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2025-05-11 14:00:00

加拿大航空推出全新升級飛行套票 一年飛4次鎖定票價/平均單程$3,999起

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加拿大航空推出全新升級飛行套票 一年飛4次鎖定票價/平均單程$3,999起

加拿大航空即日起至530日，推出限時升級版飛行套票，享受彈性旅遊體驗，提供便捷旅程安排，即睇詳請。

全新加拿大航空飛行套票

加拿大航空飛行套票採用預付航班信用額模式，購買日起12個月內，套票持有人可自由預訂香港往返北美或北美西部的航線。套票價格已包含各項稅費與附加費用，並享有長達12個月的票價凍結保障。旅客可依個人行程選擇航班，但仍需視乎實際航班與機位供應狀況而定。

飛行套票適用於香港居住地址並註冊為Aeroplan會員的香港居民。套票可選擇乘坐加航營運的所有航班，包含經濟艙(標準及Flex票種)、豪華經濟艙及商務艙。每次使用套票兌換行程時，旅客更可賺取Aeroplan計畫積分與哩程。

即日起至530日，加航提供2個限時方案，包括供單人旅客使用的4個航班信用額，或供雙人共享的8航班信用額。所有信用額有效期為12個月，另可付費延長3個月使用期。每個信用額皆可兌換一次連稅、鎖定價格的單程航班(包括轉機航班)，適用於香港與北美或北美西部之間的加航航線。此方案允許旅客彈性組合單程或往返行程，最低單程含稅票價僅需$3,999起。

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加拿大航空

升級豪華經濟艙飛行套票

加拿大航空更首次於香港市場推出豪華經濟艙飛行套票。選購豪華經濟艙套票，即享最高達8折優惠，商務艙套票則較傳統套票享有近18%優惠。透過升級的套票方案，旅客將以優惠價錢享受更奢華、更舒適的旅程。

飛行套票價格(港幣)

4個信用額(1位旅客)

  經濟艙
標準票種
(S Class)		 經濟艙
Flex票種
(Q Class)		 豪華經濟艙
(E Class)		 商務艙
(D Class)
香港至北美西部 $15,996 $22,396 $43,036 $78,716
香港至北美 $22,396 $31,996 $56,716 $95,996

8個信用額(2位旅客)

  經濟艙
標準票種
(S Class)		 經濟艙
Flex票種
(Q Class)		 豪華經濟艙
(E Class)		 商務艙
(D Class)
香港至北美西部 $31,992 $44,792 $86,072 $157,432
香港至北美 $44,792 $63,992 $113,432 $191,992
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