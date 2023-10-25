加拿大旅遊｜加拿大航空加開冬季日間直航前往溫哥華 同步辨北極光虛擬體驗展覽

加航為Aeroplan會員提供機上手機短信服務（不支援發送照片、影片及附件），讓乘客在飛行旅途中與親朋好友保持聯繫。另外加航為飛往加拿大的乘客提供免費SIM卡，讓旅客抵步時可以立即與親友通訊。

加航將於2023年12月5日至2024年1月14日期間，增設每周四班日間直航前往溫哥華。而於2024年1月16日至2月9日期間，則每周增加三班日間直航前往溫哥華。旅客可以乘搭加航航班前往主要城市如溫哥華（YVR）、多倫多（YYZ）及蒙特婁（YUL），再轉乘其他航班前往人煙稀少的極光帶區域。從溫哥華起飛，乘搭加航航班最快兩小時就能抵達熱門觀賞北極光目的地—黃刀鎮和白馬鎮。

另外，它們亦將於10月21至29日於ELEMENTS圓方金區舉辦「與加拿大航空體驗加國極光」展覽。一連九天免費向公眾展現加拿大北極光撼人心魄的魅力。加拿大航空在這次展覽中特意收錄了隱世小鎮的懾人極光，將絢麗奪目的北極光栩栩如生地呈現於香港市民的眼前。

訪客亦可在展覽中透過VR虛擬實境體驗加航的空中旅程，感受加航屢獲殊榮的機艙服務與產品。訪客可以在虛擬世界中使用不同艙等座椅、瀏覽個人機上娛樂設施、及了解商務客艙的餐飲流程等，展開一場獨特的虛擬之旅。

展覽期間，於加航的Facebook或Instagram專頁按讚，以及拍攝展覽的背景板，上載至社交媒體，並加上主題標籤 #AirCanadaNorthernsLightsHKG，分享他們的虛擬北極光之旅，即可換取每天限量的紀念禮品。