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生活
2023-10-31 14:56:48

動漫迷必去｜閑情‧走走文創及動漫精品市集 雲集SPY X FAMILY/孤獨搖滾/火鳳燎原/美少女Coser

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動漫迷必去｜閑情‧走走文創及動漫精品市集 雲集SPY X FAMILY/孤獨搖滾/火鳳燎原/美少女Coser

動漫迷必去｜閑情‧走走文創及動漫精品市集 雲集SPY X FAMILY/孤獨搖滾/火鳳燎原/美少女Coser

由FOOD&STYLE、東立出版社聯手舉辦的「閑情‧走走文創及動漫精品市集」，將荃灣廣場地下中庭變身成動漫迷必去的朝聖之地！同場上演文青精品及美食市集，喜歡市集文化又為食的你，當然不能錯過！

由FOOD&STYLE、東立出版社聯手舉辦的「閑情‧走走文創及動漫精品市集」，於即日起至11月12日將荃灣廣場地下中庭變身成動漫迷必去的朝聖之地！ 由FOOD&STYLE、東立出版社聯手舉辦的「閑情‧走走文創及動漫精品市集」，於即日起至11月12日將荃灣廣場地下中庭變身成動漫迷必去的朝聖之地！

最新日本漫畫及精品 本地漫畫家簽名會撐場

「閑情‧走走文創及動漫精品市集」雲集多套大熱日本漫畫、精品及授權產品，包括超人氣大作《SPY X FAMILY間諜家家酒》、潛力作品《孤獨搖滾》、鬼滅洐生作《鬼滅學園！》、歷史巨著《火鳳燎原》更會推出1-75期裝！絕對會令漫畫迷留連忘返！

同場亦特設「親子漫畫專區」，網羅《大偵探福爾摩斯》、《媽媽的每一天》等適合大人小朋友一齊閱讀的作品，為親子生活增添趣味。除了日漫，大會也引入本地漫畫元素，邀請到馮展鵬、Man僧、阿棠、ArYU、文地貓、路邊攤等多位本地著名漫畫家在市集設立原創專櫃及親身到場出席簽名會。支持本地漫畫的朋友記得密切留意簽名會舉行時間。

歷史巨著《火鳳燎原》套裝1-75期 歷史巨著《火鳳燎原》套裝1-75期 潛力作品《孤獨搖滾》 超人氣大作《SPY X FAMILY間諜家家酒》精品 親子漫畫專區──《大偵探福爾摩斯》 《蠟筆小新》最新盲盒公仔 《蠟筆小新》不同系列的盲盒公仔 《蠟筆小新》最新盲盒公仔 《蠟筆小新》不同系列的盲盒公仔 《我係小忌廉》餐具 微笑柴犬精品

必買漫畫！東立出版社日漫專區一覽

TV動畫SPY×FAMILY間諜家家酒 公式導讀 MISSION 孤獨搖滾！#6（首刷限定版） 火鳳燎原套裝1-75期 原價$4,170 特價$3,540 蠟筆小新愛藏版 #9（首刷附錄版） 影子籃球員愛藏版 #1-5 (首刷書盒版)

授權動漫精品一覽

小忌廉攬枕 售價：$110 小忌廉攬枕 售價：$110 Disney Mickey Mouse防水袋 售價：$168 Kakao Friends RYAN多功能包 售價：$45 Mofusand玻璃杯連茶包壺 售價：$199 PONPONPURIN香薰 售價：$190 百變小櫻門簾 售價：$160 大口仔香水 售價：$329 微笑柴犬毛絨暖手抱枕 售價：$160

美少女Coser 催化動漫氣氛

既然以動漫為主題，又怎少得coser登場？大會特別請來美少女人氣IG coser零小千、秋雨、矢風、NAKO到場，以cosplay現場有售的漫畫作品人物來帶動開幕日氣氛，讓觀眾完全沉浸於動漫世界！

美少女人氣IG coser矢風及NAKO cosplay《孤獨搖滾》中的兩大主角。 美少女人氣IG coser矢風及NAKO cosplay《孤獨搖滾》中的兩大主角。 美少女人氣IG coser矢風及NAKO cosplay《孤獨搖滾》中的兩大主角。 美少女人氣IG coser矢風及NAKO cosplay《孤獨搖滾》中的兩大主角。 美少女人氣IG coser矢風及NAKO cosplay《孤獨搖滾》中的兩大主角。

文創走走 精品美食享閑情

在漫畫區盡情掃貨後，記得參觀多達30個攤位的「精品食品手作市集」。包羅萬有的文青手作類產品由精緻首飾、民遊頌缽、寵物飾品食品，到香薰香皂、運動用品和萬聖節主題產品，一定能滿足你沉浸於市集生活的願望！美食區方面，計有芒果專門店、養生食品、芝士、茶品、香港手工糖果零食等多款選擇，為市集增添無限美味。

逛完漫畫區後，記得參觀多達30個攤位的「精品食品手作市集」。 逛完漫畫區後，記得參觀多達30個攤位的「精品食品手作市集」。

「閑情走走文創及動漫精品市集」詳情

地點：荃灣廣場地下中庭

開放日期：即日起1112

開放時間：中午12時至晚上9

本地漫畫家簽名會

時間：下午3時至5

日期：114

本地著名漫畫家：Man僧、阿棠

日期：115

本地著名漫畫家：馮展鵬、ArYU

日期：1111

本地著名漫畫家：文地貓、路邊攤

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