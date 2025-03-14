助眠香薰精油 JimmBENNY® 伴您酣然入夢

遇到睡眠問題，除了服用助眠保健品，不少人亦會選用「香薰精油」來幫助入眠。即使需要到外地公幹，於陌生房間內使用香薰精神，亦能讓人擁有家一般的熟悉感覺，不怕因「生保床」而影響睡眠。為了幫助失眠人士達致身心放鬆、紓緩疲倦問題，同時提升睡眠質素，彩豐行JimmBENNY®純天然香薰精油能夠促進血液循環，紓緩心理壓力，以及會因應成份而激活其他功效。它提煉自天然植物，不含化學香料，能夠自然分解，而且對人體和環境無害。

【JimmBENNY®薰衣草精油】帶有陣陣清新香甜且優雅的香味，即淡而清澈，不會有刺鼻的氣味和感到暈眩不適。與一般精油一樣，它有助放鬆神經及身心靈，能紓緩焦慮、壓力、失眠困擾。同時，它可紓緩因乾燥引起的皮膚癢，有助修復皮膚、促進肌膚再生。最特別之處是，【JimmBENNY®薰衣草精油】亦能紓緩女性生理週期不適，非常適合女性失眠者使用。