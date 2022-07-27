動漫節2022｜今年動漫節有咩玩？ 一文睇清重點活動+必買產品+門票優惠+附近灣仔美食 限定NFT門票免排隊【持續更新】

動漫節2022｜今年動漫節有咩玩？ 一文睇清重點活動+必買產品+門票優惠 限定NFT門票特別通道免排隊

一年一度香港動漫電玩節，將於7月29日至8月2日於灣仔會展舉行！一眾動漫迷準備好未？以下為大家整理今年動漫節的重點活動、必買產品及門票優惠。其中今年首次推出NFT門票，限量2,000張。持NFT門票更可以用特別通道進場參觀香港動漫電玩節和潮巨匠藝術玩具展！

動漫節 2022 ｜高達模型展回歸實體 CP 同人區進駐主展館 今年動漫電玩節以延續以往的精彩，舉辦第二屆的「潮巨匠藝術玩具展」。今屆主題以「B.Duck 」為主，聯同本地及海外設計師創作未經過上色的 B.Duck 雕塑（白模），集合不同潮流及巨匠設計藝術家作品。另外，現場亦會發售最潮的玩具模型及作品。此外，「2022 原創漫畫新星大賽」、「第十三屆香港原創動漫人型設計比賽」、「動漫cosplay自由行 2022」、「動漫Cosplay大賽 2022」•「原創漫畫新星大賽2022」，及深受眾多「同人創作」愛好者喜愛的「ACGHK 同人區」等熱門活動也悉數回歸。除此之外，去年因防疫改於網上舉行的「高達模型」，今年再次回歸實體展，大家可以在動漫節内欣賞入圍作品。

動漫節 2022 ｜會場必買產品 300 暗黑柯柏文 / 鏈鋸人周邊 / 排少+我英福袋 不少動漫迷都會趁動漫節入手心頭好，今年繼續有不同参展商，如萬代BANDAI、瑞華行、羚邦集團等。其中羚邦集團來過百款香港首賣熱門動漫周邊產品以及動漫音樂巡禮，其中包括2022神作《鏈鋸人》精選產品，首次獨家登場。精選產品包括帕瓦造型頭箍，以及鏈鋸惡魔「波奇塔」USB及金屬武器匙扣。

早前火速售罄，全球限量1000套的《EVANGELION福音戰士》特別版初號機八達通卡套裝將於展攤獨家亮相。此外，一眾粉絲將可優先欣賞現正監修中的零號機綾波麗與二號機明日香珍藏版八達通卡。有別於初號機的設計，新卡將具備一「嘟」發光功能，模仿機體啟動效果，視覺衝擊十足！ 適逢《排球少年！！》10周年，同場亦會展出獨家限量周邊，《排球少年！！》925純銀瑪瑙石項鍊，而項鍊將於羚邦集團其下周邊精品購物平台Ani-Mall 獨家優先預售，初回預購更送限量名信片！

更有不同人氣動漫福袋及從亞洲各地的引入的精品，包括《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年！！》、《國王排名》、《搖曳露營》及《BLEACH》等精品。同場更有ACG會場限定福袋，每款限量200個，滿載神秘驚喜！

收藏品方面，香港品牌玩具協會帶來多款限量精品供動漫迷搶購，包括全球1,800場、會場限量300隻「暗黑柯柏文」；香港限量500隻、會場限量優惠200隻透明蜘蛛俠；限量彼思三眼仔漢堡日人偶等。另有參展商帶來限量8隻半機械米奇；微影也帶來首次亮相的中巴迷你車仔。

灣仔動漫節2022| 4間超人氣日本菜 期間限定檸檬拉麵/日式燒肉/串揚/蛋包飯

動漫節 2022 ｜限定一萬張 NFT 門票 特別通道進場免排隊 門票今屆動漫節推出集合藝術+潮玩+元宇宙收藏於一身的NFT門票。由香港潮玩界巨匠Winson Ma設計的5款「潮巨匠NFT」，均以3D製作，有獨立編號，極具收藏價值！ 門票將於7月7日起在凌速博覽APP公開發售。每款限量2,000張，每張售價$150，持票人可於特別通道(Hall 1B)進場參觀香港動漫電玩節和潮巨匠藝術玩具展。 【購買 NFT 門票程序】： 1. 在凌速博覽APP上選購「潮巨匠 x UCOLLEX x Winson Ma NFT 門票」。

2. 從選擇NFT門票中剔選其中一款潮巨匠NFT。

3. 付款後，使用由UCOLLEX提供之連結進入UCOLLEX平台；

4. 登錄或註冊帳戶；

5. 換領選購的潮巨匠NFT。

6. 使用APP提供之電子門票，在動漫電玩節期間使用「潮巨匠x UCOLLEX x Winson Ma NFT門票」1B特別通道入場, 1B通道於每日10:30開放。(注意：無需先行下載附送的潮巨匠NFT。）