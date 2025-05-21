北上旅遊｜大灣區任摘任食水果合集 人均299起摘荔枝+任打麻雀+海鮮自助晚餐

假期想與親朋好友來個短途旅行，深圳食玩買已經不能滿足香港人了！一於北上旅遊參加採果團，除了任摘任食當造荔枝，更可任打麻雀、入住溫泉酒店浸溫泉或品嘗各種當地美食及自助餐，人均低至每日$150，性價比超高，即睇詳請！

中山 1 天快閃團｜人均 $89 起任摘任食荔枝 + 歎乳鴿 想玩到最平，可以參加中山1天快閃團，行程首站途經深中通道，隨後前往中山岐江公園，遠觀歷史悠久的岐江橋，見證城市的時代變遷。午餐更可以歎知名石歧乳鴿及滋補養生的辟谷魚宴，品嘗地道中山風味！行程重點不少得到訪荔枝園，盡情任摘任食新鮮荔枝。此外，更會參觀全新落成的餅文化展覽館，深入了解傳統歷史與工藝。KKday更獨家贈送AIRSIM上網卡及東莞暢玩水療體驗(限指定方案，價值$69/位)，讓旅程性價比更高！ 中山時令水果任摘純玩1天團(送東莞暢玩水療超值2日團及AIRSIM上網卡) 優惠價：$89/位起(現場另收每天$80/位旅行團服務費) 出發日期：2025年5月23日至6月13日 集合時間和地點： 08:00 福田口岸/ 09:00 深圳 灣口岸 立即預約：請按此

中山 2 天純玩團｜任摘任食荔 / 海鮮自助餐 / 任打麻雀 / 清遠走地雞宴 中山2天純玩團更抵玩！行程將到四季果園任摘任食嶺南佳果荔枝，以及到孫中山故居紀念館觀賞荷花。入住時尚舒適的中山藝選浠客酒店，可以盡情打麻雀，還可以歎自助晚餐，任食三文魚刺身及時令海鮮，翌日午餐品嘗消暑冬瓜盅及任食清遠走地雞宴。人均每日只需$150，超划算！ 中山純玩2天團(送AIRSIM上網卡) 優惠價：成人$299/位起，小童(2-9歲)$269/位起(現場另收每天HK$80/位旅行團服務費) 出發日期：2025年5月25日至6月15日 集合時間和地點： 09:00 福田口岸/ 10:00 深圳灣口岸 立即預約：請按此

東莞 2 天純玩團｜任摘任食荔 /4 星酒店 / 豪歎燒鵝脾宴 想來趟集美食、文化與購物一身的週末小旅行，東莞2日遊絕對可以滿足需求。重頭節目不少得到荔枝園享受現摘現吃的鮮甜荔枝，午餐歎素派百味自助餐，再帶領各位走進當地人最愛的大型集市「細村市場」，入手各式手工藝品、養生煲湯材料與海味乾貨，感受地道東莞生活。打卡東莞「鼓浪嶼」下壩坊，到訪這個保存完好的嶺南水鄉村落，午餐更有超豪氣的每人獨享一隻燒鵝脾，絕對食得過癮！傍晚更安排水鄉白切雞茶花鴣宴，品嚐當地正宗風味。入住豪華4星級尼羅河酒店，坐落於繁華的華南摩爾商圈，集購物、美食、娛樂一身。 東莞純玩2 天團(送AIRSIM上網卡) 優惠價：成人$239/位，小童(2-9歲)$199/位(現場另收每天HK$80/位旅行團服務費) 出發日期：2025年5月23日至6月30日 集合時間和地點： 09:00 福田口岸/ 10:00 深圳灣口岸 立即預約：請按此

陽江·高州純玩 3 天團｜任摘任食高州荔枝 /4 星溫泉酒店 + 包任浸 品嚐地道台山美食「興華第一家招牌黃鱔飯」，米飯與黃鱔的完美結合絕對回味無窮！下榻豪華的「陽西維納斯皇家溫泉酒店」，盡情浸泡珍稀的天然砂溫泉，享受療癒身心的保健時光，還能暢玩4小時麻將娛樂，或在夢幻的無邊際泳池中徜徉，傍晚更安排精緻的「溫泉特色風味宴」為一天畫下完美句點。 優惠價：成人 $499/位 起，小童(2-9歲)$399/位 起（現場另收每天HK$80/位旅行團服務費） 出發日期：2025年5月25日至6月18日 集合時間與地點： 08:00 福田口岸 / 09:00 深圳灣口岸 立即預約：請按此