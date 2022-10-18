勿墮卡路里陷阱 食住瘦的8個健康原則

均衡飲食，不僅為了減肥，而是身體健康。保持苗條，是女士畢生事業。可惜常接收錯誤資訊，以為控制飲食，遏制卡路里的攝取，就可以達致減肥瘦身效果，反而把身體餓壞。想吃得健康keep住瘦，不止計卡路里咁簡單，根據「香港營養師協會」成人健康飲食指引，飲食要合乎比例，不但要多元化，並且不偏食，列出均衡飲食的8項重要原則。

1 蛋白質食材不能缺 食物中3大營養，包括脂肪、碳水化合物和蛋白質等，是身體日常所需動力。但高蛋白質食物能產生肌肉，因而有助消脂，要食住瘦高蛋白質食物不能缺，像白肉、魚肉、果仁、豆類和豆製品(豆腐、豆豉)等，都是有助燃燒脂肪的食物。 2 加工肉紅肉不易多吃 營養師建議，紅肉應該減少吃，盡量保持每星期進食不多於500克。加工肉類避免進食，可減低患上大腸癌的風險。魚類一星期最少吃兩次，有助攝取足夠奧米加三脂肪酸，可維持心臟健康。

3 高纖食品代替零食 瘦身最難放棄就是零食，香脆美味的薯片有誰不愛。營養師建議戒不掉零食，可選含豐富纖維的零食，而不是營養少又多化學物質的零食，如全穀物、水果或果仁類的雜糧，增加肚子飽腹感。 4 多吃蔬菜水果 從小就訓練多吃蔬菜水果，蔬果類食品含豐富營養與維生素，好處之多不用介紹吧，要注意的是果糖的吸收。最好選擇不同顏色的蔬果包括紅、橙、黃、綠、紫、白等。建議每天進食最少2份水果(1份約等如1個中型水果)及3份蔬菜(1份約等如半碗煮熟的蔬菜)。

C 小朋友都知道，多吃水果身體好。

5 油的吸收 瘦身期間，關於如何在飲食中吸取油分，有著長期爭論，網上亦有很多評論與推介，其實可從中了解不同類型油分的益處及信息，於每日餐單中規劃油分的吸收。建議可從牛油果、堅果類、雞蛋及三文魚等多脂魚類上攝取油分，因為上述食材油分純正天然，對健康有絕對益處。 6 果汁解決缺糖情緒崩潰 糖分多吃無益，不但容易令人致肥，更是糖尿病的主要元凶。但有瘦身人士在飲食中減少糖粉攝取後，出現頭痛和焦慮不安的「缺糖崩潰」情況。專家稱要解決缺糖崩潰，可嘗試從蘋果或果汁中攝取糖分，因為水果蘊含膳食纖維和維生素，而且不經胰臟代謝，與會刺激胰島素分泌、升高血糖的葡萄糖相比，果糖對血糖影響較少，但要注意份量。

7 健康餐未必寡口難食 人們對健康餐的認識，已經根深柢固有個「好食一定唔健康、健康一定唔好食」印象。其實這個觀念非常錯，瘦身未必要犧牲享受美食，只要略花心思，健康食品都可以好美味。如蔬菜類食物可選擇用烤的方法烹調，肉類可採用燒或焗的方法，減少採用食油。 8 調整心態 訓練飲食直覺 瘦身不是為了懲罰自己，健康飲食是愛護身體的表現。因此我們應該調整心態，訓練自我的飲食直覺，不但要食得均勻，對各樣食物的卡路里指數有大確認識，還有重新布置雪櫃，各種健康食品觸手可及。如果家中總是存有各種健康食物，任何時刻也不會有太多的遺憾。