動漫迷留意｜動漫周邊網購平台Ani-Mall登場 限量1000套《EVA福音戰士》八達通明日開賣

動漫迷注意，動漫周邊及精品網購平台Ani-Mall最近登場，發售多個官方代理動漫周邊及精品，包括《咒術迴戰》、《國王排名》、《我的英雄學院》、《排球少年！！》、《銀魂》、《新世紀福音戰士》、《Dr.STONE》及《約定的夢幻島》等。

Ani-Mall將於明日發售《EVANGELION福音戰士》特別版八達通卡，特設限量紀念珍藏套裝，全球限售1000套，每套限量紀念珍藏套裝均備有精美初號機珍藏盒，盒面還配上AT力場半透明套，極具未來感。另一熱作《劇場版 咒術迴戰 0》電影版將於5月19日在港上映，Ani-Mall亦推出兩款《劇場版 咒術迴戰 0》電影前賣券套裝，每套均含「珍藏版換票証」及電影限量精品，如電影版帆布袋、角色紀念襟章等。