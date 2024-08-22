加拿大旅遊｜2025年溫哥華出發！七海探索者號 遊阿拉斯加＋雙層玻璃列車 探親退休必玩！

如果明年有計劃到加拿大旅遊探親，不妨趁機會探索周邊美景！奢華海上郵輪品牌麗晶七海郵輪旗下的七海探索者號將帶大家探索「最後邊疆」阿拉斯加，展開一場精彩的海陸之旅，行程包括安排乘坐雙層豪華玻璃列車以及七海探索者號，一次過欣賞多種震撼美景，一生人一定要試一次郵輪假期，下文即睇詳情！
加拿大郵輪假期 坐七海探索者號睇阿拉斯加絕景
「麗晶七海郵輪與洛磯山登山者號海陸體驗」首先由六晚岸上行程開始，包括由卡加利出發探索加拿大洛磯山脈的懾人景觀。旅客可進行幽鶴國家公園一日遊，觀賞氣勢磅礴的瀑布、翠綠的湖泊和珍貴的國家遺產，還有機會探索風景如畫的高山小鎮班夫。旅程中均可享有接送服務和酒店住宿。另外亦會乘搭洛磯山登山者號，享受兩天全包金楓葉級服務（GoldLeaf Service）。雙層豪華玻璃列車設有環迴窗戶，加拿大洛磯山脈的壯麗景色盡入眼簾，沿途可飽覽碧綠湖泊和氣勢恢弘的峽谷。除了提供體貼服務，也有行政主廚烹調當地特色佳餚。
抵達溫哥華後，旅客將登上被譽為「史上最豪華郵輪」（The Most Luxurious Ship Ever Built™）的七海探索者號（Seven Seas Explorer），開展為期七晚的全包航程，由溫哥華航行至阿拉斯加蘇厄德，行程中會提供無限次全包遊覽活動，如遨遊雄偉的冰川，以及自然棲息地觀賞座頭鯨，機會難得！
七海探索者號加拿大行程及日期
•重返邊疆之旅——2025年5月8日乘坐洛磯山登山者號展開陸上行程，並於2025年5月14日乘坐七海探索者號啟航
•阿拉斯加野外之旅——2025年6月19日乘坐洛磯山登山者號展開陸上行程，並於2025年6月25日乘坐七海探索者號啟航
•內灣航道之旅——2025年7月3日乘坐洛磯山登山者號展開陸上行程，並於 2025年7月9日乘坐七海探索者號啟航
•淘金熱懷舊之旅——2025年7月31日乘坐洛磯山登山者號展開陸上行程，並於2025年8月6日乘坐七海探索者號啟航
•浮冰與冰川之旅 - 2025年8月28日乘坐洛磯山登山者號展開陸上行程，並於2025年9月3日乘坐七海探索者號啟航