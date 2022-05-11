動漫迷留意｜動漫周邊網購平台Ani-Mall登場 限量1000套《EVA福音戰士》八達通明日開賣

動漫迷注意，動漫周邊及精品網購平台Ani-Mall最近登場，發售多個官方代理動漫周邊及精品，包括《咒術迴戰》、《國王排名》、《我的英雄學院》、《排球少年！！》、《銀魂》、《新世紀福音戰士》、《Dr.STONE》及《約定的夢幻島》等。
Ani-Mall將於明日發售《EVANGELION福音戰士》特別版八達通卡，特設限量紀念珍藏套裝，全球限售1000套，每套限量紀念珍藏套裝均備有精美初號機珍藏盒，盒面還配上AT力場半透明套，極具未來感。另一熱作《劇場版 咒術迴戰 0》電影版將於5月19日在港上映，Ani-Mall亦推出兩款《劇場版 咒術迴戰 0》電影前賣券套裝，每套均含「珍藏版換票証」及電影限量精品，如電影版帆布袋、角色紀念襟章等。
《EVANGELION福音戰士》特別版八達通卡 5月12日上午10時起預售
特別版八達通卡以型格迷幻紫初號機作主角，呈現其標誌性的外表及準備戰鬥的姿態，半透明設計可看到八達通卡內電子線路，盡顯科技感；限量紀念珍藏套裝版更全球限售1000套，每套均有獨立編號，並配有初號機盒面及AT力場半透明套，絕對是收藏之選。另有5張名信片，印有主要角色的劇場版經典劇照，角色包括碇真嗣、綾波麗、明日香、真希波及渚薰，粉絲定必收藏。
《劇場版 咒術迴戰 0》電影前賣券套裝 珍藏版電影換票證＋限量精品
Ani-Mall為「咒術」迷帶來兩款《劇場版 咒術迴戰 0》電影前賣券套裝，備有「珍藏版換票証」，可到任何一間上映的戲院換取2D普通場戲票一張，另包含劇場版獨家限定精品，如電影版帆布袋及紀念襟章。除了前賣券套裝，Ani-Mall亦推出劇場版限定精品，乙骨憂太925純銀戒指更完美還原劇場版中的戒指造型。
人氣《國王排名》全新周邊精品
《國王排名》的主角波吉雖有著天生缺陷卻努力不懈的故事，感動無數動漫迷，經典金句更令人流下感人熱淚。Ani-Mall 5月下旬將推出全新《國王排名》周邊精品，包括波吉頭像抱枕及卡克長毛地墊。