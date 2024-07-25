動漫節2024｜香港動漫電玩節7月26開幕 一文睇清重點活動+門票優惠 頭籌抽籤免通宵排隊

一年一度香港動漫電玩節（動漫節2024），將於2024年7月26日（周五）至30日（周二）於灣仔會展舉行，以下為大家整理今年動漫節的重點活動、必買產品及門票優惠。今年同樣有多款動漫商品，包括排球少年、咒術迴戰、藍色監獄、迪士尼、燦子、mofusand及Chiikawa等。

香港動漫電玩節7月26開幕

動漫節 2024 重點活動｜虛擬偶像見面會 今屆邀請了海外人氣 Vtuber， hololive 的桃鈴ねね （Momosuzu Nene）於 7 月 29 日在動漫節主舞台與一眾粉絲見面，是 hololive 首次香港活動，場面必然墟冚。 動漫節 2024 重點活動｜ Hot Toys 大型珍藏人偶展覽 世界知名的香港玩具品牌Hot Toys今年將全力策動「Hot Toys大型珍藏人偶展覽」，以佔地超過2000平方呎展位，首度展示兩款預熱產品 —包括【期間限定版】 1:6比例珍藏人偶：限量600套的鐵甲奇俠Mark III（電鍍紅銀色版）1:6比例合金珍藏人偶，以及限量200套的HONŌ STUDIO漫威漫畫《X-Men》狼人（Brown Suit）1/6比例可動人偶，Hot Toys將陸續公佈重量級【會場首賣】現貨及預訂珍藏版人偶 的發售詳情，包括一系列【動漫節首發】COSBABY迷你珍藏人偶、COSBI盲盒迷你人偶，以及年度鉅獻《死侍與狼人》必買獨家精品。 動漫節2024｜反智轉身、冰火天魔、生化手臂令人回心微笑 回顧歷年動漫節經典

桃鈴ねね見面會

動漫節 2024 重點活動｜動畫配音大賽 今年還有多個矚目的比賽將在香港動漫電玩節出爐，包括為所有熱愛配音參賽者展現才華的創天舞台全新節目《動畫配音大賽@CP2024》，初選片段為截錄自《蠟筆小新劇場版：瞓啦！早唞早著夢作戰》，由職業粵語動畫配音員擔任嘉賓及評審。決賽將於2024年7月28日星期日，於Creative Paradise 2024創天舞台進行，當日即場公布結果及頒獎。 動漫節 2024 重點活動｜ ACG CosParadise 今年CosParadise將設於Hall 3B & 3C兩個場館， 而所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay或攝影活動，可於即日起使用ACGHK app進行相關付費登記或購買通行證，Cosplayer 登記證：$20 / 攝影師通行證：$80，惟以上兩種通行證均已售罄。為滿足更多Cosplayer的需要，大會決定每日從Hall 1 持票入場者的部份名額，轉為$20的Cosplayer登記證。

動漫節 2024 必買商品｜羚邦集團（攤位： F02 ） 羚邦集團今年同樣推出多款動漫精品！重點推介：《怪獸8號》22CM可動毛公仔，配合可動關節重現故事中的獨特姿勢、《藍色監獄》Q版潔世一及凪誠士郎造型的肩膀毛公仔，讓你隨時隨地帶著心愛的角色出行。此外，今年更加碼推出8款必搶限量福袋以及過百款香港首賣或獨家發售的熱門動漫精品，包括《排球少年!！》、《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《天官賜福》等熱門作品。 此外，顧客購物滿HK$500更可成為Medialink會員並獲得極具收藏價值的《藍色監獄》限量版會員卡，新會員完成登記後更可獲得HK$20 Ani-Mall®購物金，享盡精彩優惠；同時，只要於場內展示指定電子八達通及以該電子八達通單次消費滿HK$300或以上 ，即可免費領取隨機小禮物一款，優惠禮遇享不停！

動漫節 2024 必買商品｜木棉花（攤位： B36 ） 今年木棉花推出8套人氣動畫的福袋，包括《葬送的芙莉蓮》、《刀劍神域》、《SPY FAMILY》等等，粉絲們一定不能錯過！

動漫節 2024 必買商品｜ NIKO-NIKO （攤位： C19 ） NIKO-NIKO首次登陸2024香港動漫節，帶來日本兩大人氣角色mofusand及chiikawa於動漫節亮相！ ‧「mofusand福袋」，內含8件mofusand貨品，每袋款式隨機，保證充滿驚喜！ ‧全新系列mofusand收藏卡，於動漫節先率推出！是次系列共有3個主題款式，全套收藏卡共48款，款款吸晴。 ‧人氣小可愛「chiikawa麻薯公仔系列」會場限定優惠！

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動漫節 2024 門票｜頭籌咭抽籤 毋須通宵排隊 7月26日-27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位入場人士編訂入場次序。如每天登記人數不足300，將以本應用程式隨機抽籤編配入場次序。如每天登記人數超過300，將以本應用程式隨機抽選300名額及編配入場次序。 參加方法：由2024年7月8日至7月17日23:59，透過ACGHK App實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。 結果公布：7月19日將安排進入抽籤程序，中籤的幸運兒會收到電郵及APP內通知，毋須通宵排隊爭龍頭位。