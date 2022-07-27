動漫節2022｜4間人氣灣仔美食 期間限定日本菜檸檬拉麵/日式燒肉/串揚/蛋包飯

去灣仔動漫節當然要吃日本菜！動漫節2022將於7月29日至8月2日一連五日於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，相信一眾動漫迷不用提醒已經一早計劃好搶購甚麼動漫精品了，所以我們貼心為大家推介 4間灣仔日本餐廳，讓大家全日行程都能感受日本氣氛！
灣仔美食1：一虎拉麵
超人氣拉麵店一虎位於廈門街，鄰近灣仔站 B2 出口，位置便利。不論店舖招牌、環境和食物都滿滿日本風情！一虎拉麵餐廳主打六款拉麵，分別有以豬骨濃湯底製作的「一虎拉麵」、配以黑蒜油的「黑虎拉麵」、用蝦湯製成的「海老虎」等等。最近就有期間限定的檸檬拉麵，用秘製檸檬醬配搭自家製豬骨湯底，味道清爽，令人聯想起日本夏天的活力感覺！
一虎
地址：灣仔廈門街23號地舖
灣仔美食2：Jan Jan 串揚專門店
Jan Jan Kushikatsu串揚專門店來自日本大阪，在東京和大阪有近13間分店。雖然串揚在香港未算太流行，但因為香口酥脆，佐酒一流，成為了日本人的平民美食，在不少漫畫、動畫和日劇中都經常出現！廚師選用不同的食材沾上炸漿，用低溫油炸，享用前客人再自行加上秘製醬汁，香口又開胃。店舖招牌是海老串揚，用天使蝦油炸，外皮香脆，蝦肉亦爽彈，層次豐富。另外半熟玉子亦值得一試，同樣用炸漿包裹後再油炸，咬開蛋黃流心，無論味覺和視覺都滿足！
Jan Jan 串揚專門店
地址：灣仔皇后大道東100-102號鉅芝樓2樓
灣仔美食3：灣仔牛角Buffet
日式燒肉深得香港人歡心，人氣燒肉店牛角在灣仔利東街都有分店，灣仔店為牛角Buffe，t主打日式燒肉放題，適合大家去完動漫節後大吃一頓補充體力。燒肉的品質有保證，最大特色便是選擇眾多，最貴的套餐可享有132款食物，包括肉類、海鮮、炸物等，而且還可以任食牛角飯和關東煮，甚至有各種飲品和雪糕，選擇眾多。
灣仔牛角Buffet
地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G32號舖
灣仔美食4：貓之眼蛋包飯
貓之眼Cats' eye在區內很有名氣，據說由退休日本廚師開設，故此充滿日本風味。小店招牌菜式是滑溜無比的日式蛋包飯，配以四款自選醬汁，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁、濃茄牛肉汁和燴牛肉汁。最推介忌廉雞肉汁，選用4.3特濃牛乳製作，味道濃郁滋味，並配上雞肉、西蘭花、甘荀等食材烹煮，口感豐富！
貓之眼Cats' eye
地址：灣仔汕頭街24號地舖