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2023-11-02 18:46:52

包點先生︱岩布仙尼 冼迪琦唱《Happy Birthday》 賀包點先生15歲生日

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小迪、岩布仙尼和凌偉業一起切壽包，賀包點先生15歲生日。

堅持每日新鮮在香港製造的點心專家「包點先生」，為慶祝成立15 周年，與香港特產醬料殿堂品牌「蘇太名醬」合作，推出四款期間限定麻辣系列。更請來藝術家Bao Ho設計15款以菜肉包為主題的插畫，推出全新包裝及限定環保袋。意大利足球名宿岩布仙尼，以及AKB48 Team TP、現台灣中信兄弟啦啦隊人氣成員冼迪琦(小迪)，更特別來港為「包點先生」周年活動揭幕。

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非常識做的小迪，捉著凌偉業影心心合照。

小迪愛15周年麻辣系列產品

「包點先生」母公司建華集團主席凌偉業，致歡迎辭為活動揭開序幕，他指「包點先生」敢於打破框架，推出即食與已吹凍的包點。小迪試食時大讚四款15周年麻辣系列產品，包括「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」，非常美味。又稱首次在香港出席活動的心情：「我感到既緊張又興奮。我以童星身分在香港出道，後來輾轉去到日本和台灣發展，雖然期間已出席過無數活動，但今日首次在香港出席活動與大家見到，實在感到非常榮幸和開心。」

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岩布仙尼品嘗完4款麻辣點心後，舌頭發麻向「包點先生」唱生日歌。

岩布仙尼令舌頭發麻唱生日歌

意大利遠道而來，「包點先生」賀壽，岩布仙尼，在台下聽得心癢難當。幸好精靈的小迪一早為岩布仙尼準備了四款15周年麻辣系列美食，更即席邀請他上台品嘗。他坦言從未品嚐過麻辣味道，更大讚四款美食是他品嘗過最美味的中式包點：「雖然我是外國人，但對於中式的包點一點也不陌生，我尤其欣賞其款式眾多之餘，每一款所帶來的口感層次滋味卻各異。而這個15周年麻辣系列產品實在令我驚嘆。香辣滋味中帶有令舌頭麻痺的觸感，非常奇妙，絕對是我品嘗過最出色的包點。」

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香港足球迷紛紛向岩布仙尼討壽包。

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岩布仙尼大讚4款期間限定麻辣系列點心。

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麻辣鮮肉燒賣 $22 / 4粒、麻辣菜肉包 $10 / 個、麻辣馬蹄肉餅飯 $32 / 份及麻辣鮮蝦餃皇 $22 / 3粒。

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由即日起至11月30日，於全線「包點先生」消費，可得消費滿$30減$3優惠券。

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