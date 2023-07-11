動漫節2023｜香港動漫電玩節7月28開鑼 一文睇清重點活動+必買產品+門票優惠

一年一度香港動漫電玩節將於7月28日至8月1日於灣仔會展舉行，以下為大家整理今年動漫節的重點活動、必買產品及門票優惠。其中今次首次舉辦「Canvas Project 全民偶像選拔賽」，更設3回特快入場券及實名登記抽籤編配，每日有300個頭籌卡，唔使再通宵排隊！

動漫節 2023 ｜潮巨匠藝術玩具展 2023 今屆「潮巨匠藝術玩具展」將有多個焦點活動，包括「TOY29 玩具高 FUN 匯小「藝術家伴 MON 同行作品展」以及「加菲貓 45 週年玩轉藝術品味展」，並推出潮巨匠「玩具回來！」Postcard收藏門票套裝。 其中29位來自法國、日本、韓國、馬來西亞、泰國及中國的知名海外潮玩設計師遠道赴港，坐鎮會場與粉絲們見面。 場內亦設「加菲貓45週年玩轉藝術品味展」，藝術大師們將在印有Garfield圖案的自色繪碟添上玩味及色彩！人見人愛的藝術品也會於現場展售，加菲貓迷不容錯過！另有「MON同行作品展」，藉著Monchhichi誕生50週年，邀請了世界各地的藝術家在Monchhichi白色素體上設計出獨一無二的創作！ 潮巨匠藝術玩具展ELEFUNPOP推出潮巨匠「玩具回來！」Postcard 收藏門票套裝，價格為港幣150元，隨門票贈送一套45張Postcard Box Set•絕對值得紀念珍藏！

動漫節 2023 ｜ Canvas Project 全民偶像選拔賽 為推動日系偶像文化，大會舉辦了首屆「Canvas Project 全民偶像選拔賽」為一眾懷抱著日系女團熱情的少女，締造追夢舞台。為隆重其事，更邀請了本地日条女團班霸乙女新夢及創作歌手余震東先生為訓練導師，後者並為比賽創作主題曲。經過早前淘汰賽後誕生的10強，將於7月31日「香港動漫電玩節 2023」舉行的決賽中一決勝負。 動漫節 2023 ｜電玩手遊世界 2023年香港動漫節手遊專項「電玩手遊世界」終於來了！今年首次與大會合辦，由 AlipayHK 及 SAMSUNG 指定贊助，近30款中港台人氣手機遊戲獲邀破格同場參展。現場除了設有大量限定禮物、亦可率先試玩多款未登場新作。另外今年更邀請到海外勁爆人氣VTuber舉行現場見面會，分別是Enna Alouette, MillieParfait, Luca Kaneshiro, Doppio Dropscythe，他們將由海外 LIVE 連線至大會主舞台，與香港玩家同樂同唱，令大家感受別出心裁的夏日盛會！

動漫節 2023 ｜亞太區 Cosplay 嘉年華 亞太區Cosplay嘉年華將於動漫節最後一日舉行，由多隊亞太區知名Cosplayer組合參與演出，包括日本伊織萌、馬來西亞八犬、法國 AOKII 及MachiKaneko、台灣MOMO、HIKO 及阿兆、菲律賓 EJ& Raven、香港BaLance、V-Project 及 iMOTON 將共聚一堂，展露出充滿心思與一絲不苟的打扮，盛裝赴會。 今年更會搞搞新意思，在決賽頒獎當日將會請來著名電視演員、粤劇大老倌謝雪心小姐現場原神的達達利亞。另推出Cosplay Together 時間，在動漫節的最後一天8月1日星期二下午三時至完場，觀眾只需要cosplay到場，就可以免費入場（須通過現場登記及批核）。

動漫節 2023 ｜羚邦必買產品 超人氣動漫代理商—羚邦集團將以歷年最盛大規模進駐香港動漫電玩節（攤位：B01），帶來過百款香港首賣熱門動漫周邊。 1. 《劇場版 咒術迴戰 0 》五條悟及夏油傑特別版八達通珍藏套裝 《咒術迴戰》第二季一播出便成為全城熱話！除了二季全新周邊之餘，為與全港粉絲一同迎接五條悟及夏油傑的強勢回歸，羚邦集團將隆重推出全球限量1,000套《劇場版 咒術迴戰 0》特別版八達通紀念珍藏套裝。珍藏盒內含刻畫上五條悟及夏油傑肖像的紀念幣，逼真之餘且質感十足，絕對是粉絲收藏珍品。珍藏套裝網上預售名額於開售首日極速售罄，網上未能搶購的粉絲，就記得要預早到羚邦展攤購買，數量有限，售完即止！ 2. 《我推的孩子》獨家首發精品 要說到2023年人氣最高的動畫，《我推的孩子》絕對是當之無愧。由赤坂明和橫槍萌果等兩大實力派創作者打造，《我推的孩子》始已憑籍獨特反轉劇情、極具感染力的主題曲以及魅力十足的角色設定風靡全球過千萬粉絲。為令大家更投入《我推的孩子》的偶像世界，獨家首賣多款官方周邊，精選產品包括「螢光舞」（御宅藝）必備的發光應援手燈、主角同款的激萌小兔卡套以及星野愛、阿奎亞和露比的角色簽名色紙。要向心愛偶像送上滿滿的愛，粉絲要把握機會入手心頭好！

