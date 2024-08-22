加拿大旅遊｜2025年溫哥華出發！七海探索者號 遊阿拉斯加＋雙層玻璃列車 探親退休必玩！

加拿大郵輪假期 坐七海探索者號睇阿拉斯加絕景

「麗晶七海郵輪與洛磯山登山者號海陸體驗」首先由六晚岸上行程開始，包括由卡加利出發探索加拿大洛磯山脈的懾人景觀。旅客可進行幽鶴國家公園一日遊，觀賞氣勢磅礴的瀑布、翠綠的湖泊和珍貴的國家遺產，還有機會探索風景如畫的高山小鎮班夫。旅程中均可享有接送服務和酒店住宿。另外亦會乘搭洛磯山登山者號，享受兩天全包金楓葉級服務（GoldLeaf Service）。雙層豪華玻璃列車設有環迴窗戶，加拿大洛磯山脈的壯麗景色盡入眼簾，沿途可飽覽碧綠湖泊和氣勢恢弘的峽谷。除了提供體貼服務，也有行政主廚烹調當地特色佳餚。

抵達溫哥華後，旅客將登上被譽為「史上最豪華郵輪」（The Most Luxurious Ship Ever Built™）的七海探索者號（Seven Seas Explorer），開展為期七晚的全包航程，由溫哥華航行至阿拉斯加蘇厄德，行程中會提供無限次全包遊覽活動，如遨遊雄偉的冰川，以及自然棲息地觀賞座頭鯨，機會難得！