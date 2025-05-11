加拿大航空推出全新升級飛行套票 一年飛4次鎖定票價/平均單程$3,999起

全新加拿大航空飛行套票

加拿大航空飛行套票採用預付航班信用額模式，購買日起12個月內，套票持有人可自由預訂香港往返北美或北美西部的航線。套票價格已包含各項稅費與附加費用，並享有長達12個月的票價凍結保障。旅客可依個人行程選擇航班，但仍需視乎實際航班與機位供應狀況而定。

飛行套票適用於香港居住地址並註冊為Aeroplan會員的香港居民。套票可選擇乘坐加航營運的所有航班，包含經濟艙(標準及Flex票種)、豪華經濟艙及商務艙。每次使用套票兌換行程時，旅客更可賺取Aeroplan計畫積分與哩程。

即日起至5月30日，加航提供2個限時方案，包括供單人旅客使用的4個航班信用額，或供雙人共享的8航班信用額。所有信用額有效期為12個月，另可付費延長3個月使用期。每個信用額皆可兌換一次連稅、鎖定價格的單程航班(包括轉機航班)，適用於香港與北美或北美西部之間的加航航線。此方案允許旅客彈性組合單程或往返行程，最低單程含稅票價僅需$3,999起。