動漫節2022｜4間人氣灣仔美食 期間限定日本菜檸檬拉麵/日式燒肉/串揚/蛋包飯

去灣仔動漫節當然要吃日本菜！動漫節2022將於7月29日至8月2日一連五日於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，相信一眾動漫迷不用提醒已經一早計劃好搶購甚麼動漫精品了，所以我們貼心為大家推介 4間灣仔日本餐廳，讓大家全日行程都能感受日本氣氛！



灣仔美食1：一虎拉麵

超人氣拉麵店一虎位於廈門街，鄰近灣仔站 B2 出口，位置便利。不論店舖招牌、環境和食物都滿滿日本風情！一虎拉麵餐廳主打六款拉麵，分別有以豬骨濃湯底製作的「一虎拉麵」、配以黑蒜油的「黑虎拉麵」、用蝦湯製成的「海老虎」等等。最近就有期間限定的檸檬拉麵，用秘製檸檬醬配搭自家製豬骨湯底，味道清爽，令人聯想起日本夏天的活力感覺！

一虎

地址：灣仔廈門街23號地舖