熱門搜尋:
杜蘇芮 動漫節2023 圍方 銀色債券 C觀點 消費券2023 網上熱話 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓
返回
生活
2023-07-26 18:07:31

動漫電玩節︱Xbox引入Segway小型電動車 即場舊機Trade-in最高減$1400

分享：
生活 生活 生活

一連5日的《香港動漫電玩節》明天於香港會議展覽中心正式開鑼，今年Microsoft Xbox與csl (攤位：E13)及GSE(攤位：F27)聯手為市民準備了一系列精彩活動及驚喜優惠當中，包括首次現身香港的Segway小型電動車，透過連動大玩王牌賽車遊戲《Forza Horizon 5》，讓玩家恍如身臨其境般感受賽車的速度與激情。此外，Xbox更首度為次世代主機Xbox Series X|S推出「舊機Trade-in優惠」。

生活 生活

還原真實賽車動態操控快感

為了滿足一眾賽車迷對超真實賽車的追求，Xbox夥拍Segway首度引入旗下小型電動車，以車身震動反饋提高真實駕駛感，再配合大熱賽車勁作《Forza Horizon 5》的逼真場景，讓玩家仿如置身於世界級賽車場，沉浸於一秒千變的賽車世界。活動將展示兩種版本的小型電動車，可用於連接主機平台大玩賽車遊戲，伴隨著車身的震動反饋體驗賽車遊戲的樂趣。

為讓機迷可親身體驗Xbox所帶來的遊戲享受，Xbox於csl攤位中特設體驗展區，提供不同類型的Game Pass大熱遊戲供試玩，包括得獎賽車遊戲《Forza Horizon 5》，以及即將推出並於首發當天加入Game Pass的《Lies of P》等。一連5日更將於csl主舞台舉行一系列電競比賽，包括尚未推出的全新爆笑合作遊戲《Moving Out 2》，參賽者有機會贏得Xbox Series X型限量版迷你雪櫃、Starfield 限量版耳機及手掣、WD_BLACK C50擴充卡等豐富獎品等。

生活 生活

「舊機Trade-in」好壞都收

 

屆時於展位推出的舊機Trade-in換購活動，讓機以最優惠價格換購Xbox Series XXbox Series S，最高可享$1,400折扣。回收主機包括PS4 (Slim/ Pro)Xbox One XXbox One SSwitch；無論好壞都收。若以最抵玩的Xbox Series S計算，會場優惠價為$2,166(3個月Game Pass Ultimate)為例子，以正常運作的PS4 (Slim/ Pro)Xbox One X，再配以消費券，$766便可出機。玩家亦可以舊手機作Trade-in，根據即場估價額外，再減$400(Xbox Series X)$200(Xbox Series S)

 

 

 

生活 生活

豐富Xbox限量版禮品

 

此外，Xbox亦特別推出多個會場限定優惠，包括格鬥迷必玩套裝，有齊Xbox Series X主機、《Street Fighter 6》數碼版遊戲 、Hori Fighter Stick α*3個月Game Pass Ultimate，再送$150禮品卡，只需$4,780(建議零售價$6,076)。而購買任何Xbox Series X主機套裝更可獲Xbox魅影黑限量版麻雀套裝一套。其他優惠及贈品詳情，請參考附表。

csl x Xbox會場限定優惠：

日期：即日起至8月1日

地址：香港動漫電玩節攤位E13

有關Trade in優惠詳情、條款及細則: https://bit.ly/3NPyVxC

查詢：www.xbox.com

生活

Xbox Series X主機，送Minecraft 12吋充電火把1個。會場價：$3,998

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受