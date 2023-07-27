動漫節2023 | 反智轉身、冰火天魔、生化手臂令人回心微笑 回顧歷年動漫節經典

動漫節2023 | 反智轉身、冰火天魔、生化手臂令人回心微笑 回顧歷年 動漫節經典

動漫節2023在7月28日開鑼，至8月1日閉幕。動漫迷每年的目的一樣，就是要買到自己心儀的書籍、寫真、模型等等，這些狂熱粉絲經常為動漫節展帶來不少笑點。讓我們回顧幾件動漫節經典事件。

反智轉身 在2007年的動漫節上，莫先生連續三年排在第一位，因為在入場時沒有按照規定排隊，而成為了媒體的焦點。但是，他卻丟失了自己的票根，被保安攔下，並被保安箍住脖子，他激動地掙扎的樣子令人難以忘記。最終，出版社通融了一下，讓他排在第一位，成功買到了他心儀的商品。事後，莫先生接受了採訪，表示自己犯了錯，但保安不讓他進場是「反智行為」，因此他就把書展上的轉身絕技取名為「反智轉身」。2022年另一動漫迷在入場時，使出反智轉身，明顯向2007年莫先生致敬。 ▼ 2007動漫節反智轉身 ▼

周秀娜郭晉安版本反智轉身 反智轉身事件也曾經在娛樂圈和廣告界中出現。例如，周秀娜曾在詩琳美容 SlimBeauty 2009 電視廣告中使出反智轉身，讓網民咄咄稱奇。此外，郭晉安在電視劇飾演的唐立言曾於《與敵同行》中疑似使出過反智轉身，也引起了觀眾的關注和熱議。這些反智轉身事件雖然看似滑稽可笑，但也反映出了人們在追求自己喜愛的事物時，有時會做出一些不太明智的行為。 ▼其他 反智轉身 ▼

動漫節細哨冰火天魔 「動漫節細哨」於2008年香港動漫節以第一名排隊者，他接受訪問時，稱排第一只為獲全球限制6隻的冰火版本「真天魔」，他表示全球有6隻，有3隻在香港。動漫節細哨事後表示在網上轉售冰火天魔。

動漫節生化手臂 2015年動漫節，陳先生排頭位購入限量版PS Metal Gear Solid V主機，並取得罕有的Metal Gear生化手臂。陳先生接受訪問時對取得限量版心頭好喜形於色「排隊多時，梗係值得開心啦」。被問到如何看待生化手臂，陳先生表示不是用來玩，「日日J，外人識條鐵咩？」，除了令旁邊朋友發笑，這兩句更成為流傳網絡多年的金句。