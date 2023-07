動漫電玩節︱Xbox引入Segway小型電動車 即場舊機Trade-in最高減$1400

為讓機迷可親身體驗Xbox所帶來的遊戲享受,Xbox於csl攤位中特設體驗展區,提供不同類型的Game Pass大熱遊戲供試玩,包括得獎賽車遊戲《Forza Horizon 5》,以及即將推出並於首發當天加入Game Pass的《Lies of P》等。一連5日更將於csl主舞台舉行一系列電競比賽,包括尚未推出的全新爆笑合作遊戲《Moving Out 2》,參賽者有機會贏得Xbox Series X型限量版迷你雪櫃、Starfield 限量版耳機及手掣、WD_BLACK C50擴充卡等豐富獎品等。

「舊機 Trade-in 」好壞都收

屆時於展位推出的舊機Trade-in換購活動,讓機以最優惠價格換購Xbox Series X或Xbox Series S,最高可享$1,400折扣。回收主機包括PS4 (Slim/ Pro)、Xbox One X、Xbox One S、Switch;無論好壞都收。若以最抵玩的Xbox Series S計算,會場優惠價為$2,166(連3個月Game Pass Ultimate)為例子,以正常運作的PS4 (Slim/ Pro)或Xbox One X,再配以消費券,$766便可出機。玩家亦可以舊手機作Trade-in,根據即場估價額外,再減$400(Xbox Series X)或$200(Xbox Series S)。