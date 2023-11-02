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生活
2023-11-02 16:00:00

包點先生15周年限定麻辣系列登場！聯乘「蘇太名醬」及本地藝術家Bao Ho推新包裝及環保袋

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包點先生15周年限定麻辣系列登場！聯乘「蘇太名醬」及本地藝術家Bao Ho推新包裝及環保袋

包點先生15周年限定麻辣系列登場！聯乘「蘇太名醬」及本地藝術家Bao Ho推新包裝及環保袋

「包點先生」為慶祝15周年，除了邀請到意大利名宿岩布仙尼及前AKB48 Team TP、現中信兄弟啦啦隊人氣成員冼迪琦出席周年慶典外。更與本地殿堂級香港特產醬料品牌「蘇太名醬」合作推出四款期間限定麻辣系列，包括「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」，同時亦邀請到同樣土生土長的本地自由創作藝術家Bao Ho設計15款以「菜肉包」為主題的插畫，並推出全新包裝及限定環保袋以及一連串購物禮遇，款款都十分可愛，立即睇如何換購啦！

「包點先生」15 周年限定麻辣系列

「包點先生」15 周年限定麻辣系列

「包點先生」期間限定麻辣系列由招牌蒸包、點心到蒸飯均一應俱全，四款產品包括「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒賣」、「麻辣鮮蝦餃皇」和「麻辣馬蹄肉餅飯」均加入了香港殿堂級特產醬料品牌「蘇太名醬」的經典「火爆辣椒醬」及「涼拌麻辣醬」，為大家帶來頂級的麻辣滋味！

菜肉包一直都是包點先生的皇牌蒸包，以新鮮京椰菜配搭肉質嫩滑豬腿肉，菜與肉的份量以 1:1 黃金比例新鮮製造，料多餡靚，份量十足，食落啖啖肉！而麻辣版本混入「蘇太名醬」的兩款辣醬秘製，當遇上包點先生經典菜肉包，麻辣滋味瞬間爆發！麻辣馬蹄肉餅飯，肉餅由肥瘦均勻的嫩滑豬肉加入馬蹄粒秘製而成，「蘇太名醬」麻辣的肉汁滲透在粒粒挺身的米飯，味道濃郁，馬蹄粒增添一點爽脆，讓口感更豐富！

鮮肉燒賣是包點先生深受歡迎的熱賣點心之一，燒賣採用新鮮豬腿肉，黃金比例肥瘦均勻，肉質鮮嫩，粒粒爽滑彈牙。鮮蝦餃皇嚴選優質南美白蝦仁，皮薄餡靚，晶瑩透亮，爽口彈牙。兩款傳統點心加入「蘇太名醬」兩款麻辣醬，帶出不一樣的滋味！

攜手本地藝術家Bao Ho推出三款限定環保袋

本地自由創作藝術家Bao Ho為「包點先生」15周年設計全新包裝，並特別推出三款限定環保袋，以其獨特的漫畫繪畫風格把「包點先生」經典的「菜肉包」融入生活之中，寓意著包點先生無時無刻為大家醫飽肚。由即日起至11月30日期間，凡於全線包點先生消費每滿$38即可獲印花一個，集齊十個印花即可換領隨機款式的限定環保袋一個（其中一次消費必須包括15周年麻辣系列產品），數量有限，送完即止，想要儲齊一套絕對要及時！

超市全線包點先生產品特享85折優惠

除此之外，由即日起至11月30日，凡於全線「包點先生」專門店作任何消費，可立即得到消費滿$30減$3的優惠券。另外，由即日起至11月16日，任何顧客於百佳超級市場、TASTE、FUSION等超市凡購買任何3件「包點先生」產品即享85折（15% OFF）優惠！

「包點先生」15周年限定麻辣系列隆重登場

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