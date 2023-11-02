包點先生︱岩布仙尼 冼迪琦唱《Happy Birthday》 賀包點先生15歲生日

「包點先生」母公司建華集團主席凌偉業，致歡迎辭為活動揭開序幕，他指「包點先生」敢於打破框架，推出即食與已吹凍的包點。小迪試食時大讚四款15周年麻辣系列產品，包括「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」，非常美味。又稱首次在香港出席活動的心情：「我感到既緊張又興奮。我以童星身分在香港出道，後來輾轉去到日本和台灣發展，雖然期間已出席過無數活動，但今日首次在香港出席活動與大家見到，實在感到非常榮幸和開心。」

岩布仙尼令舌頭發麻唱生日歌

意大利遠道而來，為「包點先生」賀壽，的岩布仙尼，在台下聽得心癢難當。幸好精靈的小迪一早為岩布仙尼準備了四款15周年麻辣系列美食，更即席邀請他上台品嘗。他坦言從未品嚐過麻辣味道，更大讚四款美食是他品嘗過最美味的中式包點：「雖然我是外國人，但對於中式的包點一點也不陌生，我尤其欣賞其款式眾多之餘，每一款所帶來的口感層次滋味卻各異。而這個15周年麻辣系列產品實在令我驚嘆。香辣滋味中帶有令舌頭麻痺的觸感，非常奇妙，絕對是我品嘗過最出色的包點。」