: (成人)HK$654/位，(兒童)HK$435/位 集合時間：21:00-23:00 集合地點：請於訂購時選擇接駁地點 行程長度：約 4 小時 最早出發日期：2022 年 9 月 30 日