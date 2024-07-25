今年香港動漫節2024 (AGCHK 2024)將於7月26日至7月30日，一連5日假香港會議展覽中心舉行，率先睇動漫節各款必買限定產品，以及多個焦點展覽！要留意今年不設現場售票，各位動漫迷記得預先買飛。

動漫節2024｜F01 Hot Toys大型珍藏人偶展覽 世界頂級珍藏人偶品牌 Hot Toys 重頭鉅製雕塑級《死侍與狼人》100%真人尺寸1:1等身雕像及4.4米高大型電影場景裝置，打造全場最矚目打卡位！更全球率先睇2024 年最新 IP 極像真珍藏人偶，作品包括《死侍與狼人》Kidpool，《復仇者聯盟》 Hulkbuster (2.0) ，《星球大戰》Jar Jar Bink、Chewbacca with C3PO、Holotable，《蝙蝠俠與羅賓》蝙蝠俠與羅賓，《未來戰士續集》T-800(戰損版)，HONŌ STUDIO《X-Men》雷神。

動漫節2024｜F02 羚邦 必買《怪獸８號》22cm可動毛公仔、全員立牌等各種首賣產品！今年更有8款必搶限量福袋以及過百款香港首賣或獨家發售的熱門動漫精品，包括《排球少年!！》、《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《天官賜福》等熱門作品。每款福袋價值$350，即睇福袋內容！

動漫節2024｜D02 孩之寶 年度盛事Hasbro Fans Expo再臨動漫節會場！今年有期間獨家發售的《Transformers變形金剛》、《Star Wars》等多款SDCC限定版之外，更會以《Transformers變形金剛》40周年設置博派領袖名人堂Hall of Fame，歷代超過40位變形金剛領袖角色將一同出現。

動漫節2024｜C19 Niko-Niko Niko-Niko將最近超人氣Chiikawa帶到動漫節現場！多款系列公仔、匙扣及抱枕等全部日本直送，以驚喜價發售！同場更有Mofusand福袋，千萬不要錯過。

動漫節2024｜A03 & A15 SUNRISEPOP 動漫節現場將有《BLUE LOCK》 FigureSit 白衫限量版！更有人氣角色《咒術迴戰》五條悟拍拍燈夜光限量版，當然亦不可錯過4款動漫節福袋組合，分別有《SPY X FAMILY》、《鏈鋸人》及《咒術迴戰》等精美產品，同時現場更有不同動畫的打卡牆。

動漫節2024｜A01 Yolopark 現場限定搶先睇IIES 系列 62cm 暗黑柯柏文，會場限定現貨發售 10 套！IES 系列《變形金剛：狂獸崛起》奧狄武豪華版，現場預定附送 AMK PRO X 系列聖猿預組裝模型，同樣限量 10 套！更有AMK PRO 系列 20cm G1 暗黑柯柏文預組裝模型，現會場限定100套現貨發售。當然不少得深受粉絲喜愛的 AMK PRO 系列則帶來 4 款預組裝模型新品：《變形金剛：狂獸崛起》幻影、《變形金剛：大黃蜂》音波、《變形金剛：終極戰士》柯柏文、《變形金剛：G1》星星叫，現場還將揭示 12 款新品，十分令人期待。變形金剛除上列新品，YOLOPARK 還會展出 IIES 新品《變形金剛：狂獸崛起》大黃蜂可動雕像！

動漫節2024｜ C33 Soap Studio Soap Studio設有燦子招財貓、飛天小女警和唐老鴨主題的大型展示公仔及打卡位，歡迎盡情拍照！展會內設有燦子展覽區，展示了作者親筆繪畫圖畫及簽名的色紙，會場重點「燦子家族和朋友套裝系列」於會場內作首次公開展示和預訂，場內更有一系列會埸限定及會埸優先發售的產品。

動漫節2024｜B36 木棉花 過百款人氣動畫周邊發售，多款人氣福袋包括《葬送的芙莉蓮》﹑《莉可麗絲》﹑《間諜家家酒》《關於我轉生變成史萊姆這檔事Ⅱ》﹑《進擊的巨人》﹑《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》﹑《刀劍神域ProgressiveⅡ》﹑《86–不存在的戰區–》。亦設有豐富的「五重禮」！凡購買指定金額(福袋恕不計算在內)，可在展期內，憑即日收據於木棉花攤位服務台兌換多款精品。