3. 《我的英雄學院》、《 EVANGELION 新世紀福音戰士》 及《幪面超人 BLACK 》 羚邦集團將於動漫節期間同步開售多套跨時代人氣動漫的限量精選周款及聯乘產品，款款均於香港獨家首賣，包括由日本玩具廠商「BUSHIROAD CREATIVE」旗下新品牌「PalVerse」推出的第一款以人氣動漫《我的英雄學院》為主題的角色迷你立體人形手辦；由MechNoiz Toys製作的《EVANGELION新世紀福音戰士》 初號機、2號機及第4使徒全新系列手辦；以「鮪魚先輩」、「JIRO次郎」創作聞名的香港藝術家林輝（Chino Lam）打造，用上其著名的手寫書法聯乘《幪面超人BLACK》的限定版T-shirt、電腦枱墊和門簾。要入手以上夢幻逸品，粉絲們必定要親臨羚邦展攤搶購！ 4. 6 大超人氣動漫限量福袋 羚邦集團將精心推出6大超人氣動漫福袋及從亞洲各地的引入的精品，包括《機動戰士高達 水星的魔女》、《咒術迴戰》、《排球少年！！》、《鏈鋸人》、《我的英雄學院》及《百變小櫻Clear咭》等，每款均滿載神秘驚喜，大家必定能夠在此找到心頭好！ 值得一提的是，凡購買全場限量100個《機動戰士高達 水星的魔女》福袋（價值：HK$800），可於7月29日參與「市之瀨加那」簽名會活動，獲得由「市之瀨加那」親筆簽名的《機動戰士高達 水星的魔女》蘇萊塔大簽名板，絕對是動漫節必搶首選！福袋內更有兩位女主角蘇萊塔和米奧莉奈多款首發精品，由文件夾、角色立牌、抱枕以至T-shirt均一應俱全，全方位滿足粉絲的收藏喜好！

動漫節 2023 ｜木棉花必買產品 今年木棉花（攤位：F29）帶來多部人氣作品商品，包括7大必搶福袋，包括《鬼滅之刃》、《間諜家家酒》、《進擊的巨人》、《刀劍神域》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《東京復仇者》、《莉可麗絲》、《86-不存在的戰區-》、《出租女友》以及《異世界悠閒農家》等，有齊各款收藏用、觀賞用及實用的動畫商品。另外，現場亦有40款作品特色服飾，除有T恤、披風，家居服更有風褸，部分服飾更低至6折！ 今年設有豐富的「五重禮」！凡購買指定金額(福袋恕不計算在內），可在展期内，憑即日收據於木棉花攤位服務台兌換： A. 滿HKD180元 可得《進擊的巨人》紙袋（結帳時隨貨贈送） B. 滿 HKD330 元 可換《關於我轉生變成史萊姆這檔事》解壓筆 C. 滿 HKD580元 可換《刀劍神域》收納袋 D. 滿 HKD1400 元 可換《86-不存在的戰區-》不鏽鋼杯 E．滿 HKD2500 元 可換《夏目友人帳》超薄米蘭帶錶 當客人購滿 HKD1400元，可換得 A+B+C+D；HKD2500元，即可換得A+B+C+D+E。數量有限，換完即止。

動漫節 2023 ｜實名登記抽籤編配 每日 300 個頭籌卡 主辦機構為免人場人士於首兩天展期（7月 28-29日）開始前通宵排隊等候，推行應用程式預辦實名登記（ACGHK App）。由7月28-29日期間每日隨機抽選300名名額，為第1至 300 位入場人士編訂入場序。此外，今年亦設3回特快入場券，定價為$300，可從特別通道1B入口進場。 登記期：2023年7月12日至7月 21日23:59 結束。 抽籤日期：2023年7月24日 *參加實名登記為免費，但參觀人士入場時需持有有效門票。 第二十四屆香港動漫電玩節 日期： 2023年7月28日至8月1日（星期五至星期二） 時間：每日 10am- 9pm （8月2日8pm 閉館） 地點：香港會議展覽中心一號展覽廳 門票：$42（普通門票）/$150（潮巨匠「玩具回來！」Postcard 收藏門票）/$300（3回特快入場券） 門票售賣詳情： 電子門票（普通門票）：7月1日起於ACGHK APP 及01空間 (https://reurl.cc/NGb22）公開發售 潮巨匠「玩具回來！」Postcard 收藏門票、3回特快入場券：7月1日起於ACGHK APP 獨家發售 預售票（普通門票）：7月 14日起於指定便利店預售 現場售票處：會展博覽道大堂 （請由港灣道龍尾排隊）