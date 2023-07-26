動漫電玩節︱Xbox引入Segway小型電動車 即場舊機Trade-in最高減$1400

一連5日的《香港動漫電玩節》明天於香港會議展覽中心正式開鑼，今年Microsoft Xbox與csl (攤位：E13)及GSE(攤位：F27)聯手為市民準備了一系列精彩活動及驚喜優惠當中，包括首次現身香港的Segway小型電動車，透過連動大玩王牌賽車遊戲《Forza Horizon 5》，讓玩家恍如身臨其境般感受賽車的速度與激情。此外，Xbox更首度為次世代主機Xbox Series X|S推出「舊機Trade-in優惠」。

還原真實賽車動態操控快感

為了滿足一眾賽車迷對超真實賽車的追求，Xbox夥拍Segway首度引入旗下小型電動車，以車身震動反饋提高真實駕駛感，再配合大熱賽車勁作《Forza Horizon 5》的逼真場景，讓玩家仿如置身於世界級賽車場，沉浸於一秒千變的賽車世界。活動將展示兩種版本的小型電動車，可用於連接主機平台大玩賽車遊戲，伴隨著車身的震動反饋體驗賽車遊戲的樂趣。

為讓機迷可親身體驗Xbox所帶來的遊戲享受，Xbox於csl攤位中特設體驗展區，提供不同類型的Game Pass大熱遊戲供試玩，包括得獎賽車遊戲《Forza Horizon 5》，以及即將推出並於首發當天加入Game Pass的《Lies of P》等。一連5日更將於csl主舞台舉行一系列電競比賽，包括尚未推出的全新爆笑合作遊戲《Moving Out 2》，參賽者有機會贏得Xbox Series X型限量版迷你雪櫃、Starfield 限量版耳機及手掣、WD_BLACK C50擴充卡等豐富獎品等。