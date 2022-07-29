動漫節2022｜Xbox X CSL推場內限定優惠 $2,988買次世代主機+帶舊碟買 Game Pass多送3個月

一年一度動漫電玩節」於今日正式開鑼，今年Xbox夥拍csl同場參展，更推出多項場內限定優惠，包括$2,988購買Xbox Series S主機連 12 個月 Xbox Game Pass Ultimate！

Xbox 推會場主機優惠 「舊碟迎 Game Pass 」優惠額外多送 3 個月 Xbox推出一連串設會場優惠，當中包括以會場價$2,988購買Xbox Series S主機連12個月Xbox Game Pass Ultimate套裝，並享半價優惠選購csl 5G Plan (24個月服務)。每日首 60 位顧客可免費獲得Xbox Series S 主機便攜箱csl x MIRROR迷你海報套裝乙套 (每套內含隨機6個不同成員的迷你海報)，而所有即場買機並兌換Game Pass的用戶，則可獲Xbox可摺式收納箱連野餐桌，以及可選擇以半價優惠加入24個月csl 5G Plan。

Xbox Game Pass Ultimate呈獻超過400款高品質主機遊戲和電腦遊戲，為機迷帶來「一Pass盡興」的打機新體驗。Xbox為了引領大家全面邁向月費打機新體驗，將於動漫節帶來多項Game Pass 優惠，其中包括首次推出的「『舊碟迎Game Pass』限定優惠」，一眾機迷只要攜同任何品牌之舊正版遊戲光碟或卡帶，以會場價$956換購12個月Xbox Game Pass Ultimate，便可額外獲得3個月Game Pass Ultimate（價值$239），暢遊400款遊戲及未來推出的多款著名大作！